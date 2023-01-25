Как спустя годы выглядят актеры фильма «Форрест Гамп», который мы за 29 лет засмотрели до дыр

Комедийная драма режиссера Роберта Земекиса вышла на широкие экраны в 1994 году. Фильм был снят по одноименному роману Уинстона Грума (1986). История об умственно отсталом Форресте, жизнь которого, как птичье перышко, проносится через важнейшие события американской истории второй половины XX века, понравилась и зрителям, и критикам. А сама экранизация всего получила 29 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар», и 61 номинацию.

В этом году фильм отмечает 29 лет с момента выхода, и нам стало любопытно, как за это время изменились актеры, исполнившие главные и второстепенные роли. А еще мы с удивлением узнали, что в этой картине снялась дочь Тома Хэнкса.

Том Хэнкс — Форрест Гамп

До работы с Робертом Земекисом Том Хэнкс уже был довольно известным актером: за его плечами были работы в таких фильмах, как «Большой» (1988), «Тернер и Хуч» (1989), «Филадельфия» (1993). Последняя кинолента принесла актеру «Оскар». Но именно «Форрест Гамп» сделал Хэнкса суперзвездой мировой величины. Карьера актера начала набирать обороты, и в последующие годы Хэнкс снялся в десятках фильмов, многие из которых стали культовыми. Достаточно вспомнить, например, те же «Зеленую милю» (1999), «Терминал» (2004) или «Код да Вични» (2006). 9 июля 2022 года актеру исполнилось 66 лет.

Майкл Коннер Хэмпфри — Форрест Гамп в детстве

Майкл Коннер Хэмпфри сыграл маленького Форреста. После выхода фильма мальчик больше не снимался в кино. Он лишь участвовал в школьных постановках, а в 2011 году сыграл роль Эдди в независимом фильме «Следопыты: В компании незнакомцев». Хэмпфри какое-то время работал охранником в транспортной компании Ванкувера. А с 2020 года работает онлайн-учителем. 1 марта 2022 года актеру исполнилось 37 лет.

Салли Филд — миссис Гамп

Салли Филд снимается в кино с 1965 года. Некоторые роли принесли актрисе 3 премии «Эмми» и 2 «Оскара». Так, первую заветную статуэтку Салли получила за исполнение главного персонажа в драме «Норма Рэй» (1979), а вторую — за роль в фильме «Места в сердце» (1984). При этом большинство зрителей помнят актрису по таким фильмам, как «Миссис Даутфайр» (1993), «Форрест Гамп» (1994) и «Новый Человек-паук» (2012), в котором она сыграла тетю Мэй. Филд до сих пор играет в кино и на телевидении. 6 ноября 2022 года актриса отметила 76-летие.

Ханна Р. Холл — Дженни Карран в детстве

Для юной Ханны Р. Холл роль в «Форресте Гампе» стала дебютной. В последующие годы она продолжила сниматься в кино, играя в основном в независимых картинах или короткометражках. В 2012 году Холл начала работать театральным режиссером в Лос-Анджелесе. Ее специализация — андеграундные спектакли. 9 июля 2022 года актриса отметила 38-летие.

Робин Райт — Дженни Карран

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers , Courtesy of Sundance Institute / Capital Pictures / East News Courtesy of Sundance Institute / Capital Pictures / East News

Робин Райт сыграла подругу Форреста, в которую он влюбляется в детстве и не перестает любить на протяжении всей своей жизни. До выхода этой драмы Райт уже вовсю снималась в кино и на телевидении. Она успела поучаствовать в съемках сериала «Санта-Барбара», в котором сыграла Келли Кэпвелл, а также в нескольких фильмах. После «Форреста Гампа» актриса снялась еще в более чем 4 десятках известных кинокартин. Среди них «Неуязвимый» (2000), «Беовульф» (2007), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и другие. Одна из последних сыгранных ролей — генерал Антиопа в киноленте «Чудо-женщина» (2017) и ее продолжении, вышедшем в 2020 году. 8 апреля 2022 года актрисе исполнилось 56 лет.

Гэри Синиз — лейтенант Дэн Тейлор

«Форрест Гамп» сделал из Гэри Синиза актера мировой величины. Хотя ранее у Синиза было несколько ролей в кино и на телевидении. В копилке актера участие в нескольких десятках фильмов и сериалов, также он получал премии «Эмми», «Золотой глобус», «Тони» и другие награды. Помимо этого, исполнитель роли лейтенанта Дэна получил множество наград за свою обширную гуманитарную деятельность и участие в благотворительных организациях. 17 марта 2022 года актеру исполнилось 67 лет.

Майкелти Уильямсон — Бенджамин Бьюфорд Блю «Бабба»

До съемок в «Форресте Гампе» Уильямсон успел сняться во многих известных фильмах. Но роль Баббы принесла ему огромную популярность, и его карьера стала набирать обороты. Вот лишь несколько картин, в которых актер принял участие: «Схватка» (1995), «Воздушная тюрьма» (1997), «Пункт назначения — 4» (2009) и другие. Кстати, во время съемок в «Форресте Гампе» Уильямсон носил насадку, чтобы нижняя губа сильно топорщилась. 4 марта 2022 года актеру исполнилось 65 лет.

Сэм Андерсон — директор Хэнкок

Сэм Андерсон сыграл директора начальной школы, в которую ходил Форрест Гамп. Актер снимается в кино и на телевидении еще с 1978 года. Широкой публике он наиболее известен благодаря таким ролям, как начальник почтового отдела в сериале «Идеальные незнакомцы» (1986–1993), адвокат Холланд Мэннерс в первых 2 сезонах сериала «Ангел» (1999–2004), дантист Бернард в сериале «Остаться в живых» (2004–2010). 2 апреля 2022 года актеру исполнилось 75 лет.

Хэйли Джоэл Осмент — Форрест Гамп — младший

«Форрест Гамп» стал первым художественным фильмом в карьере юного Хэйли Джоэла Осмента. Мальчик был утвержден на роль после того, как директор по кастингу заметил его в рекламе Pizza Hut. После «Форреста Гампа» Осмента стали приглашать в кино. Наиболее популярной картиной, в которой актер снялся будучи ребенком, стал триллер «Шестое чувство» (1999). За потрясающее исполнение роли мальчика, который видит призраков, Хэйли Джоэл был номинирован на премию «Оскар». Осмент, к слову, до сих пор снимается в кино. 10 апреля 2022 года актеру исполнилось 34 года.

Шивон Фэллон — Дороти Харрис, водитель школьного автобуса

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers , Vianney Le Caer / Invision / AP / East News Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Шивон Фэллон сыграла водителя школьного автобуса, которая отвозит в школу Форреста, а спустя годы — и его сына. Актриса снимается в кино и на телевидении с 1989 года. Она появлялась в таких фильмах, как «Люди в черном» (1997), «Переговорщик» (1998), «Догвилль» (2003), «Замерзшая из Майами» (2009), и других. 13 мая 2022 года актрисе исполнился 61 год.

Элизабет Энн Хэнкс — девочка в школьном автобусе

© Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers , Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News

Элизабет Энн Хэнкс — дочь Тома Хэнкса от первой жены, Саманты Льюис, — сыграла одну из школьниц, которая не разрешила Форресту сесть рядом с ней в автобусе. После «Форреста Гампа» она почти не снималась в кино: в ее карьере значится лишь несколько эпизодических появлений на экране. Сейчас Элизабет пишет книги. 17 мая 2022 года дочери актера исполнилось 40 лет.