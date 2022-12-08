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Как выглядели 16 запоминающихся персонажей наших любимых сериалов в первом и последнем сезонах

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Каждый год индустрия кино выпускает разнообразные сериалы — одни появляются на экранах впервые, а другие радуют зрителей долгожданными новыми сериями с уже полюбившимися актерами. Однако время не стоит на месте, и персонажи от одного сезона к другому меняются, как и в реальной жизни: другая прическа, новый имидж или даже морщинки на лице.

Роберт Чейз — «Доктор Хаус»

Кейт Остин — «Остаться в живых»

Уиллоу Розенберг — «Баффи — истребительница вампиров»

Джонатан Кент — «Тайны Смолвиля»

Алексис Касл — «Касл»

Мередит Грей — «Анатомия страсти»

Шон Мерфи — «Хороший доктор»

Карен ван дер Бик — «Блудливая Калифорния»

Бри ван де Камп — «Отчаянные домохозяйки»

Гарри Трумен — «Твин Пикс»

Скайлер Уайт — «Во все тяжкие»

Флоки — «Викинги»

Дебра Морган — «Декстер»

Митч Бьюкеннон — «Спасатели Малибу»

Мейзикин — «Люцифер»

Серена ван дер Вудсен — «Сплетница»

Кто, по вашему мнению, ни капельки не изменился за весь сериал?

Фото на превью Lost / Bad Robot and co-producers
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AdMe/Кино/Как выглядели 16 запоминающихся персонажей наших любимых сериалов в первом и последнем сезонах
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