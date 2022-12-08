Как выглядели 16 запоминающихся персонажей наших любимых сериалов в первом и последнем сезонах
Каждый год индустрия кино выпускает разнообразные сериалы — одни появляются на экранах впервые, а другие радуют зрителей долгожданными новыми сериями с уже полюбившимися актерами. Однако время не стоит на месте, и персонажи от одного сезона к другому меняются, как и в реальной жизни: другая прическа, новый имидж или даже морщинки на лице.
Роберт Чейз — «Доктор Хаус»
Кейт Остин — «Остаться в живых»
Уиллоу Розенберг — «Баффи — истребительница вампиров»
Джонатан Кент — «Тайны Смолвиля»
Алексис Касл — «Касл»
Мередит Грей — «Анатомия страсти»
Шон Мерфи — «Хороший доктор»
Карен ван дер Бик — «Блудливая Калифорния»
Бри ван де Камп — «Отчаянные домохозяйки»
Гарри Трумен — «Твин Пикс»
Скайлер Уайт — «Во все тяжкие»
Флоки — «Викинги»
Дебра Морган — «Декстер»
Митч Бьюкеннон — «Спасатели Малибу»
Мейзикин — «Люцифер»
Серена ван дер Вудсен — «Сплетница»
Кто, по вашему мнению, ни капельки не изменился за весь сериал?
Фото на превью Lost / Bad Robot and co-producers
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