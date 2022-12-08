Как выглядели 16 запоминающихся персонажей наших любимых сериалов в первом и последнем сезонах

Каждый год индустрия кино выпускает разнообразные сериалы — одни появляются на экранах впервые, а другие радуют зрителей долгожданными новыми сериями с уже полюбившимися актерами. Однако время не стоит на месте, и персонажи от одного сезона к другому меняются, как и в реальной жизни: другая прическа, новый имидж или даже морщинки на лице.