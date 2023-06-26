Как выглядят вторые половинки наших любимых турецких актеров и актрис

Многие из нас с замиранием сердца следят за перипетиями героев турецких сериалов. Однако не все знают, что некоторые из актеров, сыгравших в них, взяли себе в спутники жизни партнеров по съемочной площадке или вовсе неизвестных широкой публике людей.

1. Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен

Эта турецкая пара покорила сердца зрителей своей химией на экране в совместном сериале «Королек — птичка певчая». В 2017 году они поженились, а в 2019 году у них родился первенец. В начале 2023 года у Бурака и Фахрие появился на свет второй сын.

2. Халит Эргенч и Бергюзар Корель

Халит и Бергюзар оформили свои отношения в 2009 году. Спустя несколько лет они сыграли вместе в «Великолепном веке», однако Бергюзар засветилась лишь в одном эпизоде. Спустя год после свадьбы у них родился первенец, в 2020 — второй сын, а в 2021 их семья пополнилась дочерью.

3. Сердар Озер и Чигдем Озер

Многим зрителям Сердар Озер знаком по таким сериалам, как «Ветреный» и «Основание: Осман». Можно сказать, что актер — настоящий однолюб, ведь в этом году он вместе с женой отметит 15-летие супружеской жизни. Судя по фото из соцсетей, пара воспитывает сына.

4. Кыванч Татлытуг и Башак Дизер

Кыванч Татлытуг стал известен широком кругу зрителей после выхода сериалов «Запретная любовь» и «Эзель». В 2016 году он связал себя узами брака с Башак Дизер. В апреле 2022 года у пары родился первенец.

5. Хазал Кая и Али Атай

Хазал Кая и Али Атай — одна из приметных актерских пар турецкого кинематографа. Они оформили свои отношения в 2019 году. Звезда «Запретной любви» вместе с супругом воспитывают двоих детей.

6. Пелин Карахан и Бедри Гюнтай

Пелин Карахан наиболее известна широкому кругу зрителей по своей роли в «Великолепном веке». До того, как выйти и замуж за Бедри Гюнтая, у нее уже был брак, который закончился разводом. Свои нынешние отношения молодые люди оформили в 2014 году. Тогда же у них родился сын, а в 2017 году — второй.

7. Берен Саат и Кенан Доулу

Берен Саат, наиболее известная своей ролью в «Великолепном веке» и «Запретной любви», и певец Кенан Доулу начали встречаться в феврале 2012 года. Спустя 2 года они объявили о помолвке и стали мужем и женой в 2014 году.

8. Саадет Аксой и Памир Киранер

Саадет Аксой запомнилась многим зрителям по своей блистательно сыгранной роли в «Великолепном веке». В 2014 году она вышла замуж за Памира Киранера. Актриса довольно редко выкладывает совместные снимки в соцсетях, но даже на этих немногочисленных фото видно, что пара счастлива. В 2020 у них появилась на свет дочь.

9. Хатис Сендиль и Бурак Сайашар

Хатис Сендиль знакома зрителям по ролям в таких сериалах, как «Великие Сельджуки», «Любовь против судьбы» и «Госпожа Дила». С 2015 года она находится в счастливом браке с актером и продюсером Бураком Сайашаром. Спустя 2 года после свадьбы их семья пополнилась сыном.

10. Кадир Догулу и Неслихан Атагюль

Многие помнят Кадира Догулу по его появлению в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем». В 2013 году на съемочной площадке сериала «Два лица Стамбула» он познакомился с Неслихан Атагюль. Спустя 3 года после знакомства пара заключила брак.

11. Эркан Петеккая и Дидем Петеккая

Эркан Петеккая снялся в таких сериалах, как «Нажива», «Обещаю тебе», «Вдребезги» и в совсем недавнем «Эта девушка». В далеком 2003 году он женился на Дидем. О своей личной жизни пара предпочитает не распространяться, но известно, что у них один ребенок.

12. Мурат Йылдырым и Иман Альбани

До того, как Мурат Йылдырым встретился со своей нынешней супругой, он был женат на Бурчин Терзиоглу, с которой познакомился на съемочной площадке сериала «Буря». В 2016 году, спустя 2 года после развода, он оформил отношения с обладательницей титула «Мисс Марокко» Иман Альбани. В 2022 году у них родилась долгожданная дочь, ведь до ее рождения девушка перенесла 5 выкидышей.

13. Озге Гюрель и Серкан Чайоглу

Озге Гюрель и Серкан Чайоглу неоднократно играли в сериалах вместе. В 2015 году на съемках «Вишневого сезона» между актерами возникла химия. Ну а спустя 7 лет они поженились. На брачной церемонии присутствовали лишь близкие друзья и семьи молодоженов.

14. Селим Байрактар и Эмель Каракоз

Больше всего Селим Байрактар запомнился зрителям по своим работам в «Великолепном веке» и «Восходе Османской империи». В 2023 году завидный холостяк заключил брак с Эмель Каракоз, с которой до этого встречался 5 лет.