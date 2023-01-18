История Кейт Уинслет, которая никогда не стремилась носить размер XS и утерла нос хейтерам, став звездой первой величины

Кейт Уинслет — одна из актрис, которую на протяжении всей карьеры преследует бодишейминг. Расскажем, как женщина научилась справляться с критикой и почему перестала обращать внимание на неприятные таблоидные заголовки.

East News , Nils Jorgensen / Capital Pictures / Capital Pictures / East New

Впервые с бодишеймингом Кейт столкнулась, еще будучи никому не известной актрисой. Общаясь с ее агентом, ответственные за подбор актеров люди постоянно уточняли, сколько девушка весит. По ее словам, все вокруг не пророчили ей успешную карьеру, а советовали довольствоваться тем, что на сможет играть в кино полных девушек. В подростковом возрасте Кейт множество раз отказывали в ролях из-за фигуры и веса. Даже получив роль в блокбастере «Титаник», она не чувствовала себя в своей тарелке. Ведь в Голливуде, по ее словам, все выглядели определенным образом, а еще были очень худыми. И она в эти стандарты не вписывалась.

Актриса столкнулась с неприятными комментариями после выхода на экраны «Титаника». Таблоиды шутили, что Джек смог бы поместиться на дверь и спастись, если бы Роза сбросила пару килограммов. Позже женщина говорила, что вообще не понимает, почему все вокруг считали ее толстой, ведь она таковой даже не была. «Люди шутили, что Лео не поместился, потому что я слишком толстая. Почему они так злы ко мне?» — вспоминает она. В то время актриса тяжело переживала критику. Грубые слова подрывали ее уверенность в себе.

Однако популярность звезды, как и ее чувство уверенности в себе, росли из года в год. В 2000 году, после рождения дочери, Кейт перестала переживать по поводу фигуры. В интервью в 2016 году она призналась, что у нее только одна жизнь и она не собирается тратить ее на переживания о том, как она выглядит в глазах других. «Молодые женщины должны быть сфокусированы на том, как быть счастливыми, и на том, кто они есть на самом деле», — добавила она.

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

На протяжении карьеры женщина не раз подкрепляла слово делом и постоянно вступала в конфликты с режиссерами и рекламодателями. Она неоднократно судилась с таблоидами за клевету, запрещала ретушировать свои фото и видео. Также актриса рассказала, что для роли в сериале «Мейр из Исттауна» принципиально не худела и даже, напротив, всеми силами удерживала набранный вес.

«В детстве я никогда не слышала, чтобы женщина говорила: „Я люблю свое тело“. Ни моя мать, ни моя старшая сестра, ни подруги так не говорили. Ни одна женщина никогда не сказала: „Я так горжусь своим телом“. Поэтому я обязательно скажу это своей дочери Мии. Важно, чтобы здоровое отношение к телу формировалось с раннего возраста», — говорит актриса.

www.310pix.com / EAST NEWS

Женщина родила троих детей. Во время последней беременности она частенько появлялась на публике, с удовольствие позируя с округлившимся животом. Вероятнее всего, Кейт любит себя и свое тело вне зависимости от того, сколько она весит.

«Честно говоря, среди моих знакомых нет никого с размером XS. Нет, извините, есть одна: моя дочь. Ей 11 лет. Нужно много времени, чтобы избавиться в своей голове от стереотипа о том, что я полная», — рассказала знаменитость в одном из интервью. Женщина добавила, что благодарна за то, что у нее такая фигура.

Columbia Pictures / Courtesy Everett / East News

Уинслет считает, что пластическая хирургия и импланты нужны только тем людям, которые считают, что это поможет им чувствовать себя лучше. Но все это не так уж важно для актеров. «Актерское мастерство — это быть честным», — говорит звезда. Окружение женщины поддерживает ее, а поклонники — восхищаются. Однажды Эмма Томсон сказала Кейт, что никогда больше не заговорит с ней, если та в угоду общественности сбросит вес. Сейчас с уверенностью можно сказать, что никто не посмеет критиковать звезду за ее фигуру. Она играет совершенно разных героинь, но всегда — настоящих и глубоких. И если раньше ей могли отказать из-за фигуры, то сейчас Кейт сама «заказывает музыку». «Ей присылают сотни сценариев в год, а она выбирает 2–3», — сказали продюсеры. Кейт с улыбкой читает жестокие статьи из прошлого — больше они не вызывают в ней обиду. «Сейчас все по-другому», — сказала она.