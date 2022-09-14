Люди назвали 10 актеров и актрис, чья популярность вызывает лишь недоумение

Большинство, если не все, актеров мечтают оказаться в А-листе. Там числятся только крупные кинозвезды, которые находятся на пике популярности. Они снимаются в крупнобюджетных картинах и приносят огромную кассу создателям фильмов. Но всегда находятся зрители, которые считают популярность этих знаменитостей неоправданной.