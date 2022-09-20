15+ звездных многодетных мам, которые в купальнике выглядят так, что при виде их ноги сами несут нас в спортзал

Героини нашей сегодняшней подборки, кажется, предпочитают брать от жизни все по максимуму. Если карьера — то непременно успешная, если семья — то настолько большая, насколько это возможно. И никакие напряженные графики и всевозможные сопутствующие хлопоты их не пугают. Да что уж там, они даже находят время, чтобы держать себя в форме, и в результате выглядят сногсшибательно и в купальнике.