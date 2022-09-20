15+ звездных многодетных мам, которые в купальнике выглядят так, что при виде их ноги сами несут нас в спортзал
Героини нашей сегодняшней подборки, кажется, предпочитают брать от жизни все по максимуму. Если карьера — то непременно успешная, если семья — то настолько большая, насколько это возможно. И никакие напряженные графики и всевозможные сопутствующие хлопоты их не пугают. Да что уж там, они даже находят время, чтобы держать себя в форме, и в результате выглядят сногсшибательно и в купальнике.
Мы в ADME глаз не могли оторвать от 15+ звездных многодетных мам, чья роскошная фигура вызывает восхищение, и только.
Галь Гадот, трое детей
Клаудия Шиффер, трое детей
Деми Мур, трое детей
Кортни Кардашьян, трое детей
Джессика Симпсон, трое детей
Хайди Клум, четверо детей
Кейт Хадсон, трое детей
Миранда Керр, трое детей
Дженнифер Коннелли, трое детей
Джессика Альба, трое детей
Каролина Куркова, трое детей
Кристи Бринкли, трое детей
Эльза Патаки, трое детей
Тори Спеллинг, пятеро детей
Брук Берк, четверо детей
Коко Роша, трое детей
Зои Салдана, трое детей
А насколько комфортно вы себя чувствуете, фотографируясь в купальнике?
AdMe/Кино/15+ звездных многодетных мам, которые в купальнике выглядят так, что при виде их ноги сами несут нас в спортзал
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