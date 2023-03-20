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Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства

Кино
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Многие из нас уже не один раз пересмотрели такие фильмы, как «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Жестокий романс», «Афоня». И нам трудно представить, чтобы кто-то из сегодняшних голливудских звезд перевоплотился в героев этих картин. Но с помощью искусственного интеллекта это стало возможным.

1. Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!» — Анджелина Джоли

2. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби» — Риз Уизерспун

3. Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Эмилия Кларк

4. Нина, «Карнавал» — Эмма Стоун

5. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман» — Тильда Суинтон

6. Новосельцев, «Служебный роман» — Роуэн Аткинсон

7. Лариса, «Жестокий романс» — Пенелопа Крус

8. Гена, «Бриллиантовая рука» — Райан Рейнольдс

9. Василий, «Любовь и голуби» — Брайан Крэнстон

10. Заведующий детским садом, «Джентльмены удачи» — Дэнни Де Вито

11. Борщев, «Афоня» — Эдвард Нортон

12. Костик, «Покровские ворота» — Тимоти Шаламе

13. Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Райан Гослинг

14. Медведь, «Обыкновенное чудо» — Крис Пайн

15. Барон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен» — Зак Эфрон

16. Катерина, «Москва слезам не верит» — Джулия Робертс

17. Гога, «Москва слезам не верит» — Бенедикт Камбербэтч

Ну а посмотреть на другие чудеса от искусственного интеллекта можно в этих статьях:

Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, Любовь и голуби / Мосфильм
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AdMe/Кино/Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства
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