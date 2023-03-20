Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства
Многие из нас уже не один раз пересмотрели такие фильмы, как «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Жестокий романс», «Афоня». И нам трудно представить, чтобы кто-то из сегодняшних голливудских звезд перевоплотился в героев этих картин. Но с помощью искусственного интеллекта это стало возможным.
1. Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!» — Анджелина Джоли
2. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби» — Риз Уизерспун
3. Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Эмилия Кларк
4. Нина, «Карнавал» — Эмма Стоун
5. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман» — Тильда Суинтон
6. Новосельцев, «Служебный роман» — Роуэн Аткинсон
7. Лариса, «Жестокий романс» — Пенелопа Крус
8. Гена, «Бриллиантовая рука» — Райан Рейнольдс
9. Василий, «Любовь и голуби» — Брайан Крэнстон
10. Заведующий детским садом, «Джентльмены удачи» — Дэнни Де Вито
11. Борщев, «Афоня» — Эдвард Нортон
12. Костик, «Покровские ворота» — Тимоти Шаламе
13. Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Райан Гослинг
14. Медведь, «Обыкновенное чудо» — Крис Пайн
15. Барон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен» — Зак Эфрон
16. Катерина, «Москва слезам не верит» — Джулия Робертс
17. Гога, «Москва слезам не верит» — Бенедикт Камбербэтч
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Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, Любовь и голуби / Мосфильм
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