Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства

Многие из нас уже не один раз пересмотрели такие фильмы, как «Служебный роман», «Бриллиантовая рука», «Жестокий романс», «Афоня». И нам трудно представить, чтобы кто-то из сегодняшних голливудских звезд перевоплотился в героев этих картин. Но с помощью искусственного интеллекта это стало возможным.