Мы решили вспомнить, как выглядели 10 любимых актеров и актрис в молодости

Некоторые известные артисты так долго играют в кино, что иногда мы помним их лишь по последним ролям. Создается ощущение, что эти знаменитые люди всегда были в одном возрасте и почти не менялись внешне. Однако мы решили покопаться в архивах и старых фильмах и повспоминать, как выглядели наши любые актеры в молодости.

Олег Басилашвили

Любителям советского кино Басилашвили хорошо знаком по фильмам «Служебный роман» или «О бедном гусаре замолвите слово». Уже в довольно зрелом возрасте он сыграл Воланда в экранизации романа «Мастер и Маргарита». А в далеком 1960 году молодой актер снялся в фильме «Горячая душа».

Валентин Гафт

Мы помним Валентина Гафта по теплым старым фильмам, таким как «Гараж» или «Чародеи». Но даже в этих лентах он был в довольно солидном возрасте. А вот комедия «Русский сувенир» 1960 года стала всего 4-м по счету фильмом в карьере Гафта.

Владимир Басов

Любители сказок наверняка знают актера по роли Худого волка из фильма «Про Красную Шапочку» или Дуремара из «Приключений Буратино». В обеих картинах его уже нельзя назвать молодым. А на фото справа можно увидеть, как Басов выглядел в возрасте 20–21 года.

Алла Демидова

Борис Клюев

Молодое поколение, скорее всего, знает Бориса Клюева не иначе как отца из сериала «Воронины». Те, кто постарше, могут помнить артиста молодым и привлекательным в роли графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» или в роли Алексея Молчалина в картине «Горе от ума» 1977 года.

Римма Маркова

East News , East News

Фильмография этой великой актрисы невероятно огромна. Хотя сниматься в кино Римма Маркова начала совсем не в юном возрасте: ее кинодебют состоялся в 32 года. Кто-то, вероятно, знает артистку как Надежду Петровну в драме «Бабье царство», а кто-то — как ведьму из фэнтези «Ночной дозор».

Людмила Зайцева

Одним из самых ярких и первых появлений актрисы на экране стала второстепенная роль помкомвзвода сержанта Кирьяновой в фильме «А зори здесь тихие». Среди множества работ в карьере Зайцевой есть такие, как «Здравствуй и прощай» и «Второе дыхание» 1971 года.

Алла Будницкая

Валентина Титова

Дебютировала Валентина Титова в 22 года в драме «Метель» 1964 года, и сразу же в главной роли. Другими известными фильмами с участием актрисы стали «Большая перемена» и «Щит и меч».

Юрий Никулин

Мы отлично знаем Юрия Никулина по комедиям «Бриллиантовая рука» или «Кавказская пленница». Но в большинстве таких картин актер выглядит уже повзрослевшим. Да и сниматься в кино он начал только в 36 лет. Но относительно молодым Никулина можно увидеть в комедии 1959 года «Неподдающиеся».