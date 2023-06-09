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Нас ждут новые «Сумерки», а мы уже решили прикинуть, кто мог бы в них играть

Кино
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Прошло почти 10 лет с тех пор, как вышла последняя часть саги «Сумерки». Но уже некоторое время пользователи интернета обсуждают новость: продюсеры официально подтвердили долгожданный ремейк серии фильмов. Сага «Сумерки» вернется на экраны в виде телесериала. И хотя пока что никто не знает, кто войдет в актерский состав, мы решили представить, кто бы идеально подошел на роли любимых персонажей.

1. Дженна Ортега в роли Беллы Свон

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers, imagepressagency / Depositphotos.com

2. Тимоти Шаламе в роли Эдварда Каллена

3. Бри Ларсон в роли Эсми Каллен

4. Камила Мендес в роли Розали Хейл

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers, imagepressagency / Depositphotos.com

5. Остин Батлер в роли Джаспера Хейла

6. Лили Коллинз в роли Элис Каллен

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers, PopularImages / Depositphotos.com

7. Джереми Поуп в роли Лорента

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers, imagepressagency / Depositphotos.com

8. Себастиан Стэн в роли Карлайла Каллена

9. Гарри Стайлс в роли Джейкоба Блэка

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers, imagepressagency / Depositphotos.com

Но автор саги «Сумерки» Стефани Майер и сама поделилась своими мыслями о том, кто из актеров больше всего подходит на роли персонажей фильмов, снятых по мотивам ее произведений.

Фото на превью Twilight / Summit Entertainment and co-producers, Jean_Nelson / Depositphotos.com, Twilight / Summit Entertainment and co-producers, imagepressagency / Depositphotos.com
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AdMe/Кино/Нас ждут новые «Сумерки», а мы уже решили прикинуть, кто мог бы в них играть
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