Нас ждут новые «Сумерки», а мы уже решили прикинуть, кто мог бы в них играть

Прошло почти 10 лет с тех пор, как вышла последняя часть саги «Сумерки». Но уже некоторое время пользователи интернета обсуждают новость: продюсеры официально подтвердили долгожданный ремейк серии фильмов. Сага «Сумерки» вернется на экраны в виде телесериала. И хотя пока что никто не знает, кто войдет в актерский состав, мы решили представить, кто бы идеально подошел на роли любимых персонажей.