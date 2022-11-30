Нейросеть показала, как выглядели бы 15+ мультгероев, если бы они были людьми

В детстве мы все бежали к телевизору, чтобы посмотреть очередную серию любимого мультфильма с героями, которые веселили, смешили и поднимали нам настроение практически каждый день. Сегодня благодаря искусственному интеллекту мы можем пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть дорогие нашему сердцу персонажи, если бы превратились в людей.