Нейросеть показала, как выглядели бы 15+ мультгероев, если бы они были людьми
В детстве мы все бежали к телевизору, чтобы посмотреть очередную серию любимого мультфильма с героями, которые веселили, смешили и поднимали нам настроение практически каждый день. Сегодня благодаря искусственному интеллекту мы можем пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть дорогие нашему сердцу персонажи, если бы превратились в людей.
1. Абу — «Аладдин»
2. Дори — «В поисках Немо»
3. Том — «Том и Джерри»
4. Микеланджело — «Черепашки-ниндзя»
5. Дятел Вуди — «Вуди Вудпекер»
6. Тигра — «Приключения Винни»
7. Боб — «Миньоны»
8. Кряк Лапчатый — «Черный Плащ»
9. Пумба — «Тимон и Пумба»
10. Кот — «Кот в сапогах»
11. Боб — «Губка Боб Квадратные Штаны»
12. Гайка — «Чип и Дейл спешат на помощь»
13. Скрат — «Ледниковый период»
14. ВАЛЛ-И — «ВАЛЛ-И»
15. Микки-Маус — «Всё о Микки-Маусе»
16. Себастьян — «Русалочка»
17. Морт — «Мадагаскар-3»
18. Пикачу — «Покемон»
А кто был вашим любимым мультперсонажем в детстве?
Фото на превью Stable Diffusion, Stable Diffusion
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