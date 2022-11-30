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Нейросеть показала, как выглядели бы 15+ мультгероев, если бы они были людьми

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В детстве мы все бежали к телевизору, чтобы посмотреть очередную серию любимого мультфильма с героями, которые веселили, смешили и поднимали нам настроение практически каждый день. Сегодня благодаря искусственному интеллекту мы можем пофантазировать и представить, как могли бы выглядеть дорогие нашему сердцу персонажи, если бы превратились в людей.

1. Абу — «Аладдин»

2. Дори — «В поисках Немо»

3. Том — «Том и Джерри»

4. Микеланджело — «Черепашки-ниндзя»

5. Дятел Вуди — «Вуди Вудпекер»

6. Тигра — «Приключения Винни»

7. Боб — «Миньоны»

8. Кряк Лапчатый — «Черный Плащ»

9. Пумба — «Тимон и Пумба»

10. Кот — «Кот в сапогах»

11. Боб — «Губка Боб Квадратные Штаны»

12. Гайка — «Чип и Дейл спешат на помощь»

13. Скрат — «Ледниковый период»

14. ВАЛЛ-И — «ВАЛЛ-И»

15. Микки-Маус — «Всё о Микки-Маусе»

16. Себастьян — «Русалочка»

17. Морт — «Мадагаскар-3»

18. Пикачу — «Покемон»

А кто был вашим любимым мультперсонажем в детстве?

Фото на превью Stable Diffusion, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Нейросеть показала, как выглядели бы 15+ мультгероев, если бы они были людьми
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