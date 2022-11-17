Почему никто не собирается снимать новую часть «Фантастических тварей» и ждут ли нас новые фильмы о Гарри Поттере

Недавно в одном из интервью актер Эдди Редмэйн, сыгравший главную роль в серии фильмов «Фантастические твари», признался, что ему ничего не известно о съемках 4-й части. Хотя первоначально говорили о том, что будет 5 картин, заявление Эдди перекликается с общим ощущением, что у франшизы нет будущего.

«Фантастические твари» — это, по сути, приквел к «Гарри Поттеру». В этой серии фильмов рассказывается история зоолога Ньюта Саламандера, вовлеченного в надвигающееся противостояние между Дамблдором и Грин-де-Вальдом. Премьера первого фильма состоялась в 2016 году, а продолжение «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» вышло в 2018-м. Премьера 3-й части, посвященной тайнам Дамблдора, прошла в 2022 году.

Так почему же выход на экраны 4-й части остается под большим вопросом? Серию о фантастических тварях хвалили за дизайн и визуальные эффекты, но все фильмы получили смешанные или негативные отзывы как от поклонников, так и от критиков.

Последние единодушно заявили, что, хоть создатели 3-й части и старались не повторять ошибок своих предшественников, в новой ленте нет того волшебства, за которое многие полюбили поттериану. Да и в первых фильмах мы видели больше чудесного: взять хотя бы животных из чемодана Ньюта. Кроме того, не всем понравилось, что актеров меняют прямо по ходу съемок.

ISABEL INFANTES / AFP / East News , TOLGA AKMEN / AFP / East News

Эдди Редмэйн, кстати, сказал, что ему нравится играть Ньюта, но будущее «Фантастических тварей» зависит от автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, режиссера Дэвида Йейтса и студии Warner Bros. Низкие кассовые сборы 3-го фильма и посредственные отзывы зрителей еще больше снижают вероятность того, что фанаты увидят 4-ю и 5-ю части истории.

В целом продакшен франшизы всегда был непростым. А режиссер Дэвид Йейтс уже участвует в других проектах — вероятно, планов в скором времени вернуться к экранизации новых приключений Ньюта Саламандера и компании у него нет. Многие эксперты считают, что киновселенную Гарри Поттера было бы лучше поставить на паузу. Или вообще закончить эту эпоху.

Invision / Invision / East News

Поттероманы, конечно же, надеются, что новые фильмы еще будут. И шансы на это действительно есть. Самым вероятным вариантом развития событий является экранизация пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», над которой Джоан Роулинг работала в сотрудничестве со сценаристом и писателем Джеком Торном. В пьесе, которую, кстати, ставили в театре, рассказывается о детях главных героев «Гарри Поттера».

Постановка имела бешеный успех в 2016 году, когда состоялась премьера, и собирает аншлаги до сих пор. Принципиально новая киноадаптация поттерианы может сорвать продажи театральных билетов, зато экранизация самой пьесы выглядит оптимальным вариантом. Это ведь и ностальгия по старым персонажам, и интерес к новым. Крис Коламбус, который режиссировал первые 2 фильма о Гарри Поттере, заинтересован в экранизации пьесы. А компания Warner Bros. имеет планы на выпуск сериала о мире волшебников. Так что, если Джоан Роулинг даст добро и тоже будет заинтересована в новых киноадаптациях ее литературной вселенной, нас еще ждут крутые премьеры.

AFP / East News

А вы хотели бы увидеть продолжение франшизы о фантастических тварях или, как и многие, думаете, что проект пора завершать и лучше снимать что-то новое?