Почему никто не собирается снимать новую часть «Фантастических тварей» и ждут ли нас новые фильмы о Гарри Поттере
Недавно в одном из интервью актер Эдди Редмэйн, сыгравший главную роль в серии фильмов «Фантастические твари», признался, что ему ничего не известно о съемках 4-й части. Хотя первоначально говорили о том, что будет 5 картин, заявление Эдди перекликается с общим ощущением, что у франшизы нет будущего.
«Фантастические твари» — это, по сути, приквел к «Гарри Поттеру». В этой серии фильмов рассказывается история зоолога Ньюта Саламандера, вовлеченного в надвигающееся противостояние между Дамблдором и Грин-де-Вальдом. Премьера первого фильма состоялась в 2016 году, а продолжение «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» вышло в 2018-м. Премьера 3-й части, посвященной тайнам Дамблдора, прошла в 2022 году.
Так почему же выход на экраны 4-й части остается под большим вопросом? Серию о фантастических тварях хвалили за дизайн и визуальные эффекты, но все фильмы получили смешанные или негативные отзывы как от поклонников, так и от критиков.
Последние единодушно заявили, что, хоть создатели 3-й части и старались не повторять ошибок своих предшественников, в новой ленте нет того волшебства, за которое многие полюбили поттериану. Да и в первых фильмах мы видели больше чудесного: взять хотя бы животных из чемодана Ньюта. Кроме того, не всем понравилось, что актеров меняют прямо по ходу съемок.
Эдди Редмэйн, кстати, сказал, что ему нравится играть Ньюта, но будущее «Фантастических тварей» зависит от автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, режиссера Дэвида Йейтса и студии Warner Bros.
Низкие кассовые сборы 3-го фильма и посредственные отзывы зрителей еще больше снижают вероятность того, что фанаты увидят 4-ю и 5-ю части истории.
В целом продакшен франшизы всегда был непростым. А режиссер Дэвид Йейтс уже участвует в других проектах — вероятно, планов в скором времени вернуться к экранизации новых приключений Ньюта Саламандера и компании у него нет. Многие эксперты считают, что киновселенную Гарри Поттера было бы лучше поставить на паузу. Или вообще закончить эту эпоху.
Поттероманы, конечно же, надеются, что новые фильмы еще будут. И шансы на это действительно есть. Самым вероятным вариантом развития событий является экранизация пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», над которой Джоан Роулинг работала в сотрудничестве со сценаристом и писателем Джеком Торном. В пьесе, которую, кстати, ставили в театре, рассказывается о детях главных героев «Гарри Поттера».
Постановка имела бешеный успех в 2016 году, когда состоялась премьера, и собирает аншлаги до сих пор. Принципиально новая киноадаптация поттерианы может сорвать продажи театральных билетов, зато экранизация самой пьесы выглядит оптимальным вариантом. Это ведь и ностальгия по старым персонажам, и интерес к новым.
Крис Коламбус, который режиссировал первые 2 фильма о Гарри Поттере, заинтересован в экранизации пьесы. А компания Warner Bros. имеет планы на выпуск сериала о мире волшебников. Так что, если Джоан Роулинг даст добро и тоже будет заинтересована в новых киноадаптациях ее литературной вселенной, нас еще ждут крутые премьеры.
А вы хотели бы увидеть продолжение франшизы о фантастических тварях или, как и многие, думаете, что проект пора завершать и лучше снимать что-то новое?