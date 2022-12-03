Почему не все, что нам показали в фильме «Блондинка», — правда и какой на самом деле была Мэрилин Монро
Фильм «Блондинка» (2022) рассказывает шокирующую историю Мэрилин Монро. После просмотра может создаться впечатление, что вся ее жизнь была одной сплошной драмой. Однако хоть фильм и биографический, он во многом основан не на самой жизни Мэрилин, а на одноименном романе 2000-го года Джойс Кэрол Оутс, которая щедро разбавляла факты художественным вымыслом. Мы решили разобраться, как на самом деле сложилась жизнь актрисы, что в киноленте — правда, а что — откровенная выдумка.
У Мэрилин было несчастное детство?
Почти вся драма в фильме идет из одного источника — маленькую Мэрилин отправляют в приют после того, как ее маму поместили в лечебницу восстанавливать психическое здоровье.
В реальности раннее детство Мэрилин было вполне счастливым. Хотя ее мать, Глэдис, и оставила ее с приемными родителями, она навещала малышку по выходным. Но все действительно поменялось, когда девочке было 7 лет: у Глэдис диагностировали шизофрению и отправили в лечебницу. А сама Норма Джин (настоящее имя Монро) прошла через несколько семей, попала в приют и в результате перенесенных переживаний начала заикаться.
Прерывала ли Мэрилин беременность?
В фильме Мэрилин под давлением отказывается от шанса стать матерью, а потом жалеет об этом. Но, как утверждает историк Мишель Фогель, автор книги «Мэрилин Монро: ее фильмы, ее жизнь», нет никаких доказательств, что такое действительно было. Гинеколог Монро также подтвердил, что актриса никогда не прерывала беременность.
На самом деле Мэрилин очень любила детей и мечтала стать матерью, но выносить ребенка ей не удалось. Во время брака с драматургом Артуром Миллером, которого в фильме играет Эдриен Броуди, у нее было 3 выкидыша. Однако из-за эндометриоза — заболевания, при котором ткань, подобная той, что покрывает матку, разрастается за ее пределами, — актриса перенесла несколько операций и страдала от сильных менструальных болей. В ее контракт даже был внесен пункт, позволявший отсутствовать на съемках во время месячных.
Действительно ли Мэрилин страдала от переменчивости настроения?
В «Блондинке» Мэрилин, ставшая звездой, то и дело выходит из себя, не может управиться со своими эмоциями и порой ее поведение откровенно истерическое. В реальности актриса имела похожие проблемы и даже попадала в психиатрическую клинику.
Особенно примечательными в этом плане были съемки фильма «Принц и танцовщица». Мэрилин все время опаздывала на съемочную площадку, приходила на нее лохматая и грязная, а когда нужно было для кадра повторить ту или иную фразу, отказывалась это делать. Джин Кент, одной из актрис, принимавших участие в съемках, даже показалось, что после работы с Мэрилин режиссер и исполнитель главной роли Лоренс Оливье постарел лет на 15.
Был ли брак с бейсболистом Джо Ди Маджо ужасным для Мэрилин?
В фильме отношения Мэрилин Монро с ее мужем и бывшей звездой бейсбола Джо Ди Маджо окрашены исключительно в черные тона. Ди Маджо действительно был тем еще ревнивцем, старался контролировать жену и был довольно жесток. Как и в фильме, Монро разорвала с ним отношения после скандала, вызванного ее съемками в одной хорошо известной сцене.
Однако в фильме не показано, что спустя годы, когда брак Мэрилин с Артуром Миллером подходил к концу, Монро и Ди Маджо сошлись опять, по их утверждениям, в качестве друзей. Именно Ди Маджо вытащил актрису из психиатрической клиники. А когда ее не стало, отказался что-либо рассказывать о бывшей возлюбленной, но трижды в неделю отсылал по полдюжины красных роз в ее склеп. Он делал это в течение 20 лет.
Были ли у Мэрилин отношения сразу с двумя мужчинами?
В фильме «Блондинка» Мэрилин вступает в скандальные отношения сразу с двумя молодыми мужчинами — Кэссом (Чарли Чаплином — младшим) и Эдди Робинсоном — младшим, который сыграл с ней в фильме «В джазе только девушки». Однако это чистейшей воды выдумка.
По предположениям, у женщины были отношения с сыном Чарли Чаплина, она даже приходила к его семье на обед в 1947 году. А с Эдди она познакомилась через Кэсса, но отношения с ним завязала уже после того, как рассталась с последним, да и длились они совсем недолго.
Писал ли Артур Миллер о Монро?
В «Блондинке» Мэрилин не на шутку шокирована тем, что ее муж, драматург Артур Миллер, записывает все, что с ней происходит. Этот факт в сумме с выкидышем разрушает их брак.
В реальности у Монро и Миллера 6 лет были вполне счастливые отношения. Мэрилин признавалась, что впервые так доверяет другому человеку. Даже перенесенные внематочная беременность и выкидыш не оттолкнули их друг от друга.
Проблемы в отношениях начались, когда у Артура Миллера завязался роман с фотографом Инге Морат, а у Мэрилин, по слухам, возникли отношения с ее коллегой по фильму «Займемся любовью» Ивом Монтаном. А когда Мэрилин в действительности увидела записи Миллера, в которых сквозило разочарование ею, их отношения пришли к концу.
Осталась ли Монро совсем без семьи и узнала ли, кто ее отец?
В фильме сделали акцент на отношения между главной героиней и ее нестабильной матерью. А еще на бесконечное ожидание актрисы, что ее отец наконец-то появится. При этом, судя по сцене, где маленькой Норме Джин ее мама показывает портрет «папочки», который сильно напоминает Кларка Гейбла, можно подумать, что он и был отцом Мэрилин.
В жизни у Мэрилин еще была сестра, о существовании которой она не знала до 12 лет. Встретились они еще через 5–6 лет. Что касается отца, то его имя стало достоверно известно только в 2022 году, когда был проведен ДНК-анализ по локону Монро: им оказался бывший сослуживец ее матери.
Находилась ли Мэрилин все время под чужим влиянием?
Если судить по фильму о Мэрилин, то можно подумать, что она всю жизнь прожила под давлением киностудий, влиятельных мужчин и никак не могла повлиять на свою судьбу.
В этом есть доля правды: актриса действительно страдала от депрессии и страхов. Актер Лоренс Оливье сказал, что она была жертвой ажиотажа и шумихи вокруг нее, а режиссер Джошуа Логан назвал ее «одной из самых недооцененных личностей в мире».
С другой стороны, известно, что Монро сама создавала свой имидж, особенно к концу карьеры. Она дружила с обозревателями светской хроники и кино, контролировала распространение своих изображений, самостоятельно продвигала образ легкомысленной блондинки.
Показательной является и ее борьба с кинокомпанией Fox в середине 50-х годов. В то время Мэрилин платили меньше, чем звездам ее уровня, а права выбирать фильмы и роли, с которыми она будет работать, актриса по контракту не имела. Но после того, как Fox не выплатила ей обещанный бонус, Монро начала с ней судебную тяжбу и основала собственную кинокомпанию.
Поначалу пресса активно высмеивала Монро, но, когда в 1955 году женщина подписала с Fox новый 7-летний контракт, дающий ей право выбирать проекты, режиссеров и операторов, все восхитились ее прозорливостью. А журнал Time назвал ее проницательной бизнес-леди.
Смотрели ли вы фильм «Блондинка», и если да, то какое впечатление он на вас произвел?