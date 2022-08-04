20 зрителей поделились способами с ходу распознать посредственный фильм. Хотели бы мы додуматься до этого раньше
Все мы любим по вечерам расслабиться и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Но каким же глубоким бывает наше разочарование, если оказывается, что кино совершенно не стоит потраченного на него времени. А ведь некоторые умеют предугадывать посредственность картины.
Мы в ADME вместе с пользователями соцсетей решили разобраться, какие «звоночки» могут сигнализировать о том, что фильм, скорее всего, можно и не начинать смотреть.
- Предыстория вводится через нереалистичный и вынужденный разговор, в котором люди, знающие друг друга много лет, перечисляют факты друг о друге. © ggsupreme / Reddit
- После предпоказов, но до основного релиза вы начнете слышать от режиссеров или продюсеров оправдания в защиту фильма. Недавно я услышал, как режиссер за неделю до выхода фильма сказал, что он пытался сделать все возможное для исторической точности и т. д. Еще до премьеры я понял, что фильм «прожарен» критиками. © IzzyOkie / Reddit
- Cиквел, в котором нет ни одной звезды из оригинального фильма. © OdiousAltRightBalrog / Reddit
- Фильм с именитыми актерами, когда киноделы тратят 95 % бюджета на то, чтобы привлечь к нему кого-то вроде Дуэйна Скалы Джонсона, и 1 % — на написание сценария. © KingBenjamin97 / Reddit
- На постере актеры корчат глупые лица, их мимика и движения неестественны.
- Когда это киноадаптация оригинального анимационного фильма. Например, «Король Лев» или «Книга джунглей». © GhibliFan96 / Reddit
- Такая фраза: «Критики говорят, что это величайший фильм года». Еще смешнее, когда фильм выходит в январе. © yearofthebows24 / Reddit
- Когда 3 трейлера, которые выпускают перед выходом фильма, показывают бóльшую или лучшую часть картины. © RAZOR314 / Reddit
- Если в первые 5–10 минут фильм не заинтересовывает, не цепляет, то, скорее всего, он не стоит просмотра. Как правило, кинодеятели искусственно создают интерес, а потом все превращается в клише, которые мы уже видели тысячу раз. © Sir_Armadillo / Reddit
- Использование клише в диалогах, а также слов и фраз, которые вряд ли используются вне сценария, например: «Это не то, что ты думаешь!», «Я не такая, как другие девушки», «Предоставь эту работу настоящему мужчине» и т. д. © StreetIndependence62 / Reddit
- Трейлер сделан так, чтобы вы думали, что фильм посвящен чему-то одному, а через 20 минут происходит поворот сюжета, и весь фильм оказывается совсем не таким, как вы ожидали. © maniacal_cackle / Reddit
- Ремейк существующего фильма 80-х годов. © Deferon-VS / Reddit
- Фильмы в духе «Я обычная девочка-подросток...». © unknown author / Reddit
- Когда вводят клишированные сюжеты романтических отношений, чтобы привлечь женскую аудиторию к фильмам-боевикам. © unknown author / Reddit
- Если в первые 5–10 минут фильм не заинтересовывает, не цепляет, то, скорее всего, он не стоит просмотра. Как правило, кинодеятели искусственно создают интерес, а потом все превращается в клише, которые мы уже видели тысячу раз. © Sir_Armadillo / Reddit
- Чрезмерный акцент на ностальгии, чтобы удержать зрителя. © BigTiddyOrc / Reddit
- Проект часто оказывается провальным, если по книге, которую можно уложить в одну картину, снимают целую серию фильмов.
- Если производственный процесс фильма закончился, но студия задерживает его для «лучшего» релиза. Чем дольше процесс, тем хуже окажется фильм. © BrooklynKnight / Reddit
- Фильмы, в которых драма построена на гибели одного из героев, а в конце оказывается, что он живее всех живых.
- В фильме ужасные, сделанные на коленке спецэффекты, которые режут глаз.
А какие сигналы, указывающие на низкое качество фильма, замечаете вы?
AdMe/Кино/20 зрителей поделились способами с ходу распознать посредственный фильм. Хотели бы мы додуматься до этого раньше
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