20 зрителей поделились способами с ходу распознать посредственный фильм. Хотели бы мы додуматься до этого раньше

Все мы любим по вечерам расслабиться и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Но каким же глубоким бывает наше разочарование, если оказывается, что кино совершенно не стоит потраченного на него времени. А ведь некоторые умеют предугадывать посредственность картины.