Пользователи сети рассказали о крутых рождественских фильмах, которые стоит посмотреть вместо «Один дома»

Новый год не за горами, а значит самое время составить список фильмов, которые помогут погрузиться в праздничную атмосферу. Мы залезли в Интернет и собрали рождественские фильмы, которые люди готовы пересматривать миллионы раз, потому что они лучшие в своем жанре.

В основе фильма лежит рассказ Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Главный герой — Фрэнк — богатый, заносчивый и равнодушный бизнесмен. За день до Рождества он встречается с тремя призраками — прошлого, настоящего и будущего Рождества. Эти призраки пытаются открыть ему глаза на истинный смысл праздников и изменить его жизненные взгляды. В ходе путешествия Фрэнк сталкивается со своим прошлым и тем, как его поступки влияли на других людей. IMDb — 6,9 За последние несколько лет для меня стало традицией смотреть «Новую рождественскую сказку» рождественским утром. Я знаю, что большинство рождественских фильмов поднимают настроение, но этот всегда создает у меня буквально идеальное праздничное настроение. © TheOzman79 / Reddit

Это мой любимый рождественский фильм! Я смотрел его уже сотню раз!

© paymelilbih / Reddit

Фильм знакомит нас с двумя героинями — Айрис Симпкинс и Амандой Вудс. Обе девушки переживают не лучший период в своей жизни, поэтому они решают обменяться домами на рождественские каникулы. Айрис отправляется в роскошный особняк Аманды в Лос-Анджелесе, в то время как Аманда едет в английскую деревню к Айрис. Обмен домами приводит к необычным изменениям в жизни каждой девушки. IMDb — 6,9 Я обожаю этот фильм и смотрю его минимум раз в год. © _ChrisFromTexas / Reddit

Я долго откладывала просмотр этого фильма. Но однажды мы с мужем наконец посмотрели его. Теперь это один из наших любимых рождественских фильмов и один из самых любимых ромкомов. © Ta5hak5 / Reddit



Фильм рассказывает об успешном бизнесмене Джеке Кэмпбеле. В один рождественский вечер он встречает загадочного незнакомца и помогает ему. На следующий день Джек просыпается и обнаруживает, что его жизнь внезапно изменилась: он стал примерным семьянином, ведущим обычную жизнь в пригороде со своей женой и детьми. Джеку нелегко дается новая жизнь, но со временем он начинает задумываться над тем, как много он может потерять в поиске карьерного успеха IMDb — 6,8 Люблю этот фильм. Он слишком недооценен. Он оставляет после себя горьковато-сладкое послевкусие. Мне бы хотелось, чтобы о нем знало как можно больше людей. © GladPen / Reddit

Блестяще сделанный фильм, который мы с женой смотрим каждый год вот уже 20 лет.

© helgothjb / Reddit

Мультфильм рассказывает историю эгоистичного почтового служащего Джаспера. Его отец всеми силами пытается привить сыну любовь к почтовому делу. Однако Джасперу это совершенно неинтересно. Тогда, чтобы проучить нерадивого сына, отец отправляет его в небольшой городок, который находится за полярным кругом. В этом городе Джаспер знакомится с загадочным мастером игрушек Клаусом. Совместными усилиями они начинают доставлять игрушки для детей во всем городе и эти события круто меняют жизнь всех жителей. IMDb — 8,2 Уникальный фильм, который гарантировано заставит вас плакать.

© STFUNeckbeard / Reddit

© STFUNeckbeard / Reddit Этот фильм лучше всего передает дух Рождества. © PuppetryOfTheP**** / Reddit



Эта картина рассказывает о приключениях семьи Грисвольд во время рождественских каникул. Главный герой, Кларк Грисвольд, решает устроить идеальный семейный праздник и приглашает всех родственников к себе домой. Однако, несмотря на его старания, все идет не так, как задумано: начиная от неполадок с гирляндой и заканчивая похищением человека. Для многих фильм является настоящей рождественской классикой и олицетворением того, что даже неидеальное Рождество может быть наполнено семейным теплом и любовью. IMDb — 7,5 «Рождественские каникулы» — лучший рождественский фильм! Как бы я ни любил такие фильмы, как «Полярный экспресс» или «Эльф», нет ничего более ностальгического и рождественского, чем «Рождественские каникулы». © RickGrimesSnotBubble / Reddit

Особенность этого фильма в том, что во всех персонажах каждый может узнать своих членов семьи. Это настолько необычно. Я без проблем могу представить на месте персонажей все свое семейство. © smallz86 / Reddit



В центре сюжета история Артура — младшего сына Санта-Клауса. Артур страстно желает проявить себя, однако никто в семье не относится к нему серьезно. В канун Рождества он обнаруживает письмо девочки Гвен, которая весь год вела себя хорошо. Однако из-за ошибки в этом году она ничего не найдет под елкой. Тогда Артур отправляется в путь, чтобы любой ценой доставить ребенку подарок. IMDb — 7,1 Ни один фильм не сравнится с «Секретной службой Санта-Клауса». Он идеально подходит и для детей, и для взрослых. Это самый смешной и по-настоящему трогательный фильм. © NoddysShardblade / Reddit

Я смотрю этот фильм каждый год и каждый год еле сдерживаю слезы во время просмотра. © cloudmerchant / Reddit

Главный герой фильма, Скотт Кэлвин, только что развелся. Он забирает сына на рождественские праздники в надежде укрепить их связь. Однако в канун Рождества он замечает на крыше своего дома странного старика. Скотт пугает его, и у несчастного случается сердечный приступ. Тогда герой понимает, что этим стариком был Санта Клаус. Теперь главный герой должен взять на себя все его обязанности: ездить на Северный полюс, работать с эльфами и развозить подарки по всему миру. IMDb — 6,5 Я обожаю этот фильм! Моя б воля — я бы его смотрела круглый год.

© myhairsreddit / Reddit

© myhairsreddit / Reddit Это мой любимый рождественский фильм. Мы с женой смотрим его на повторе с конца ноября и до самого нового года. Мы можем процитировать практически весь фильм слово в слово. © Leonidus76 / Reddit

Эта черная комедия рассказывает об Уилле и Термане. Уилл — неудачник и мошенник. Вместе со своим подельником он работает Санта Клаусом в торговом центре. Парочка рассчитывает ограбить магазин после закрытия. Однако, несмотря на свою грубость и аморальное поведение, Уилли знакомится со странным мальчиком — Терманом. Терман находит в Уилли что-то доброе и старается изменить его жизнь. IMDb — 7,1 Когда я смотрел этот фильм впервые, я не ждал от него ничего выдающегося. В итоге во время просмотра мне приходилось постоянно ставить фильм на паузу, потому что я ржал без остановки. Мне кажется, на следующий день у меня даже болели мышцы живота.

© angrydeuce / Reddit

© angrydeuce / Reddit Каждый год я смотрю только два рождественских фильма: этот и «Эльф».

© Blitqz21l / Reddit

© Blitqz21l / Reddit Возможно, это не самый лучший в мире фильм, но его определенно стоит смотреть каждое Рождество. © katsukare / Reddit

Фильм состоит из нескольких историй, которые происходят во время рождественского сезона в Лондоне. Среди персонажей — премьер-министр, который влюбляется в свою сотрудницу; писательница детских книг, чья семейная жизнь рушится на глазах; пара, готовящаяся к свадьбе и другие. В канун Рождества судьбы всех героев причудливым образом переплетает между собой. IMDb — 7,6 Это единственный рождественский фильм, который я могу смотреть каждый год, и он мне не надоедает. © Glowshroom / Reddit

Это один из немногих рождественских фильмов, сцены из которого я готова пересматривать постоянно. Они такие замечательные. © BlizzPenguin / Reddit

С тех пор, как вышел этот фильм, я каждый раз надеюсь, что выйдет нечто подобное. Но этого не происходит. Этот фильм неповторим. © grigragrua / Reddit

Сюжет фильма рассказывает историю Бадди, который, будучи человеком, оказывается на Северном полюсе и воспитывается эльфами. Когда ему становится ясно, что он не такой, как остальные эльфы, он отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца. Бадди полон детской наивности и непосредственности. Он пытается приспособиться к жизни в большом городе, в то время как его отец не верит в рождественские чудеса. IMDb — 7,1 С каждым годом я люблю его все больше и больше. Это не просто особенный фильм, а настоящий драгоценный камень. © GloveBoxTuna / Reddit

Мой любимый фильм всех времен. Я могу смотреть его круглый год.

© FelineSoLazy / Reddit

