Пользователи сети в пух и прах разнесли 11 киноперсонажей, которыми многие привыкли восторгаться

Некоторые киногерои собирают кучу симпатий со стороны публики. Но как посмотришь на этих персонажей трезвым взглядом, возникает чувство неприятия. И хочется крикнуть всем почитателям подобных героев: «Как они вообще могут нравиться?» Мы нашли в сети таких прозорливых зрителей, которые набрались смелости и раскритиковали всеми обожаемых персонажей. И теперь рассказываем, каких же героев и героинь любят далеко не все киноманы.

Уэнсдэй — сериал «Уэнсдэй»

Наверняка многие попали под чары этой умной и смелой девушки, профессионально владеющей иронией и сарказмом. Но есть и те зрители, которых героиня буквально взбесила. Они считают, что Уэнсдэй ведет себя слишком странно, наряжаясь в мрачную одежду и пытаясь всем своим видом показать, что она якобы не такая, как все остальные девушки. Характер Уэнсдэй вообще оставляет желать лучшего. Люди отмечают у героини нарциссизм и обостренное чувство собственной важности. Она только манипулирует всеми в собственных интересах. А поведение девушки настолько агрессивно и антисоциально, что заставляет всерьез задуматься о ее психическом состоянии. Достаточно вспомнить, как в отместку за насмешки над братом Уэнсдэй выпустила в бассейн к обидчикам пираний.

Джейми — «Любовь и другие лекарства»

Обворожительный Джейми раздражает зрителей в начале фильма, когда предстает бездушным продавцом лекарств, жаждущим наживы. Зрители даже с трудом верят, что нашелся человек, который смог в корне изменить характер героя. И им совсем уж непонятно, почему Джейми, заядлый карьерист, бросает все свои дела ради девушки, пусть и очень милой.

Майкл — сериал «Офис»

Зрители считают, что начальник компании по продаже бумаги уж слишком нелепый. Его дурацкие шутки совсем не смешные, а характер попросту раздражает. Юмор Майкла, кстати, действительно сомнительный, порой даже обидный. А с коллегами он зачастую черств и невежественен. Поэтому, когда в последних 2 сезонах сериала этого персонажа убрали, многие зрители вздохнули с облегчением.

Стэнли — «Маска»

Это, пожалуй, один из самых противоречивых комедийных персонажей. Кому-то он нравится своей дерзостью и юмором, но есть и немало людей, которых Стэнли бесит. По сути, это просто сумасшедший клоун с наигранным поведением. Критики даже назвали героя «малышом, объевшимся мармеладок». Безусловно, у этого персонажа есть своя доля обаяния. Но неудивительно, что некоторых зрителей кривляния неуравновешенного Стэнли, который к тому же совершает преступления, надевая маску, попросту выводят из себя.

Геральт — сериал «Ведьмак»

Главная претензия зрителей заключается в том, что киношный Геральт кардинально отличается от книжного. Причем он получился хуже оригинального героя. Персонаж оказывается слишком дерзким и чересчур геройствует. Даже с королем он ведет себя непозволительно резко, а спокойствие и вежливость, которые есть у литературного героя, напрочь отсутствуют у сериального Геральта. Отношения ведьмака с другими персонажами тоже оставляют желать лучшего. С Лютиком он не дружит, а просто терпит его присутствие. Наконец, роман Геральта с Йеннифер основан не на чувственной любви, а на плотских удовольствиях. В итоге зрители назвали сериальный образ неинтересным, унылым и лишенным глубины.

Венди — «Сияние»

Помимо того, что Венди в фильме ведет себя как истеричка, она еще раздражает зрителей своей несамостоятельностью и несообразительностью. Она не может даже позаботиться о безопасности ребенка, не говоря уже о собственной. Венди бездумно следует за своим неуравновешенным мужем в отель, вместо того чтобы давно уже бросить его. А затем долгое время предпочитает просто проявлять беспокойство, а не предпринимать существенные меры для спасения себя и своего сына Дэнни. Еще героиню упрекают в том, что в качестве супруги она абсолютно никакая. Ведь из-за своей чрезмерной привязанности к сыну Венди, можно сказать, становится равнодушной к мужу и забывает о том, что он тоже нуждается в любви. Есть даже мнение, что именно брак с таким человеком довел Джека до невменяемого состояния.

Уилл — франшиза «Пираты Карибского моря»

Уилл пытается казаться эдаким романтиком, преданным своей возлюбленной Элизабет. Но зрители иного мнения. Они считают его самым настоящим нытиком, который все время только и делает, что вздыхает о своем объекте любви. Герой начисто лишен харизмы, и это особенно заметно на фоне эпатажного и привлекательного Джека Воробья. Кстати, Уилл только прикидывается хорошеньким. На деле же он довольно импульсивный и самоуверенный. А еще, как считают зрители, он не пай-мальчик, а подлец. Оказавшись перед сложным выбором, Тернер был готов без раздумий предать друга ради собственной выгоды. Так, во втором фильме Уилл собирается найти и сдать Джека Воробья.

Роза — «Титаник»

У зрителей есть куча претензий к юной и капризной Розе, недовольной своей богатой жизнью и изменившей жениху с бродягой-авантюристом. Но и в пожилом возрасте героиня раздражает зрителей тем, что остается такой же своевольной и не в меру романтичной. Ведь Роза 80 лет вздыхает по первой любви — юноше, с которым она встречалась всего несколько дней. А поступок героини в финале ленты — это вообще верх безумия и эгоцентризма, по мнению зрителей. Допустим, бессребренице Розе не нужен дорогущий бриллиант. Можно было отдать его ученым, которые так долго искали драгоценность и потратили на это свое время и ресурсы. Но вместо этого Роза просто топит камень в море, пытаясь таким образом, что называется, закрыть собственные гештальты. Похоже, с годами этот человек так и не приобрел мудрость.

Эдвард — «Красотка»

Зрители считают Эдварда обыкновенным бессердечным богатеем, которому важны только деньги. А еще он буквально зациклен на величии. К примеру, он берет не просто номер люкс, а пентхаус; не просто дорогие билеты в театр, а места на самом высоком балконе. Простые человеческие отношения и чувства Эдварду не знакомы. И с Вивиан герой решает пожить просто так, чтобы добавить немного разнообразия и веселья в свою жизнь. По мнению зрителей, если бы фильм не представлял собой надуманную сказку, а был предельно реалистичен, то Эдвард оказался бы таким же жадным и безжалостным, как и его друг Филипп (на фото внизу).

Эм-Джей — франшиза «Человек-паук»

Зрителям не понравилась возлюбленная Человека-паука в исполнении Зендеи. Фанаты комиксов мечтали вновь увидеть милую рыжеволосую девушку на месте пассии супергероя. Вместо этого на экране появилась «неопрятная, антисоциальная личность», отпускающая «стервозные, грубые и раздражающие комментарии».

Белая Королева — «Алиса в Зазеркалье»

Зрителей раздражает буквально каждое действие или фраза героини. Им особенно не понравилась Белая Королева во втором фильме, а ее присутствие в картине показалось абсолютно ненужным. Эмоций у героини с гулькин нос. На любое событие она реагирует одинаково: лишь всплескивает руками. Она вообще не делает ничего важного для развития сюжета. Нашлись даже те, кто сказал, что роль Белой Королевы вполне могла сыграть кукла — настолько она бесполезна.