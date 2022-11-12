После 13 лет ожидания 2-я часть «Аватара» наконец выходит. Сюжет сиквела уже интригует

В начале ноября 2022 года был показан трейлер долгожданного продолжения фильма «Аватар». В широкий прокат он выйдет уже в этом декабре. Напомним, изначально режиссер Джеймс Кэмерон рассчитывал выпустить 2-ю часть эпической картины еще в декабре 2014 года, но затем сроки несколько раз переносились . В преддверии громкой премьеры киноленты «Аватар: Путь воды» мы решили узнать некоторые подробности съемочного процесса и самого сюжета.

1-й фильм, рассказывающий о борьбе жителей планеты Пандора, племени на’ви, против ресурсодобывающей корпорации, вышел целых 13 лет назад. Картина, при съемках которой применялись новаторские визуальные эффекты, получила положительные отзывы как критиков, так и простых зрителей, причем многие смотрели ее несколько раз. А кассовые сборы «Аватара» оказались ошеломительными — почти $ 3 млрд, и этот рекорд не побит до сих пор.

Сразу же после успеха своего детища Джеймс Кэмерон приступил к разработке сиквелов. И вот, спустя целых 13 лет, 2-я часть «Аватара» выходит на широкие экраны. Действие происходит более чем через 10 лет после событий 1-го фильма и сосредоточено вокруг семьи Джейка, которая будет вынуждена покинуть свой дом и исследовать дальние регионы Пандоры, особенно те, которые переполнены водой.

Большинство главных персонажей и основных актеров 1-й части присутствуют и в сиквеле.