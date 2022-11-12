После 13 лет ожидания 2-я часть «Аватара» наконец выходит. Сюжет сиквела уже интригует
В начале ноября 2022 года был показан трейлер долгожданного продолжения фильма «Аватар». В широкий прокат он выйдет уже в этом декабре. Напомним, изначально режиссер Джеймс Кэмерон рассчитывал выпустить 2-ю часть эпической картины еще в декабре 2014 года, но затем сроки несколько раз переносились. В преддверии громкой премьеры киноленты «Аватар: Путь воды» мы решили узнать некоторые подробности съемочного процесса и самого сюжета.
1-й фильм, рассказывающий о борьбе жителей планеты Пандора, племени на’ви, против ресурсодобывающей корпорации, вышел целых 13 лет назад. Картина, при съемках которой применялись новаторские визуальные эффекты, получила положительные отзывы как критиков, так и простых зрителей, причем многие смотрели ее несколько раз. А кассовые сборы «Аватара» оказались ошеломительными — почти $ 3 млрд, и этот рекорд не побит до сих пор.
Сразу же после успеха своего детища Джеймс Кэмерон приступил к разработке сиквелов. И вот, спустя целых 13 лет, 2-я часть «Аватара» выходит на широкие экраны. Действие происходит более чем через 10 лет после событий 1-го фильма и сосредоточено вокруг семьи Джейка, которая будет вынуждена покинуть свой дом и исследовать дальние регионы Пандоры, особенно те, которые переполнены водой.
Большинство главных персонажей и основных актеров 1-й части присутствуют и в сиквеле.
- Сэм Уортингтон играет Джейка Салли, вождя клана Оматикайя.
- Зои Салдана изображает Нейтири, дочь предыдущего главы клана.
- Главный антагонист картины, полковник Майлз Куоритч в исполнении Стивена Лэнга, тоже появится, хотя его персонаж и погиб в 1-й части.
- Джованни Рибизи играет Паркера Селфриджа, администратора горнодобывающей компании.
- Клифф Кертис выступит в роли Тоновари, лидера клана рифов Меткайна.
- Сигурни Уивер тоже снялась в ленте, несмотря на то, что ее героиня погибла. Актриса играет Кири, приемную дочь Джейка и Нейтири.
- На экране зрители не увидят Мишель Родригес, зато появится Кейт Уинслет, которая играет одного из ключевых персонажей — представительницу водного племени Меткайна.
- По некоторым данным, в фильме появится Вин Дизель. Какого героя он воплотит на экране, создатели держат в секрете.
Что же еще известно о предстоящей премьере? Вот 15 фактов о сиквеле «Аватара».
- Продолжительность картины составляет 3 часа 10 минут, что почти на полчаса дольше 1-й части.
- Второй «Аватар» тоже будет в 3D. Несмотря на то, что фильмов в этом формате сейчас выпускается все меньше, Кэмерон хочет заставить кинозрителей снова полюбить 3D.
- Бюджет «Аватара», вышедшего в 2009 году, составил внушительные $ 237 млн, а бюджет сиквела — целых $ 250 млн.
- В работе над лентой должен был участвовать Эдвард Нортон, но осенью 2019 года он сообщил, что отказался от съемок в «Аватаре-2». И все из-за того, что актер был согласен сыграть только представителя племени на’ви, а ему предложили другую роль.
- Джеймс Кэмерон так был увлечен сиквелами «Аватара», что хотел получить идеальное оборудование для съемок. И совместно со специалистами SONY разработал новую камеру, которая использовалась с 3D-стереоскопическими установками для максимальной универсальности.
- Для фильма был создан новый специальный язык жестов на’ви. Его придумал глухой актер Си Джей Джонс, знакомый зрителям по боевику «Малыш на драйве».
- Чтобы подводный мир выглядел как можно более реалистично, Кэмерон заставил актеров сниматься в гигантском резервуаре с водой.
- Вообще в специально построенном бассейне проходила большая часть съемок. Он, к слову, настолько огромный, что вмещает больше 3,4 млн л воды. В резервуаре есть возможность имитировать бурлящие океанские течения и разбивающиеся волны.
- При этом коллеги Кэмерона пытались убедить его снимать водные сцены в студии, с подвешенными на тросах актерами, а затем с помощью компьютерных технологий добавлять эффекты подводного мира. Режиссер отказался, так как полагал, что итоговая картинка не будет выглядеть правдоподобно. Джеймс даже позволил коллегам провести тестовую съемку, и киношники сами поняли, что визуальный эффект совсем не тот.
- Кейт Уинслет сама выполняла все подводные трюки.
- Мало того, Уинслет научилась надолго задерживать дыхание и даже побила рекорд Тома Круза, который тот установил во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Нация изгоев» (2015). Круз задерживал дыхание на 6 минут, звезда «Титаника» — почти на 7.
- В конце 2021 года актрисе Зои Салдане показали 20 минут 2-й части фильма. И вот как она прокомментировала это: «Я просто потеряла дар речи. Я даже расплакалась».
- Джеймс Кэмерон планирует снять еще 3 продолжения «Аватара». 3-я часть, скорее всего, выйдет в 2024 году, а 2 последующие — в 2026-м и 2028-м соответственно.
А вы тоже с нетерпением ждете выхода сиквела «Аватара» или вы равнодушны к этому фильму?