Мы сравнили, как выглядели 16 звезд старого Голливуда в своих ранних ролях и последних. Некоторых и не узнать

Культовый фильм с участием того или иного актера старого Голливуда мы пересматриваем так часто, что можем дословно цитировать реплики его героя. Но лишь преданные поклонники артистов прошлого изучили их фильмографии целиком. Потому как выглядели эти звезды, когда сыграли свои ранние и последние роли, знают немногие.