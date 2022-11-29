Мы сравнили, как выглядели 16 звезд старого Голливуда в своих ранних ролях и последних. Некоторых и не узнать
Культовый фильм с участием того или иного актера старого Голливуда мы пересматриваем так часто, что можем дословно цитировать реплики его героя. Но лишь преданные поклонники артистов прошлого изучили их фильмографии целиком. Потому как выглядели эти звезды, когда сыграли свои ранние и последние роли, знают немногие.
Лорен Бэколл: «Иметь и не иметь» — «Кармел»
Грегори Пек: «Дни славы» — «Моби Дик»
Рита Хейворт: «Чарли Чан в Египте» — «Гнев Господень»
Элизабет Тейлор: «Джейн Эйр» — «Старые клячи по-американски»
Монтгомери Клифт: «Поиск» — «Шпион»
Джуди Гарленд: «Кожаный парад» — «Я могла бы продолжать петь»
Одри Хепберн: «Нидерландский за семь уроков» — «Всегда»
Пол Ньюман: «Серебряная чаша» — «Эмпайр Фоллз»
Ингрид Бергман: «Интермеццо» — «Женщина по имени Голда»
Тони Кертис: «Принц, который был вором» — «Давид и Фатима»
Фред Астер: «Веселый развод» — «История с привидениями»
Грета Гарбо: «Сага о Йёсте Берлинге» — «Двуликая женщина»
Кэтрин Хепберн: «Билль о разводе» — «Одно Рождество»
Марлон Брандо: «Мужчины» — «Медвежатник»
Мэрилин Монро: «Опасные годы» — «Что-то должно случиться»
Натали Вуд: «Вечное завтра» — «Мозговой штурм»
Каких актеров старого Голливуда вы любите? Какие фильмы видели с их участием?
Фото на превью Courtesy Everett Collection / EAST NEWS, Something's Got to Give / Twentieth Century Fox
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