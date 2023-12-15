Посмотрите, как выросли актеры из «Гарри Поттера». Некоторые будто приняли оборотное зелье и поменяли внешность
Многие из нас выросли на «Гарри Поттере». Тем удивительнее увидеть, что юные герои, за чьими приключениями мы следили, уже давно не дети. Как-то внезапно актеры превратились во взрослых красавиц и брутальных бородачей, даже маленький Том Реддл обратился в сердцееда. Смотрим.
Виктор Крам (Станислав Яневский)
Том Реддл в детстве (Хиро Файнс-Тиффин)
Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)
© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers, Scott Garfitt / Invision / East News
Том Реддл в юности (Кристиан Коулсон)
Перси Уизли (Крис Рэнкин)
Флер Делакур (Клеманс Поэзи)
Фред и Джордж Уизли (Джеймс и Оливер Фелпсы)
Рон Уизли (Руперт Гринт)
Полумна Лавгуд (Эванна Линч)
Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, CJ Rivera / Invision / East News
Падма Патил (Афшан Азад)
Ли Джордан (Люк Янгблад)
Грегори Гойл (Джошуа Хердман)
Драко Малфой (Том Фелтон)
Джинни Уизли (Бонни Райт)
Бонни Райт написала: «Поздравляю моего друга Тома с выходом автобиографии». Фанаты тут же начали шутить: «Джинни, когда в прошлый раз Малфой дал тебе книгу, ничем хорошим это не закончилось».
Вот что у нас есть еще! 18 фактов о фильмах «Гарри Поттер», которые скрыла от вас мантия-невидимка.
AdMe/Кино/Посмотрите, как выросли актеры из «Гарри Поттера». Некоторые будто приняли оборотное зелье и поменяли внешность
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