AdMe
AdMe

Посмотрите, как выросли актеры из «Гарри Поттера». Некоторые будто приняли оборотное зелье и поменяли внешность

Кино
5101-

Многие из нас выросли на «Гарри Поттере». Тем удивительнее увидеть, что юные герои, за чьими приключениями мы следили, уже давно не дети. Как-то внезапно актеры превратились во взрослых красавиц и брутальных бородачей, даже маленький Том Реддл обратился в сердцееда. Смотрим.

Виктор Крам (Станислав Яневский)

Том Реддл в детстве (Хиро Файнс-Тиффин)

Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)

Том Реддл в юности (Кристиан Коулсон)

Перси Уизли (Крис Рэнкин)

Флер Делакур (Клеманс Поэзи)

Фред и Джордж Уизли (Джеймс и Оливер Фелпсы)

Рон Уизли (Руперт Гринт)

Полумна Лавгуд (Эванна Линч)

Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)

Падма Патил (Афшан Азад)

Ли Джордан (Люк Янгблад)

Грегори Гойл (Джошуа Хердман)

Драко Малфой (Том Фелтон)

Джинни Уизли (Бонни Райт)

Бонни Райт написала: «Поздравляю моего друга Тома с выходом автобиографии». Фанаты тут же начали шутить: «Джинни, когда в прошлый раз Малфой дал тебе книгу, ничем хорошим это не закончилось».

Вот что у нас есть еще! 18 фактов о фильмах «Гарри Поттер», которые скрыла от вас мантия-невидимка.

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers, Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers
5101-
AdMe/Кино/Посмотрите, как выросли актеры из «Гарри Поттера». Некоторые будто приняли оборотное зелье и поменяли внешность
Поделиться этой статьёй