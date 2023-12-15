Посмотрите, как выросли актеры из «Гарри Поттера». Некоторые будто приняли оборотное зелье и поменяли внешность

Многие из нас выросли на «Гарри Поттере». Тем удивительнее увидеть, что юные герои, за чьими приключениями мы следили, уже давно не дети. Как-то внезапно актеры превратились во взрослых красавиц и брутальных бородачей, даже маленький Том Реддл обратился в сердцееда. Смотрим.

Виктор Крам (Станислав Яневский)

Том Реддл в детстве (Хиро Файнс-Тиффин)

Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон)

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers , Scott Garfitt / Invision / East News Scott Garfitt / Invision / East News

Том Реддл в юности (Кристиан Коулсон)

Перси Уизли (Крис Рэнкин)

Флер Делакур (Клеманс Поэзи)

Фред и Джордж Уизли (Джеймс и Оливер Фелпсы)

Рон Уизли (Руперт Гринт)

Полумна Лавгуд (Эванна Линч)

Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)

© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers , CJ Rivera / Invision / East News CJ Rivera / Invision / East News

Падма Патил (Афшан Азад)

Ли Джордан (Люк Янгблад)

Грегори Гойл (Джошуа Хердман)

Драко Малфой (Том Фелтон)

Джинни Уизли (Бонни Райт)

Бонни Райт написала: «Поздравляю моего друга Тома с выходом автобиографии». Фанаты тут же начали шутить: «Джинни, когда в прошлый раз Малфой дал тебе книгу, ничем хорошим это не закончилось».