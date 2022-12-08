Тест: Спорим на мандаринку, что вы не сможете ответить на 15 вопросов об известных новогодних фильмах?

В детстве мы много раз пересматривали новогодние фильмы, поедая мандарины и вдыхая аромат елки, стоящей у телевизора. Но бывает, что даже самые любимые кинокартины мы смотрим невнимательно. И даже очевидные детали могут ускользнуть от самых зорких зрителей. Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые комедии.