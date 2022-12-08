Тест: Спорим на мандаринку, что вы не сможете ответить на 15 вопросов об известных новогодних фильмах?
В детстве мы много раз пересматривали новогодние фильмы, поедая мандарины и вдыхая аромат елки, стоящей у телевизора. Но бывает, что даже самые любимые кинокартины мы смотрим невнимательно. И даже очевидные детали могут ускользнуть от самых зорких зрителей. Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимые комедии.
Сколько минут длится песня «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Какую сумму выиграл Володя Орешников в новогодней лотерее в комедии «Зигзаг удачи»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кто вез Марфушу на санях в фильме «Морозко»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кого сыграл Михаил Боярский в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Откуда прилетели инопланетяне из фильма «Эта веселая планета»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кем на самом деле работает герой Владимира Меньшова в фильме «Снегурочку вызывали?»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Какой месяц подарил падчерице волшебное кольцо в фильме-сказке «Двенадцать месяцев»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Какое слово должен был выложить из льдинок Кай в фильме «Снежная королева»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кем работал герой Александра Демьяненко в картине «Карьера Димы Горина»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Сколько было похитителей в комедии «Новогоднее похищение»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Как звали младшую сестру героя Александра Абдулова в фильме «Чародеи»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Сколько лет было Наде из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кого играет Евгений Леонов в фильме «Снежная сказка»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кого сыграла Наталья Фатеева в фильме «Джентльмены удачи»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Кем приходились друг другу герои Александра Калягина и Вячеслава Невинного в картине «Старый Новый год»?
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
На сколько вопросов вы ответили правильно? Назовите ваши любимые новогодние кинофильмы.
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
AdMe/Кино/Тест: Спорим на мандаринку, что вы не сможете ответить на 15 вопросов об известных новогодних фильмах?
Поделиться этой статьёй