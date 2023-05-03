Вот как выглядела в молодости актриса, которая сыграла пожилую Розу в «Титанике»

В 1997 году на экраны вышел фильм «Титаник», который впоследствии стал настоящей легендой кинематографа. Эпическая история любви на фоне трагической катастрофы, которая потрясла весь мир, завоевала миллионы сердец и получила множество наград, в том числе 11 премий «Оскар». Закадровым рассказчиком истории, как вы помните, была уже пожилая Роза, которую сыграла талантливая актриса Глория Стюарт.

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Глория Стюарт начала сниматься еще в старшей школе. В 1932 году после окончания университета она подписала контракт с Universal Pictures и снялась во множестве картин кинокомпании, например, в таких фильмах ужасов, как «Старый темный дом» и «Человек-невидимка». Она также сыграла роль королевы Анны в музыкальной комедии «Три мушкетера».

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Однако уже в конце 30-х — начале 40-х годов Стюарт стала заметно реже появляться на экранах. В начале 1939 года актриса провела 4 месяца в путешествиях по Азии, Египту и Италии со своим мужем Артуром Шикмэном. А затем и вовсе предпочла актерской карьере художественную, поначалу занявшись декупажом, затем написанием картин, а еще позже искусством бонсай.

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , East News

Предложение сыграть знаковую роль в «Титанике» Джеймса Кэмерона поступило ей в мае 1996 года. Актриса признавалась, что ничуть не нервничала, когда на следующий день после общения с кастинг-директором к ней пришел сам Кэмерон со своей видеокамерой. По ее словам, она была уверена, что сможет прочитать роль пожилой Розы с тем сочувствием и нежностью, которые задумывал режиссер.

Как итог за роль Розы Дьюитт Бьюкейтер Глория Стюарт была номинирована на огромное количество наград, в том числе «Золотой глобус» и премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Помимо того, что она была одной из немногих звезд золотого века, посетивших эту престижную церемонию, по состоянию на 2022 год Глория остается старейшим номинантом в этой категории — ей было 87 лет.