10+ знаменитых женщин, которые доказали, что стандарты красоты не для них

В каждой стране есть свои стандарты красоты. Но похоже, что в Голливуде к звездам предъявляются невероятные требования — они всегда должны выглядеть идеально. В этой статье мы расскажем о знаменитых женщинах, которые на своем примере показали, что не собираются следовать никаким стандартам красоты.

1. Дженнифер Гарнер

Когда у Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека родился 3-й ребенок, пошли слухи, что актриса вновь беременна. Дженнифер даже пошла на ток-шоу, чтобы заявить: «Я не беременна. Просто у меня трое детей, и живот перестал быть плоским». Но, по словам актрисы, слухи продолжали распространяться. И в сердцах актриса выразила свои чувства так: «Это всего лишь тело. Оно служит вам и вынашивает ваших детей. Что еще вы от него хотите? Просто будьте ему благодарны!»

2. Камила Кабельо

Певица Камила Кабельо рассказала, насколько сильно стандарты красоты влияют на ее внутреннее состояние, особенно когда она собирается на пляж и хочет надеть бикини. Например, если она знает, что на пляже будут папарацци, она обычно действует так: «Перед тем как пойти к океану, я не ем ничего тяжелого, потому что фактически меня там ждет настоящая фотосессия». Певица также поделилась своими мыслями на этот счет: «Я заговорила об этом, потому что, когда мы видим фотографии красивых женщин, мы восхищаемся их физической формой и здоровым образом жизни. Но разве это здоровье, когда ты настолько зациклен на своем внешнем виде, что страдает твое психическое здоровье и ты не можешь наслаждаться жизнью?»

3. Эшли Грэм

После того как знаменитую модель Эшли Грэм раскритиковали в соцсетях за то, что она занимается спортом, она написала: «Каждый раз, когда я выкладываю видео с тренировки, я получаю комментарии наподобие „Ты все равно не похудеешь, хватит стараться“. Но я хочу заметить, что занимаюсь спортом ради собственного здоровья и хорошего самочувствия. А еще чтобы показать другим крупным девушкам, что мы так же подвижны, как и все остальные люди». И хотя модель часто подвергается нападкам из-за своей фигуры, она сохраняет уверенность в себе и вдохновляет своим примером других.

4. Лиззо

Певице Лиззо, как обладательнице крупных форм, не так просто было найти свое место в музыкальной индустрии. Она часто подвергается нападкам из-за своей фигуры, но старается не обращать на них внимания. Как-то она высказалась на этот счет на своей страничке в соцсетях: «Если вам не нравится моя музыка — пусть так. Но некоторые люди критикуют меня за мой внешний вид. Теперь я буду обращать внимание только на позитивные комментарии. У меня нет времени на ваш негатив».

5. Мелани Лински

Мелани Лински рассказала о том, как проходили съемки фильма «Бар „Гадкий койот“» и как ее и других девушек критиковала съемочная группа, несмотря на то что она носила размер S. Актрисе часто приходилось сталкиваться с критикой относительно ее внешнего вида, поэтому она научилась на нее правильно реагировать. В одном интервью Мелани рассказала о том, как она страдала от низкой самооценки и расстройств пищевого поведения: «На протяжении долгого времени я чувствовала себя очень несчастной, у меня даже начали выпадать волосы. Но теперь я чувствую себя комфортно в собственном теле, и это самое главное».

6. Тейлор Свифт

Талантливая певица и композитор рассказала, что ее часто критиковали за внешность. Ее называли слишком худой, беременной и тому подобное. И эти комментарии сильно повлияли на ее отношение к еде. В своем документальном фильме Тейлор рассказала: «Я думала, что упаду в обморок прямо посреди концерта. Женщинам предъявляют такие завышенные требования. Мы должны соответствовать нереальным стандартам красоты. А комментарии в соцсетях сильно влияют на нашу самооценку».

7. Джессика Симпсон

В 2009 году певица подверглась критике из-за своей внешности. И это настолько повлияло на Джессику, что она перестала выходить из дома. Желтая пресса неустанно повторяла, что у Симпсон проблемы с весом, хотя это было совсем не так. Тем не менее певица смогла преодолеть эту ситуацию и научилась ставить свои интересы на первое место. Вот что она сказала по этому поводу: «Я искренне верю, что между разумом и телом должна быть тесная связь. Именно это помогает мне воспринимать свои недостатки как неотъемлемую часть моей красоты».

8. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, как и Дженнифер Гарнер, тоже часто приписывали беременность. Однажды Энистон высказалась на эту тему: «Зачем вы хотите разорвать на части людей, которые всего лишь пытаются развлекать вас?» Но актриса научилась не обращать внимания на нелестные комментарии о своем теле: «Я просто отключаю внешний шум, потому что знаю, что я здорова и счастлива и делаю все необходимое, чтобы чувствовать себя хорошо».

9. Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян тоже несколько раз становилась объектом слухов в соцсетях о ее возможной беременности. Но звезда реалити-шоу заявила, что предпочитает не читать комментарии под своими постами, а потом добавила: «На мой взгляд, я совсем не выглядела беременной. Я была беременна 3 раза, так что точно знаю, как выгляжу, когда жду ребенка».

10. Сара Джессика Паркер

Когда стало известно о выходе нового фильма франшизы «Секс в большом городе», на Паркер посыпались комментарии относительно ее возраста. В ответ Сара Джессика заявила: «Актрисам приходится выслушивать столько критики в адрес своей внешности, а вот мужчин подобные комментарии обходят стороной». Сара Джессика Паркер также заметила: «Про меня постоянно говорят: „Почему она ходит с седыми волосами?“ При этом у Энди Коэна вся голова седая и он выглядит потрясающе. Так почему для него это нормально, а для меня нет?»

11. Келли Кларксон

Певицу всю жизнь критиковали за ее внешность. Даже когда она попала на программу American Idol, количество критики не уменьшилось. Но, несмотря на это, Кларксон никогда не теряет уверенности в себе. Когда ее пригласили в качестве судьи на проект «Голос», она отметила: «Я попала на эту популярную передачу сразу после рождения детей, и в тот момент я была в своем самом большом весе. Но создателям шоу было на это наплевать».

12. Энди Макдауэлл

Grosby Group / East News , Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Актриса Энди Макдауэлл часто поднимает вопрос дискриминации по возрасту и полу в индустрии кино. Как-то в интервью она рассказала, как однажды ей нужно было сниматься полураздетой для одной из сцен фильма и представитель съемочной группы постоянно ей повторял: «Не выпячивай живот». Вспоминая эту ситуацию, актриса отметила: «Мне так надоело изображать, что у меня идеальная фигура. У большинства женщин есть животик». А затем она добавила: «Я никогда не носила одежду размера XS, даже когда болела, я не помещалась в размер XS».

13. Кейт Уинслет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет также не раз подвергалась критике из-за своей пышной фигуры, особенно после выхода на экраны фильма «Титаник». Актриса рассказала: «Это было почти смешно, насколько шокирующими и жестокими были комментарии журналистов в мой адрес». Ее вес становился предметом для обсуждения даже во время кастинга. «Когда я была моложе, моему агенту могли позвонить с вопросом: „Какой у нее сейчас вес?“» — вспоминает Кейт. Но все же в индустрии наметились изменения, и актриса надеется, что в будущем таких проблем будет меньше.

А вас когда-нибудь критиковали за какие-то черты вашей внешности? Как вы относитесь к стандартам красоты?