12 ситуаций, в которых мы бы сгорели от стыда, а знаменитости улыбались как ни в чем не бывало

От конфузов не застрахован ни один человек. Знаменитостей это правило касается даже в большей степени, чем обычных людей, ведь они всегда находятся под прицелами камер и фотоаппаратов. И то, с какой непревзойденной иронией и достоинством они принимают свои маленькие поражения, не может не вызывать уважения.

У Бейонсе во время выступления волосы запутались в вентиляторе

Бейонсе выступала в Монреале, исполняя песню «Halo», и решила со сцены спуститься ближе к фанатам. Но вентилятор на сцене, который эффектно развевал ее волосы, внезапно затянул одну из ее прядей. И — поразительное самообладание — ни на секунду не прекратив петь, Бейонсе стала осторожно выпутывать свою прядь. В этом ей помогали другие люди. В конце концов она справилась сама и под восторженный рев толпы закончила свою песню.

Кэти Перри не уберегла штаны

Кэти Перри во время выступления на музыкальном конкурсе талантов решила эффектно присесть в такт музыке. Но ее красные кожаные брюки не были готовы к таким хореографическим экспромтам с ее стороны и треснули прямо на пятой точке. Кэти ничуть не смутилась, прямо во время выступления попросила скотч, которым ее коллеги по конкурсу и заклеили места разрыва.

Дуэйн Джонсон сломал детский аттракцион

В одну из суббот в 8:30 утра Дуэйн Скала Джонсон решил развлечь ребенка и арендовал для него аттракционы. Неизвестно почему, но он решил покататься на одной из лодок вместе с малышом, и лодка слетела с шарниров, не выдержав вес актера — 122 кг. Это совершенно не испортило ему настроение, так что Дуэйн прислал сотрудникам небольшое материальное извинение, а своих фанатов повеселил этой историей.

Николь Кидман перемудрила с макияжем

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Это сейчас Николь Кидман подбирает, как правило, безукоризненные наряды и красиво наносит макияж, а в прошлом у нее случались мелкие оплошности. Например, собираясь на фестиваль «Женщины в кино» (2015), актриса заметно переборщила с пудрой на лбу и носу, что было очень заметно под вспышками фотокамер. Такая же оплошность с голливудской красавицей случилась на премьере мюзикла «Девять» (2009): там актриса сверкала белоснежными кругами под глазами и на кончике носа.

У Дакоты Джонсон пострадал наряд, но она восприняла это с юмором

Дакоту Джонсон пригласили на сцену для вручения награды, и ведущая, обнимая ее, решила поправить ей молнию на бюстье, а в результате чуть не открыла больше, чем нужно. Но звезда «50 оттенков серого» тут же пошутила, мол, что ей-то и скрывать от присутствующих на церемонии уже нечего.

Ветер чуть не сорвал топ у Лили-Роуз Депп

На премьеру фильма «Король» (2019) актриса надела черную юбку в пол, белый топ с глубокими вырезами по бокам и открытой спиной. И из-за сильного ветра чуть не оказалась без последнего: порывы были такими сильными, что топ едва не слетел с Лили. Но девушка ничуть не расстроилась, даже хихикала и крепко придерживала его руками, чтобы избежать неловкой ситуации.

Ким Кардашьян нарядилась в костюм для Хеллоуина единственная из всех участников вечеринки

Кажется, что ситуации, когда человек идет на костюмированную, а попадает на обычную вечеринку, случаются только в фильмах вроде «Блондинка в законе». Но нет, в таком же неловком положении оказалась Ким Кардашьян, когда пришла на день рождения к актрисе Трейси Эллис Росс. Поскольку праздник приходился на дни, совпадающие с выходными на Хеллоуин, звезда решила облачиться в костюм из «Людей Икс». И оказалась единственной, кто пришел в костюме.

Кэтрин Зета-Джонс с трудом сдерживала свое непослушное платье на красной дорожке

Когда Кэтрин прибыла на премьеру фильма «Папашина армия», ветер был настолько силен, что актрисе приходилось руками удерживать подол ее тонкого платья. Но все это время, несмотря на непогоду, она не утратила своей сияющей улыбки.

Сальма Хайек была так взволнована встречей с кумиром, что облила его водой

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Сальма Хайек без ума от музыки Эминема. И когда она, собираясь выходить на сцену, увидела популярного рэпера, то так переволновалась из-за встречи с ним, что случайно облила водой. Произошедшее смутило актрису, да и Эминем, судя по всему, чувствовал себя не в своей тарелке. Чтобы загладить вину, Сальма обняла своего кумира и призналась, что является его фанаткой.

Кейт Хадсон в неловкое положение поставил репортер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Журналист подошел к Кейт Хадсон на церемонии вручения премии «Оскар-2023» и сказал: «Кейт, вы ведь знаете, каково это — выиграть „Оскар“», — вероятно, предполагая, что она поведает об этом опыте. Кейт пару секунд молчала, видимо, собираясь с мыслями, а потом ответила: «Я никогда не выигрывала „Оскар“. Но, думаю, это было бы потрясающе».

А Эми Шумер сама вогнала всех в краску одной фразой

Invision / Associated Press / East News

На церемонии «Эмми» в 2016 году Эми Шумер, как, впрочем, и всегда, не лезла за словом в карман. На простой, в общем-то, вопрос интервьюера, что на ней надето, она ответила: «[Платье от] Вивьен Вествуд, туфли от Тома Форда и тампон».

Айла Фишер блестяще выкрутилась, когда Леди Гага приняла ее за Эми Адамс

fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Австралийскую актрису Айлу Фишер многие считают похожей на ее коллегу Эми Адамс. Однажды из-за этого сходства она даже попала в довольно щекотливую, но забавную ситуацию, о которой впоследствии рассказала на шоу. Айла была на вечеринке, посвященной вручению «Оскара», когда к ней подошла Леди Гага и, приняв ее за Эми Адамс, похвалила за отличную игру в фильме «Афера по-американски». Айла, будучи в восторге от того, что ей довелось поболтать с любимой певицей, не стала с ней спорить и просто молча склонила голову в знак благодарности. Но когда Леди Гага хотела порасспросить подробнее о съемках фильма, она уже была готова признаться во лжи, и тут показалась настоящая Эми Адамс. Ничуть не растерявшись, Айла заявила Леди Гага, указывая на свою американскую коллегу: «О, вот Айла Фишер. Она даже ни на что не номинирована. И что только она здесь делает?»

Оплошности случаются не только в жизни, но и на сценической площадке. Многие пытливые зрители подметили такие ляпы и несуразицы в горячо любимых нами фильмах и сериалах, таких как «Мулен Руж», «Секс в большом городе» и «Железный Человек».

Фото на превью Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News