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15+ архивных фото, на которых непросто распознать сегодняшних звезд

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Когда мы пересматриваем старые альбомы, все дети кажутся похожими друг на друга, и в юных лицах оказывается сложно узнать популярных актеров, актрис, певиц и телеведущих. Представители шоу-бизнеса редко радуют нас своими детскими снимками. А если и сливают архивные фото в социальные сети, то лишь для того, чтобы показать, что когда-то давным-давно они все были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычные школы, изображали Снежинок на утренниках и сильно любили своих мам и пап.

Мы в ADME решили проверить, сможете ли вы догадаться, кто из современных знаменитостей запечатлен на старых снимках.

1. Радио- и телеведущий, диджей, актер дубляжа, шоумен

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East News

2. Актриса театра, кино и дубляжа

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Lomohov Anatoly/East News

3. Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, певец

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Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News

4. Актер театра, кино, режиссер, продюсер, рок-музыкант

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Tsvetkova Ekaterina / East News

5. Певец, актер и телеведущий

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Tarakanov Vadim/East News

6. Актриса театра, кино и телевидения, хореограф

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копирайт истньюз Макеев Иван / Комсомольская правда / East News

7. Актриса театра и кино, певица и телеведущая

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Lomohov Anatoly/East News

8. Эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер

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Lomohov Anatoly/East News

9. Артистка балета, танцовщица

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Kashaev Pavel/East News

10. Телеведущая, актриса и диджей

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Tarakanov Vadim/East News

11. Актриса театра, кино и телевидения, певица

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Ivanov Sergey/East News

12. Певица, телеведущая, актриса

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Макеев Иван / Комсомольская правда / East News

13. Певица, поэт и композитор

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Tarakanov Vadim/East News

14. Поп-певица, актриса кино и дубляжа, телеведущая

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Tarakanov Vadim/East News

15. Актриса, мастер спорта

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AA/ABACA/Abaca/East News

16. Певица, киноактриса, автор песен

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Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

Сколько звезд вы смогли узнать на их детских фото?

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AdMe/Музыка/15+ архивных фото, на которых непросто распознать сегодняшних звезд
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