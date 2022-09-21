15+ архивных фото, на которых непросто распознать сегодняшних звезд
Когда мы пересматриваем старые альбомы, все дети кажутся похожими друг на друга, и в юных лицах оказывается сложно узнать популярных актеров, актрис, певиц и телеведущих. Представители шоу-бизнеса редко радуют нас своими детскими снимками. А если и сливают архивные фото в социальные сети, то лишь для того, чтобы показать, что когда-то давным-давно они все были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычные школы, изображали Снежинок на утренниках и сильно любили своих мам и пап.
Мы в ADME решили проверить, сможете ли вы догадаться, кто из современных знаменитостей запечатлен на старых снимках.
1. Радио- и телеведущий, диджей, актер дубляжа, шоумен
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
East News
2. Актриса театра, кино и дубляжа
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Lomohov Anatoly/East News
3. Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, певец
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News
4. Актер театра, кино, режиссер, продюсер, рок-музыкант
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Tsvetkova Ekaterina / East News
5. Певец, актер и телеведущий
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Tarakanov Vadim/East News
6. Актриса театра, кино и телевидения, хореограф
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
копирайт истньюз Макеев Иван / Комсомольская правда / East News
7. Актриса театра и кино, певица и телеведущая
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Lomohov Anatoly/East News
8. Эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Lomohov Anatoly/East News
9. Артистка балета, танцовщица
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Kashaev Pavel/East News
10. Телеведущая, актриса и диджей
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Tarakanov Vadim/East News
11. Актриса театра, кино и телевидения, певица
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Ivanov Sergey/East News
12. Певица, телеведущая, актриса
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Макеев Иван / Комсомольская правда / East News
13. Певица, поэт и композитор
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Tarakanov Vadim/East News
14. Поп-певица, актриса кино и дубляжа, телеведущая
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Tarakanov Vadim/East News
15. Актриса, мастер спорта
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
AA/ABACA/Abaca/East News
16. Певица, киноактриса, автор песен
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Сколько звезд вы смогли узнать на их детских фото?
Поделиться этой статьёй