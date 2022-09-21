15+ архивных фото, на которых непросто распознать сегодняшних звезд

Когда мы пересматриваем старые альбомы, все дети кажутся похожими друг на друга, и в юных лицах оказывается сложно узнать популярных актеров, актрис, певиц и телеведущих. Представители шоу-бизнеса редко радуют нас своими детскими снимками. А если и сливают архивные фото в социальные сети, то лишь для того, чтобы показать, что когда-то давным-давно они все были простыми мальчишками и девчонками, которые ходили в обычные школы, изображали Снежинок на утренниках и сильно любили своих мам и пап.