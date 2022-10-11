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16 звезд, которые нарядились на красную дорожку, как в магазин за хлебом. И выглядели не хуже, чем в платье от-кутюр

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Нетрудно блистать на красной дорожке в платье, струящемся по полу. Но многие звезды умудряются выглядеть совсем не хуже в футболке и кроссовках, в джинсах и сером свитере. Эта подборка убедит вас, что можно выглядеть роскошно в любом наряде — нужно лишь уметь себя подать. А бонусом подборки будет образ Кендалл Дженнер, в котором она соединила скучную повседневную одежду с изысканным вечерним нарядом.

Билли Айлиш

VALERIE MACON / AFP / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Кристен Стюарт

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, East News

Анджелина Джоли

Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News, Kento Nara / Geisler-Fotopress / DPA / East News

Эмили Блант

PacificCoastNews / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Деми Мур

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Шарлиз Терон

Invision / Invision / East News, AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Марион Котийяр

Wyters Alban / ABACA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Кара Делевинь

Invision/ Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Наоми Уоттс

James Atoa / Everett Collection / East News, Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Кейли Куоко

PacificCoastNews / East News, Invision / Invision / East News

Майли Сайрус

Jim Smeal / BEImages / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Кэндис Свейнпол

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер Лоуренс

AFP / East News, AFP / East News

Лорд

Matt Sayles / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Дженнифер Лопес

Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News, AFP / East News

Бонус: Кендалл Дженнер в шортах и топе со шлейфом

Berzane Nasser / ABACA / East News, East News

Как по-вашему, уместны ли на торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и выпускных, джинсы, кроссовки и другая повседневная одежда?

Фото на превью East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, AFP / East News, Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News
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AdMe/Музыка/16 звезд, которые нарядились на красную дорожку, как в магазин за хлебом. И выглядели не хуже, чем в платье от-кутюр
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