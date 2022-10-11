16 звезд, которые нарядились на красную дорожку, как в магазин за хлебом. И выглядели не хуже, чем в платье от-кутюр
Нетрудно блистать на красной дорожке в платье, струящемся по полу. Но многие звезды умудряются выглядеть совсем не хуже в футболке и кроссовках, в джинсах и сером свитере. Эта подборка убедит вас, что можно выглядеть роскошно в любом наряде — нужно лишь уметь себя подать. А бонусом подборки будет образ Кендалл Дженнер, в котором она соединила скучную повседневную одежду с изысканным вечерним нарядом.
Билли Айлиш
Кристен Стюарт
Анджелина Джоли
Эмили Блант
Эмили Ратаковски
Деми Мур
Шарлиз Терон
Марион Котийяр
Кара Делевинь
Наоми Уоттс
Кейли Куоко
Майли Сайрус
Кэндис Свейнпол
Дженнифер Лоуренс
Лорд
Дженнифер Лопес
Бонус: Кендалл Дженнер в шортах и топе со шлейфом
Как по-вашему, уместны ли на торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и выпускных, джинсы, кроссовки и другая повседневная одежда?
Фото на превью East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, AFP / East News, Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News
AdMe/Музыка/16 звезд, которые нарядились на красную дорожку, как в магазин за хлебом. И выглядели не хуже, чем в платье от-кутюр
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