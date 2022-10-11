16 звезд, которые нарядились на красную дорожку, как в магазин за хлебом. И выглядели не хуже, чем в платье от-кутюр

Нетрудно блистать на красной дорожке в платье, струящемся по полу. Но многие звезды умудряются выглядеть совсем не хуже в футболке и кроссовках, в джинсах и сером свитере. Эта подборка убедит вас, что можно выглядеть роскошно в любом наряде — нужно лишь уметь себя подать. А бонусом подборки будет образ Кендалл Дженнер, в котором она соединила скучную повседневную одежду с изысканным вечерним нарядом.