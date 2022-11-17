Шер произвела настоящий фурор на модном показе и поделилась секретами молодости и красоты в свои 76 лет

Всемирно известная исполнительница романтических баллад, певица Шер, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться на пике активности и популярности. Согласитесь, что в 76 завести роман с 36-летним красавчиком Александром Эдвардсом, проводить вечеринки с рэпером Tyga, запускать новую коллекцию ароматов под собственным брендом и не забывать сиять на Парижской неделе моды — немалое достижение.

Выход на Неделе моды в Париже весна-лето 2023

Так, на прошедшем в сентябре в Париже показе последних коллекций модных домов (Paris Fashion week 2022) Шер неожиданно появилась на заключительном показе бренда Balmain. Поп-дива прошлась по подиуму вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном и, по общему мнению, затмила собой профессиональных моделей.



Вау-эффект вызвал костюм Шер — шикарный комбинезон со «скульптурными» плечами и встроенными перчатками в стиле рок-н-ролл. А массивные кожаные ботинки на платформе и яркие серебристые тени заставили всех поклонников творчества знаменитой певицы вспомнить о ее грандиозных концертных шоу. Сама Шер после показа признавалась, что отлично провела время на сцене, а сам показ был, «возможно, лучшим модным шоу».