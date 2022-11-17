Шер произвела настоящий фурор на модном показе и поделилась секретами молодости и красоты в свои 76 лет
Всемирно известная исполнительница романтических баллад, певица Шер, несмотря на солидный возраст, продолжает оставаться на пике активности и популярности. Согласитесь, что в 76 завести роман с 36-летним красавчиком Александром Эдвардсом, проводить вечеринки с рэпером Tyga, запускать новую коллекцию ароматов под собственным брендом и не забывать сиять на Парижской неделе моды — немалое достижение.
Выход на Неделе моды в Париже весна-лето 2023
Так, на прошедшем в сентябре в Париже показе последних коллекций модных домов (Paris Fashion week 2022) Шер неожиданно появилась на заключительном показе бренда Balmain. Поп-дива прошлась по подиуму вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном и, по общему мнению, затмила собой профессиональных моделей.
Вау-эффект вызвал костюм Шер — шикарный комбинезон со «скульптурными» плечами и встроенными перчатками в стиле рок-н-ролл. А массивные кожаные ботинки на платформе и яркие серебристые тени заставили всех поклонников творчества знаменитой певицы вспомнить о ее грандиозных концертных шоу. Сама Шер после показа признавалась, что отлично провела время на сцене, а сам показ был, «возможно, лучшим модным шоу».
Секреты молодости
Конечно, генетика и дорогостоящая пластическая хирургия играют огромную роль в неувядающей молодости Шер, но в арсенале звезды есть и вполне практичные техники, которые можно взять на карандаш.
- Никаких вредных привычек. Шер, как и многие другие знаменитости (например, Дженнифер Лопес), категорически воздерживается от всех соблазнов жизни селебрити. Шер утверждает, что любые вредные привычки негативно влияют на цвет, текстуру и упругость кожи и, конечно, провоцируют появление морщин. А с годами этот эффект только накапливается.
- Здоровое питание с возможностью побаловать себя. Знаменитая певица придерживается строгой диеты на протяжении всей своей карьеры. Именно она позволяет ей поддерживать стройную фигуру (61 кг при росте 170 см в 76 лет), а также избавляет организм от лишних жиров и углеводов. Так, Шер совсем не употребляет мясо, строго ограничивает сыр и молоко, однако иногда позволяет себе десерты и сладости, особенно шоколад.
- Спорт как образ жизни. Даже давно разменяв восьмой десяток, поп-дива продолжает упорно заниматься кардиотренировками на выносливость по 5 раз в неделю. Шер говорит, что ее тренер «не дает ей возможности ссылаться на возраст», когда дело идет о фитнес-нагрузке. Такая бескомпромиссность в спортзале позволяет ей отлично выдерживать и концертные туры, и съемки, и модные выходы.
- Работа над собой и постоянное развитие. Главным фактором своей неувядающей красоты сама Шер считает врожденный трудоголизм. Она утверждает, что постоянная активность наполняет ее жизнь смыслом, помогает бороться с тревогой и получать удовольствие от общения с людьми, что значительно уменьшает негативные эффекты стресса на здоровье и молодость кожи.
Однако стоит заметить, что знаменитая поп-дива не пренебрегает и доступными многим трюками, например окрашиванием волос. Шер ни разу не появлялась на публике с сединой и сама утверждает, что никогда не позволит своим волосам поседеть: «Это подходит для других девушек». Как видите, никаких инопланетных технологий, зато каждый рецепт применим и для звезды, и в жизни обычного человека.
А вы рискнули бы надеть в свет такой же костюмчик?