14 трогательных доказательств того, что мужчины за своими брутальными бородами и крепкими плечами прячут чуткие сердца
С давних пор мужчины играют роль надежного плеча, опоры и поддержки. А задача эта отнюдь не простая — быть супергероем, на которого всегда можно положиться, ведь для этого необходимо сочетать в себе достойнейшие качества.
Мы в ADME считаем, что эти качества — не только волевой характер и физическая сила. Герои нашей подборки — яркий пример того, что даже суровые на вид мужчины могут оказаться неожиданно нежными и чуткими людьми.
- В декабре всегда много работы. Работаю дома, и декабрь — это ад для моей семьи. Ни готовить, ни убирать, ни за ребенком следить — ничего не успеваю. Квартира превращается в свалку.
И вот — утром звонок в дверь, открываю, стоит женщина с букетом цветов, отдает мне, а с ним записка: «Ты самая лучшая жена, а эта женщина поможет тебе быть самой лучшей хозяйкой». За день она убрала мне всю квартиру, елку нарядила, еду приготовила, а я без нервов работала... У меня лучший муж на свете! © Подслушано / Ideer
- Мой отец почти никогда не проявлял каких-либо эмоций. Не обнимал, не целовал и не говорил, что любит нас с братом и мамой. Но вот недавно у родителей была годовщина — 30 лет вместе. В качестве подарка он написал для мамы просто шикарное стихотворение аж на 3 страницы. Там было все: их знакомство, беды, радости, мамины беременности, благодарность за нас, прекрасные слова любви и забота в каждом слове. Плакали все, кто собрался, включая отца. © Подслушано / Ideer
- Сегодня я видел, как один парень взял своего пса в спортзал. Тот следовал за хозяином повсюду и оставался рядом, пока он делал упражнения. Парень сказал мне, что взял его и в офис, потому что пес старый и он не хотел оставлять его одного надолго. © gfragolaramos / Twitter
- Я беременна. Вчера я провела 2 занятия йогой после работы, и когда вернулась домой, у меня начались сильные схватки. Потом они стали немного болезненными. Тогда муж начал засекать время. Он был так очарователен и так взволнован! У него был маленький красный секундомер, по которому он засекал время, следуя за мной по пятам... Я решила принять душ и выпить воды, и после этого схватки ослабли.
А сегодня день рождения мужа, и я не буду возражать, если малышка решит появиться! © Unknown author / Reddit
- Мой муж не склонен к заранее продуманным романтическим жестам. Однако однажды он превзошел самого себя. Я встала рано утром после того, как он косил траву, и обнаружила, что на склоне, ведущем к нашему дому, он выкосил огромное сердце с нашими инициалами. 33 года в браке, и я уверена, что всегда буду дорожить этим воспоминанием. © farbunny / Reddit
- Я девушка отнюдь не хрупкая, но мой любимый муж трясется за меня, как за хрустальную. Недавно обсуждали мы с ним тему детей и родов, что это для меня страшно и прочее. На что он очень робко признался мне, что жалеет, что не может сам родить, ведь мысль, что мне будет больно, для него невыносима. © Подслушано / Ideer
- Сейчас звонил папа. Позвонил сказать доброе утро и показать, что мама блинчиков напекла с клубничным вареньем. Рассказать, что в этом году малины будут сажать побольше, потому что дети брата очень уж ее любят. Рассказать, что петух у них кукарекает не по графику и что сегодня немного теплее, чем вчера. Снова спросил, когда я планирую приехать к ним в этом году и как дела на работе. Сказал, что, когда я приеду, поедем на речку рыбу ловить, а он снастей накупит.
Он позвонил просто так, чтобы поговорить. Не потому что так надо, не потому что что-то нужно, а потому что он папа. Потому что он переживает, любит и всегда рядом — хоть и за 2 тысячи километров. © nekrasota / Pikabu
- Каждый раз, когда мы собираемся в гости и покупаем с собой букет, муж обязательно покупает второй букет для меня. Мне это кажется очень милым все те 11 лет, что мы с мужем вместе. © lamLie / Pikabu
- Вчера я была за городом в гостях у моей лучшей подруги, и мой муж проехал 4 часа, чтобы забрать меня и отвезти домой, потому что у меня началась мигрень с тошнотой. Сегодня я все еще плохо себя чувствую, а он заботится обо мне. Он отменил свои семейные планы и остался рядом со мной, следя за тем, чтобы я хотя бы немного пила и ела. Я очень благодарна ему за это. © andreaSMpizza / Reddit
- В эти выходные я навещаю своих родителей, поскольку я не видела их с моей недавней свадьбы. За завтраком разговор перешел к свадебным воспоминаниям. И мой папа сказал: «Я так волновался из-за всего этого. Мне несколько недель перед свадьбой снились кошмары!» Папе снилось, что священник не пришел, что все отравились едой, что шел дождь, что фотограф не явился, что декорации упали на нас во время церемонии. Папа не принимал ни малейшего участия в планировании свадьбы! Он понятия не имел, что происходит. Но он знал, как много этот день значил для меня, и поэтому волновался, что все будет не идеально. Папа просто хотел, чтобы этот день был самым лучшим для его маленькой девочки. Я так его люблю! © canadian_maplesyrup / Reddit
- Мой муж такой милый! Нам пришлось потратить много времени на составление расписания приема всех моих лекарств, потому что их нужно принимать с определенным интервалом, а большинство — дважды в день. Поэтому муж поставил мне индивидуальные будильники для всех лекарств и времени, когда я должна их принимать. © AndreaPenney96 / Twitter
- Жутко устала от всего. Дом, работа, кредиты, долги, семейные страсти, больные родственники. Каждый вечер, когда прихожу с работы, каким бы муж ни был уставшим, он укутывает меня в плед, обнимает и говорит, что любит. И в эти моменты я понимаю, что мне больше ничего не нужно — муж дает мне все. И я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
- В настоящее время я нахожусь в больнице после рождения второго ребенка. Это было тяжело: ребенок на антибиотиках, я на антибиотиках, понадобился хирург-специалист, чтобы помочь провести сечение. Мой муж присматривает за нашим ребенком, собакой, кошкой и домом, отвечает на все мои сообщения и звонки, приносит мне все, что я прошу, и ежедневно навещает нас. Он удивительный, самоотверженный, добрый и заботливый. © eleyland92 / Reddit
- Мой муж очень милый. Он знает, что я люблю «Гарри Поттера» и косметику, поэтому он не просто подарил мне кисти для макияжа в виде волшебных палочек — он подарил мне все кисти в виде них! © mindputtee / Reddit
А на какие милые вещи способны мужчины в вашем окружении?
Фото на превью Pexels
AdMe/Добро/14 трогательных доказательств того, что мужчины за своими брутальными бородами и крепкими плечами прячут чуткие сердца
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