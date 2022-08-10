20 снимков, от которых веет добротой

Ученые утверждают, что наш мозг более позитивно реагирует на все, что имеет инфантильные черты. Не зря мы чувствуем сильную привязанность ко взрослым и предметам (куклам, плюшевым медведям или даже миниатюрным изделиям), которые ассоциируются у нас с детьми. Герои сегодняшней подборки наверняка вызовут у вас вздохи умиления, а просмотр их снимков повысит ваш уровень серотонина.

Мы в ADME подготовили подборку из 20 непостановочных фото, которые доказывают, что повседневная жизнь может подарить нам массу приятных моментов.

1. «9 часов вечера. Так тусят только самые крутые парни»

«Муж нянчится с нашей малышкой после 16-часового рабочего дня».

2. «Решил примерить шлепанцы своего сына. Подошли по размеру... моим пальцам»

3. «Задержался на работе, пришел домой и увидел такую картину»

4. «Мы спасли котенка, и теперь он в полной безопасности под покровом моей бороды»

5. «Малышка Элла занимается спортом»

«Я ставлю камеру на таймер, делаю несколько снимков подряд, держа Эллу в разных позах, затем делаю фотомонтаж и убираю себя с кадров».

6. «Мой сын — стильный парнишка»

7. «Нашел этих двух засонь в таких позах»

8. «Любовь — это прекрасно. Мой 90-летний дедушка не отходил от моей бабушки ни на шаг в течение четырех дней после перенесенной ею операции на открытом сердце»

9. «Этот снимок идеально отражает мою жизнь отца-одиночки»

10. «Выражение лица моей дочери до и после того, как она справила нужду»

11. Сложно выглядеть брутально, когда у тебя 2-летняя дочь

12. «Как все начиналось vs как идут дела сейчас. Я не могу не похвастаться, так как очень горжусь ей»

13. «Сходил на собрание соседей через дорогу от дома с ребенком в слинге»

14. «Мама переживала, что он будет бояться домашних животных»

15. «Яблоко от яблони недалеко падает. Моя жена сфотографировала нас, пока мы оба дремали»

16. Это чересчур мило

17. «Свекор сделал для белок крошечный стол для пикника, постелил на него скатерть и поставил в центре маленькую декоративную композицию»

18. «Моя двоюродная сестра очень похожа на куклу из серии Cabbage Patch Kids»

19. «Нашел на прогулке детеныша черепахи»

20. «Наш человечек»