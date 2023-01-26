8 знаменитостей, которые потратили свои деньги, чтобы сделать день незнакомого человека ярче

Говорят, что давать приятнее, чем получать, и некоторые знаменитости с этим согласны. Несмотря на очень плотный график и бесконечное количество дел, есть звезды с поистине золотым сердцем, которые всегда готовы творить добро, совершая спонтанные поступки или устраивая хорошо спланированные сюрпризы. Так они вызывают улыбку на лицах других людей, и мы любим их за это еще больше.

Дуэйн Джонсон

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Похоже, голливудская звезда — герой не только в своих фильмах. Однажды Скала удивил овдовевшего отца 2 детей, пообещав, что купит для них рождественские подарки. Чтобы сделать свой поступок более значимым и общественно полезным, Дуэйн Джонсон совместно с актером Джоном Красински сделал пожертвование в размере $ 5 млн в фонд некоммерческой благотворительной организации, которая покупает игрушки детям отцов-одиночек.

Колин Фаррелл

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

46-летний актер однажды взял на шопинг бездомного человека по имени Стресс и потратил на покупки для него $ 2 100. Затем он дал мужчине $ 830 наличными, чтобы тот заплатил за аренду жилья и перестал жить на улице. Это был не первый раз, когда Фаррелл помог Стрессу. Он познакомился с бродягой еще 4 года назад, когда пришел с ним на радиошоу: там пообещали деньги любому, кто сможет привести в студию актера. В результате мужчина смог получить приз в размере $ 2 000.

Леди Гага

36-летняя певица решила порадовать своих поклонников, которые стояли в очереди за автографом перед магазином, и заказала им 80 пицц с сыром. Это стоило ей $ 1 000. Кроме этого, она дала очень хорошие чаевые доставщику из пиццерии.

Крис Хемсворт

Однажды голливудский актер случайно забыл свой бумажник в ресторане. Его нашел 17-летний парень, который и вернул потерю владельцу. Исполнитель роли Тора был очень благодарен парню, и главным образом за то, что все наличные были на месте. Крис решил подарить их все подростку. И бонусом к этому добавил еще небольшую сумму.

Тейлор Свифт

Invision / Invision / East News

33-летняя певица, известная своей щедростью, однажды решила пожертвовать более $ 30 000 португальской девушке, чтобы помочь ей поступить в университет в Великобритании.



Тейлор Свифт наткнулась на страницу студентки на GoFundMe. Актрису вдохновили ее стремление и самоотверженность, поэтому она решила поддержать ее и помочь в воплощении этой мечты.

Зак Эфрон

35-летний актер однажды купил фанату новый iPhone за $ 949,99. Поклонник уронил свой телефон, пытаясь снять звезду на видео для соцсетей. Молодой человек был в восторге от щедрого жеста звезды и рассказал, что помимо этого кумир пригласил его на съемочную площадку, чтобы пообщаться.

Кайли Дженнер

Во время телешоу юная знаменитость пожертвовала $ 200 000 женщине и ее дочери, стремясь облегчить их финансовое положение. 22-летняя дочь бросила колледж, чтобы помогать своей матери. Щедрое пожертвование Кайли позволило девушке выплатить студенческие ссуды и вернуться к учебе.

Киану Ривз

Invision / Invision / East News

О золотом сердце и щедрости Киану Ривза известно всем. И данный поступок, несомненно, отправился в копилку его добрых дел: однажды актер купил магазин человеку по имени Рэндольф Грегори, который много лет проработал уборщиком. Рэндольф поделился этой историей на своей страничке в соцсетях: «Последние 7 лет я работал уборщиком, каждый день мыл пол и надрывал себе спину, чтобы прокормить семью. Это продолжалось до тех пор, пока 5 дней назад я не встретил Киану Ривза в Сент-Луисе, в ресторане, где я работаю. И теперь благодаря ему я владелец магазина».

Как вы думаете, насколько зависят щедрость и желание помогать от количества денег, которые есть у человека?

Фото на превью Invision / Invision / East News