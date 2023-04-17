10 маленьких хитростей, которые помогают определить качество продуктов как по щелчку пальцев

Близкое знакомство с некачественными продуктами может обернуться не только бессмысленной тратой денег, но и проблемами со здоровьем. Хорошо, что существуют различные приемы, которые помогают быстро понять, стоит ли покупать те или иные продукты и не пора ли выбрасывать еду из холодильника.

На свежесть яиц указывает состояние желтка и белка

Чтобы убедиться, что яйцо свежее, следует обратить внимание на состояние желтка и белка. Если после разбития скорлупы видно, что желток расположен посередине, а вокруг него четкий круг белка, то яйцо свежее. Когда белок не имеет четких границ, а яйцо расплывается, продукт, скорее всего, испорчен. Существует еще один способ проверки качества сырого яйца. Надо положить его в емкость с водой. Если яйцо оказалось на дне — это хороший знак, оно свежее. Если часть яйца в воде приподнялась, то оно может быть не первой свежести. Те яйца, которые всплыли, можно без зазрения совести отправлять в помойку.

Спелость авокадо определяют по хвостику

Есть легкий метод проверить, насколько авокадо спелое. Посмотрите на хвостик. Попробуйте его вытащить: если это удалось легко, то перед вами спелое авокадо. Если хвостик достать не получается, то такой плод пока не созрел.

Хорошая тыква звучит гулко

Один из простых способов определить качество этого овоща — постучать по нему и прослушать звук. Если тыква хорошая, он будет гулким, словно внутри плода пустота. Также следует обратить внимание на внешний вид тыквы. Она должна быть твердой на ощупь и не иметь признаков мягкости или повреждений.

Если йогурт расслоился, то он не обязательно испортился

Иногда мы ошибочно выбрасываем то, что на самом деле можно съесть. Например, когда на поверхности йогурта появляется слой жидкости, мы склонны считать, что продукт испортился. На самом деле это сыворотка, которая содержит множество питательных веществ. Надо просто взболтать йогурт до однородной консистенции.

Маленькие ягоды клубники обычно вкуснее

Как только ягоду срывают с куста, процесс созревания прерывается. Поэтому, если на поверхности клубники есть светлые пятна, желтоватые или зеленоватые, она не будет сочной и сладкой. Маленькие плоды обычно обладают более насыщенным и приятным вкусом. Чем более насыщенный и темный цвет у ягод, тем спелее клубника.

После длительного хранения клубника может немного потемнеть, но слаще она от этого не станет. Поэтому лучше понюхать ягоды. Если они обладают насыщенным и сильным ароматом, то и вкус, скорее всего, будет замечательным.

В поддоне, где лежит курица, не должно быть воды

Лучше выбирать куски курицы, рядом с которыми нет большого количества жидкости. Если курица была заморожена и вокруг нее образовалась лужица льда, такое мясо может быть небезопасным. Другим тревожным признаком может быть чересчур красная кожа птицы.

Чтобы определить качество кокосового масла, надо отправить его в холодильник



Если в кокосовом масле есть примеси других веществ, то их можно легко обнаружить. Для этого достаточно поставить продукт в холодильник на полчаса. Кокосовое масло затвердеет, а другие масла образуют отдельный слой.

Стоит заглянуть под верхний слой луковой шелухи

Возьмите луковицу и осторожно приподнимите первый слой кожуры. Если вы заметите пятна, которые кажутся потерявшими цвет, то это может быть признаком наличия плесени на луке. В этом случае не стоит покупать такой овощ.

Сочный лимон можно легко сжать пальцами

Размер лимона никак не влияет на его сочность, и даже в небольших плодах может содержаться много жидкости. Чтобы оценить, насколько плод сочный и спелый, нужно сжать лимон большим и указательным пальцами. Идеальный вариант будет слегка пружинить. Если лимон слишком твердый, значит, у него чересчур толстая кожура и сока будет недостаточно. Слишком мягкий плод, скорее всего, уже перезрел.

Лучше приобретать кофе в зернах