10+ неочевидных вещей, которые придают неухоженный вид даже самой вылизанной кухне

Некоторые полезные вещи на кухню не впихнешь: приходится здорово попотеть, чтобы поставить посудомойку или новые стулья. А вот всякие бесполезные предметы вроде старых сувениров или целой батареи разноцветных бутылочек занимают кучу места. И к тому же крадут уют и могут навредить здоровью.

Щербатые разделочные доски

Такие доски — антиреклама любой кухни. Во-первых, они придают ей крайне непрезентабельный вид, а во-вторых, опасны для здоровья. На кухне должно быть хотя бы 2 доски: для мяса и рыбы, а также для овощей и готовых к употреблению продуктов. И как только на них появятся глубокие борозды от ножа, доски тут же надо менять. Ведь ни одна губка не ликвидирует все собравшиеся в углублениях бактерии. Это касается как досок из пластика, так и деревянных.

Устаревшие солонки и сахарницы

Ученые давно спорят, живут ли на поверхности солонки бактерии и грибки: старые и негерметичные емкости пропускают влагу. Поэтому рекомендуется держать контейнеры с солью и сахаром в чистоте и сухости, а от старых экземпляров, которые не очистит ни вода, ни мыло, лучше избавиться.

Швабры и веники на кухне

Лохматым швабрам и веникам не место на кухне. Но зачастую из-за необходимости постоянно убирать мусор на кухне их хранят в углах и у дверей. Такой инвентарь не только не украшает вашу кухню, но и разводит антисанитарию. Поэтому лучше переселить его в шкаф в коридоре или в уборную.

Мусорные ведра без крышек

Есть люди, которые любят смотреть на открытые мусорные баки и ведра? Сомневаемся. Это неэстетично, да и микробов в них полно. Поэтому лучше выбирать мусорные контейнеры с крышкой. А что касается открытых ведер, постарайтесь их почаще мыть, сушить и вообще хранить в закрытом пространстве.

Заставленные подоконники

Заставленные подоконники на кухне — это моветон. Там, словно на складе, люди хранят второстепенные кухонные гаджеты, ставят разномастные горшки с домашними растениями, всякие банки-склянки и прочую ерунду. Все это создает эффект захламления, которого лучше избегать. И тогда кухня сразу «задышит».

Сухие травы в вазах и старые сувениры

Букеты из засушенных трав в вазах и старые сувениры на кухонных полках — это пережиток прошлого. Мало того что это уже некрасиво и немодно, со временем такие атрибуты только собирают в комнате грязь и пыль. Смело заменяйте эти когда-то ароматные ветви и прочие аксессуары на более современные, например ароматизатор для кухни.

Разнокалиберные бутылки с жидкостью для мытья посуды и бытовой химией

Бутылки с жидкостью для мытья посуды разных цветов и размеров — это не предмет гордости хозяйки. Выглядит все это ненужное разнообразие, мягко говоря, несерьезно. Тем более одного дозатора с жидкостью для мытья посуды вполне достаточно. Меньше будет разводиться влаги и грязи.

Непрезентабельные занавески на окнах

Кухонные занавески должны отвечать 3 требованиям: быть чистыми, создавать уют и хорошо пропускать свет. Тканевые шторы по сравнению с жалюзи и рулонными более капризны в уходе. Они быстро пачкаются, собирают пыль и впитывают запахи. Так что хозяйкам лучше присмотреться к укороченным занавесям, римским шторам или современным жалюзи.

Крупы в кульках

В целлофане крупы «задыхаются», в них заводятся жучки, да и больше месяца при таких условиях сыпучие продукты лучше не хранить. Повышенная влажность приводит к сырости и плесени. Поэтому крупам нужны сухие герметичные емкости. Хорошие варианты — стеклянные банки или пластиковые контейнеры, которые можно аккуратно расставить на полках.

Подставки для ножей, которые способствуют образованию влаги

Иногда подставки для ножей на кухнях — это просто произведения искусства. Но порой, выбирая более дешевые варианты, мы экономим на только на дизайне, но и на гигиеничности. Подставка с пластиковым наполнителем — прекрасная питательная среда для микробов. Не оставляйте в подставках влажные ножи или выбирайте подставки с естественной вентиляцией.

Шумовки на гвоздях