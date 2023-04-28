10 советов, которые помогут выбрать качественные продукты. А мы и не догадывались, что все так просто

Несмотря на огромный выбор товаров в магазинах, мы часто сталкиваемся с просроченными продуктами, недозрелыми фруктами и безвкусными овощами. Это может вызвать недовольство и разочарование, особенно если потрачено много времени на выбор и покупку. Однако есть несколько хитростей, которые помогут избежать этих проблем.

Оливки

Если вы не знаете, что лучше — оливки с косточками или без, — мы рекомендуем выбирать с косточками. Все очень просто: после удаления косточек оливки погружают в рассол, который проникает внутрь и может сделать текстуру плодов слишком мягкой и похожей на кашу. Кроме того, рассол перебивает настоящий вкус оливок, если они слишком долго находятся в нем.

Лососевые

Многие считают, что свежая рыба должна иметь выраженный запах. Парадоксально, но это не так. Если рыба сильно пахнет, это свидетельствует о ее несвежести. Еще важно обратить внимание на цвет. Лососевые, выращенные на ферме, обычно светло-розового цвета, а дикие имеют более темные оттенки. Если же вы заметили наличие серых или коричневых пятен — рыба уже давно хранится и не свежая.

Финики

Взглянув на финики, можно легко определить, насколько они свежие. Хорошо, если они немного сморщенные и не слишком жесткие на ощупь. Самые свежие финики выглядят мясистыми и имеют слегка блестящую кожуру. Обратите внимание, чтобы на них не было кристаллов сахара и белых пятен, так как это явные признаки порчи.

Чеснок

Иногда сложно определить, свежий ли чеснок. Самый лучший способ — это обратить внимание на запах. Если он едва уловим, то продукт можно смело покупать. А когда запах слишком сильный и резкий, то, скорее всего, овощ старый или его хранили неправильно. В таком случае, возможно, уже начались процессы гниения.

Свекла

При покупке свеклы стоит отдать предпочтение корнеплодам с зелеными листьями, так как это свидетельствует о свежести овоща. Однако не всегда удается найти такую свеклу, поэтому следует обратить внимание на размер и корень. Небольшие клубни с гладкими корнями слаще и мягче, чем более крупные с волосатым хвостиком.

Перепелиные яйца

При выборе перепелиных яиц важно обратить внимание на скорлупу: она не должна иметь повреждений. Также необходимо учитывать срок хранения, который для яиц при комнатной температуре составляет до 30 дней, а в холодильнике — до 60. Если дата хранения не указана, можно определить свежесть по весу: свежее яйцо должно весить 10–12 г. Если же вес слишком мал, значит, яйца начали усыхать, поэтому лучше купить другие.

Авокадо

Ярко выраженные пятна, отличающиеся от основного цвета авокадо, указывают на то, что с плодом что-то не так. Лучше не покупать авокадо с темными отметинами на кожуре, потому что, скорее всего, уже начался процесс гниения. Еще один способ проверки свежести авокадо — надавить на область рядом с плодоножкой. Если плод мягкий, то он перезрел, а если же совсем не уступает под давлением, то не дозрел.

Квашеная капуста

Если вы любите квашеную капусту не только за ее вкус, но и за полезные пробиотики, то важно знать, что не вся она одинаково полезна. Капуста, которая квасилась более 3 недель, лучше всего. Важно также обратить внимание на наличие уксуса: он может уничтожить многие молочнокислые бактерии. Поэтому мы советуем выбирать квашеную капусту без уксуса.

Гранат

Иногда мы ошибаемся в выборе граната — внутри он может оказаться безвкусным и неспелым.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обратить внимание на несколько признаков зрелости плода: форма должна быть угловатой, а не идеально круглой, а кожица должна быть гладкой и упругой.

Лимоны