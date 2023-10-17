9 выдающихся кулинарных творений, которыми и лакомиться жалко, и любоваться долго невозможно

Кто-то из нас готовить не любит совсем, кто-то делает это быстро, не задумываясь о красоте блюда, но есть люди, которые считают приготовление еды настоящим искусством и посвящают ему себя со всей страстью, на которую способны. И неважно, они профессиональные кулинары или любители, но результат — хоть резное яблочко, хоть торт в виде вязаной шапки — сложно вот так просто слопать, не задумываясь: сначала хочется полюбоваться.

Мы в ADME готовили эту статью, вооружившись десертом. Предупреждаем: лучше читайте ее после завтрака, обеда или ужина.

1. «Вы только посмотрите на пряничный домик, который сделала моя жена!»

2. «Я испекла печенье в виде лака для ногтей»

3. «Моя жена и ее подруга запустили производство штампов для печенья. Они открылись сегодня и распродали все за 2 часа. Горжусь ею»

4. «Хочу показать вам последний пирог, который я испекла»

5. Печенье от-кутюр

6. Это не ваза с букетом, а пирожное с сахарными цветами, сделанными вручную

7. «Сделала интерьер из печенек»

8. «Сегодня папин день рождения. У нас не было подходящих свечек с цифрами, но мы выкрутились»

«Старый».

9. Жирненький крокодильчик

Бонус

А вы фотографируете блюда, которые вам особенно удались?

Внимание: в августе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.