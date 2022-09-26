20+ человек рассказали о секретных ингредиентах, которые сделают обычное блюдо коронным

Мало кто из нас откажется попробовать изысканное новое блюдо, но как только дело доходит до самостоятельной готовки, фантазия куда-то улетучивается. Пользователи сети пришли нам на помощь и рассказали о несложных секретах, которые придадут новые оттенки хорошо знакомым блюдам и, возможно, даже помогут решиться на кулинарный эксперимент.

Мы в ADME уже приметили в статье ингредиенты, которые точно попробуем в готовке (интересно, правда ли паста мисо так хороша, как про нее говорят). И вы выбирайте свои варианты, пригодится.

Сырое яйцо с уксусом можно добавить в суп, например в грузинскую чихиртму. Яйцо придаст супу сытности, а уксус не даст ему свернуться и придаст супу приятную кислинку. Яйцо нужно слегка взбить, добавить столовую ложку уксуса, перемешать и влить тонкой струйкой в кипящий суп в конце приготовления.

Сумах. Добавьте эту специю к приготовленным овощам вместе с оливковым маслом, и у вас получится вкусный гарнир. © Annatidaephobia / Reddit

Свежий имбирь. Я покупаю большой кусок, не чищу, режу на кусочки, бросаю в блендер и измельчаю с 1/4 стакана воды. Затем я замораживаю смесь в пластиковом пакете и отламываю кусок каждый раз, когда делаю соус или маринад. © notedgarfigaro / Reddit

Я добавляю измельченные анчоусы или пасту из анчоусов в свои заправки, соусы для пасты и подливки. Никто не может определить, что это за вкус, и всем он нравится! © ebtuck / Reddit

Лук-шалот. Вы можете использовать его в любом рецепте, где требуется лук. Вкус лука-шалота более тонкий, чем вкус обычного лука. Обжаренный до хрустящей корочки, он станет прекрасным гарниром. Можно замариновать его и подавать вместе с салатом. Можно использовать его в салатных заправках или натереть в соус, особенно на основе йогурта. © A***s / Reddit

Если хлеб перед жаркой пропитать не молоком с яйцом, а растаявшим ванильным мороженым, можно приготовить изумительные французские тосты. © meinmanhattan / Reddit

Смешивание специй — отличная идея. В моей мельнице для специй всегда есть черный, зеленый и розовый перец горошком. К ним я добавляю семена кориандра, они отлично сочетаются с перцем. © Grim-Sleeper / Reddit

Я добавляю горошины сычуаньского перца в свою мельницу с горошинами черного перца, примерно 1:3, у него очень приятный вкус. © SingAlongBlog / Reddit

Бербере — это эфиопская смесь специй, которую я считаю лучшей. Она может быть довольно острой, но глубина вкуса невероятная. Обычная лепешка с сыром превращается в изысканное блюдо, если посыпать ее этой смесью! © D_Malorcus / Reddit

Мята незаслуженно получила репутацию растения, которое подходит лишь для десертов, хотя для этих целей она как раз жестковата. На самом деле мята сочетается с очень многими продуктами — с овощами, яйцами, горохом, гречкой, макаронами, картофелем и фасолью. Будет хороша в супах, в сливочном и томатном соусах, соусе бешамель, в майонезе и винегрете. А также отлично подойдет к баранине, свинине, телятине и любой птице. © spurgeon_ / Reddit

Капуста кимчи. Я кладу ее везде — в супы и рагу, в бутерброды, в буррито, ем с яйцами и поджаренным на гриле сыром. Обожаю ее! © SnooCrickets7159 / Reddit

Кочхуджан (корейская соевая паста из клейкого риса и ферментированных соевых бобов, заправленная красным перцем. — Прим. ADME ) изменил мою жизнь. По-моему, он не такой уж и острый, а на вкус просто уникален. Он все делает лучше. © mycophyle11 / Reddit

) изменил мою жизнь. По-моему, он не такой уж и острый, а на вкус просто уникален. Он все делает лучше. © mycophyle11 / Reddit Вустерширский соус подходит ко всем пикантным блюдам и всегда делает их вкуснее. © happieKampr / Reddit