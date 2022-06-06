12 секретов выбора спелых фруктов и овощей, благодаря которым ваше лето наполнится насыщенным вкусом

С наступлением летнего сезона мы устремляем свой взгляд на отделы фруктов, ягод и овощей в магазинах и на рынках. И как непросто бывает из обилия плодов выбрать на глаз самые вкусные и зрелые. Чтобы не потратить деньги зря и не разочароваться по возращении домой, будет полезным узнать несколько советов.

Мы в ADME прошлись по летним рынкам и магазинам, чтобы проверить на практике, как отличить качественные фрукты, овощи и ягоды от тех, что стоит оставить на прилавках.

Присмотритесь к верхушке клубники

Одна из самых популярных ягод начала лета — это клубника. Конечно, в первую очередь рука тянется к ягодам ярко-красного цвета. Но присмотритесь к верхушке плода около листьев: если она белая, то, вероятнее всего, ягоды были собраны незрелыми. Не следует обращать большее внимание на размер и форму клубники: не всегда крупные значит вкусные, а мелкие — кислые, и наоборот.

Обратите внимание на сорт нектарина

Чтобы на ваш стол попал самый вкусный и зрелый нектарин, при покупке посмотрите на цвет кожуры. На плоде не должно быть зеленых пятнышек, кожица спелого фрукта будет красно-оранжевой. Однако многое зависит от сорта. Нектарин может иметь желто-белый цвет и быть не менее вкусным.

Шпинат не должен быть влажным

Выбирая шпинат, смотрите, чтобы он был темно-зеленого цвета и в пучке не было увядших листьев. При покупке зелени важно проверить, нет ли в пластиковых пакетах и коробках влаги. Лучше всего покупать шпинат, который хранится в холодильниках, а не на полке.

Краснота абрикоса не говорит о спелости

Чтобы полакомиться спелым абрикосом, не стоит полагаться на цвет плода, ведь краснота не всегда говорит о его спелости. Лучше выбирать крепкие темно-оранжевые абрикосы с ярким ароматом и слегка мягкой, но не кашеобразной текстурой. Если фрукт слишком твердый, вероятнее всего, он окажется кислым.

Крыжовник может иметь кислинку

Цвет крыжовника зависит от сорта, поэтому зеленый не всегда означает, что плод не созрел. Спелый крыжовник имеет во вкусе легкую кислинку. Также посмотрите на маленький цветочный стебель на ягодке: он должен быть коричневый и засохший. Если плоды еще твердые на ощупь, то они подойдут для приготовления желе и варенья.

Надавите на верхушку груши

Есть верный способ проверить спелость груши — слегка надавите на ее верхушку пальцем. Если она поддастся давлению, значит, груша созрела — можно брать. При этом сам плод должен быть твердым. Если же он мягкий, то, скорее всего, вам достанется перезрелый фрукт. Впрочем, из таких груш можно сделать сок.

Посмотрите на кожуру молодого горошка

Чтобы горошек оказался сладким и свежим, обратите внимание на цвет и структуру кожуры. Она должна быть блестящей, ярко-зеленой и твердой на ощупь. Лучше оставить на полках магазинов стручки гороха с желтой и пятнистой кожурой, так как это признак продукта не первой свежести.

Кабачок не должен быть большим

Хотя это кажется неправдоподобным, но при покупке кабачков лучше обращать внимание на самые маленькие по размеру. Все дело в том, что крупные экземпляры чаще всего имеют водянистую и горькую на вкус мякоть. Однако следите, чтобы этот овощ был твердым и тяжелым.

Вымытые листья салата в пакетах не чище обычных

Многие покупатели отдают предпочтение зелени в пакетах с надписью «Продукт предварительно вымыт». Но в этом случае нужно быть осторожнее, ведь такой салат часто промывают хлором. К тому же, согласно исследованиям, уровень бактерий в пакетах с вымытой зеленью намного выше, чем в простом немытом и не нарезанном листовом салате. Кроме того, следует выбирать ярко-зеленый салат, без желтых и коричневых пятен и признаков увядания.

Белый налет на голубике — признак качества

При покупке голубики не нужно пугаться белого налета на темно-синей ягоде. Белый оттенок указывает на свежесть голубики, так как является естественной защитой от солнца. У свежей ягоды кожица упругая и гладкая, на ней не должно быть дефектов и плесени. Размер голубики не всегда будет показателем качества, но маленькие плоды обычно несладкие.

Смотрите на внешние листья капусты

Определить качество и свежесть капусты достаточно просто: внешние листья должны быть блестящими и плотно прижатыми друг к другу. Если вы отдаете предпочтение нарезанной или нашинкованной капусте, имейте в виду, что в ней, в отличие от целого кочана, меньше витамина C.

Цвет черешни не показатель ее спелости

Поскольку существует несколько сортов черешни, которые имеют оттенки от насыщенно-красных до бледно-желтых, цвет ягоды не является показателем ее качества. В первую очередь смотрите на стебель: ищите ярко-зеленые веточки. Сами ягоды должны быть блестящими, твердыми и пухлыми. Морщинистую и деформированную черешню лучше оставить на полке нетронутой.

А на что вы в первую очередь обращаете внимание, когда выбираете фрукты и овощи?