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14 человек попросили отфотошопить их фото. Но за дело взялись мастера подколов и сарказма

19456

У того, кто в совершенстве владеет фоторедакторами, безграничные возможности. Хочешь, помести себя в любимый фильм, хочешь — хоть кошку свою в героиню кино преврати. Но не все люди умеют так ловко редактировать фото, вот и обращаются к мастерам фотошопа, готовым чуть-чуть им помочь. Правда, тут, как и с любыми желаниями, надо быть осторожнее, ведь при их исполнении эти хитрюги на полную включают фантазию и юмор.

«Сестра запостила фотку, где она целует воздух. Дорисуйте туда кого-нибудь, а?»

«Можете сделать так, будто Джек в „Титанике“ рисует мою кошку, как одну из своих француженок?»

«А мою собаку Джек пусть обнимает вместо Розы на носу корабля»

«А превратите фотку моей собаки в полотно эпохи Возрождения»

«Вот мой брат в боулинге. Можно его тоже в Ренессанс переместить?»

«Пусть кот моей сестры сделает что-нибудь крутое, вместо того чтобы смотреть в окно»

«Уберите кто-нибудь мужа с фотки»

«Ребенок заявил, что мой рисунок не похож на дельфина. Докажем ему, что он не прав?»

«Можете сделать мою жену немного меньше? Пусть машина рядом с ней кажется огромной»

«Поместите мою кошку в какую-нибудь смешную ситуацию»

«Моей свекрови не нравятся ее сандалии на этом фото. Можно их как-нибудь эффектно заменить?»

«Запрягите мою собаку в рождественскую упряжку»

«Мой кот не в восторге от приготовленной мной лапши. Нафотошопьте что-нибудь смешное»

«Добавьте что-нибудь интересное на фон»

А вы бы рискнули отправить свое фото к мастерам фотошопа и юмора?

Фото на превью Skinniedude / Reddit, SeemonHaze / Reddit
19456
AdMe/Маразмы/14 человек попросили отфотошопить их фото. Но за дело взялись мастера подколов и сарказма
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