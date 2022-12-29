14 человек попросили отфотошопить их фото. Но за дело взялись мастера подколов и сарказма
У того, кто в совершенстве владеет фоторедакторами, безграничные возможности. Хочешь, помести себя в любимый фильм, хочешь — хоть кошку свою в героиню кино преврати. Но не все люди умеют так ловко редактировать фото, вот и обращаются к мастерам фотошопа, готовым чуть-чуть им помочь. Правда, тут, как и с любыми желаниями, надо быть осторожнее, ведь при их исполнении эти хитрюги на полную включают фантазию и юмор.
«Сестра запостила фотку, где она целует воздух. Дорисуйте туда кого-нибудь, а?»
«Можете сделать так, будто Джек в „Титанике“ рисует мою кошку, как одну из своих француженок?»
- Божечки, да я бы этот шедевр в гостиной на стену повесила. © imperfectgoddess / Reddit
«А мою собаку Джек пусть обнимает вместо Розы на носу корабля»
«А превратите фотку моей собаки в полотно эпохи Возрождения»
- Сделано до смешного хорошо. Снимаю перед вами шляпу! © yukinagato10 / Reddit
«Вот мой брат в боулинге. Можно его тоже в Ренессанс переместить?»
«Пусть кот моей сестры сделает что-нибудь крутое, вместо того чтобы смотреть в окно»
- Вот так достаточно круто? © -Scott-Brown- / Reddit
«Уберите кто-нибудь мужа с фотки»
- Ну вот, совсем другое дело! © TamborineRock / Reddit
«Ребенок заявил, что мой рисунок не похож на дельфина. Докажем ему, что он не прав?»
- Ну и чем вам не дельфин? © Dingleberry_Pie37 / Reddit
«Можете сделать мою жену немного меньше? Пусть машина рядом с ней кажется огромной»
- Ну, технически я все сделал верно, так ведь? © stein89jp / Reddit
«Поместите мою кошку в какую-нибудь смешную ситуацию»
«Моей свекрови не нравятся ее сандалии на этом фото. Можно их как-нибудь эффектно заменить?»
- Если у нее есть чувство юмора, она оценит. © Perused / Reddit
«Запрягите мою собаку в рождественскую упряжку»
«Мой кот не в восторге от приготовленной мной лапши. Нафотошопьте что-нибудь смешное»
- Смотри, теперь ему нравится твоя лапша. © аб00габ00габ00 / Imgur
«Добавьте что-нибудь интересное на фон»
- Когда приехал в отпуск на Джакку. © LeonBurke1981 / Reddit
А вы бы рискнули отправить свое фото к мастерам фотошопа и юмора?
Фото на превью Skinniedude / Reddit, SeemonHaze / Reddit
AdMe/Маразмы/14 человек попросили отфотошопить их фото. Но за дело взялись мастера подколов и сарказма
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