14 человек попросили отфотошопить их фото. Но за дело взялись мастера подколов и сарказма

У того, кто в совершенстве владеет фоторедакторами, безграничные возможности. Хочешь, помести себя в любимый фильм, хочешь — хоть кошку свою в героиню кино преврати. Но не все люди умеют так ловко редактировать фото, вот и обращаются к мастерам фотошопа, готовым чуть-чуть им помочь. Правда, тут, как и с любыми желаниями, надо быть осторожнее, ведь при их исполнении эти хитрюги на полную включают фантазию и юмор.

«Сестра запостила фотку, где она целует воздух. Дорисуйте туда кого-нибудь, а?»

«Можете сделать так, будто Джек в „Титанике“ рисует мою кошку, как одну из своих француженок?»

Божечки, да я бы этот шедевр в гостиной на стену повесила. © imperfectgoddess / Reddit

«А мою собаку Джек пусть обнимает вместо Розы на носу корабля»

«А превратите фотку моей собаки в полотно эпохи Возрождения»

Сделано до смешного хорошо. Снимаю перед вами шляпу! © yukinagato10 / Reddit

«Вот мой брат в боулинге. Можно его тоже в Ренессанс переместить?»

«Пусть кот моей сестры сделает что-нибудь крутое, вместо того чтобы смотреть в окно»

«Уберите кто-нибудь мужа с фотки»

Ну вот, совсем другое дело! © TamborineRock / Reddit

«Ребенок заявил, что мой рисунок не похож на дельфина. Докажем ему, что он не прав?»

Ну и чем вам не дельфин? © Dingleberry_Pie37 / Reddit

«Можете сделать мою жену немного меньше? Пусть машина рядом с ней кажется огромной»

Ну, технически я все сделал верно, так ведь? © stein89jp / Reddit

«Поместите мою кошку в какую-нибудь смешную ситуацию»

«Моей свекрови не нравятся ее сандалии на этом фото. Можно их как-нибудь эффектно заменить?»

Если у нее есть чувство юмора, она оценит. © Perused / Reddit

«Запрягите мою собаку в рождественскую упряжку»

«Мой кот не в восторге от приготовленной мной лапши. Нафотошопьте что-нибудь смешное»

Смотри, теперь ему нравится твоя лапша. © аб00габ00габ00 / Imgur

«Добавьте что-нибудь интересное на фон»

Когда приехал в отпуск на Джакку. © LeonBurke1981 / Reddit