14 казусов, которые могли бы испортить день кому угодно, но только не тем, кто умеет смеяться над собой

Согласно исследованиям, многие работники хуже всего чувствуют себя по вторникам и выделяют этот день недели как самый долгий. Но, как мы знаем, удача — дама капризная, и ей не важно, в какой день и сколько раз в неделю поворачиваться к нам спиной. Хорошая новость в том, что попасть впросак так же легко, как обыграть неприятную ситуацию и обернуть ее в свою пользу.

AdMe.ru считает, что самоирония помогает выходить с поднятой головой из курьезных происшествий. А в качестве примера мы собрали несколько фотографий, которые доказывают, что фортуна может взять выходной в любой момент. Главное — быть к этому готовым.

1. «Я проходила весь день со стрингами в капюшоне»

2. «Решил сменить парикмахера. А еще у меня свидание через час»

3. Зачем покупать фрукты, если можно вырастить их самому?

4. «Сломал яблокорезку и случайно смастерил яблоко, с которым шутки плохи»

5. «Похоже, что сегодня не мой день»

6. «Итак, сегодня я заказал пиццу...»

7. «Остановился в кемпинге более чем в 700 км от дома»

8. «Заводите детей», — говорили они. «Будет весело», — говорили они

9. «А вот так доставили торт на день рождения моей мамы»

10. «Промахнулась с завтраком»

11. «Я нашла часы, которые мой сын потерял 3 месяца назад»

12. «Уснул на кабеле для зарядки. Сегодня у меня встреча с клиентом в Zoom»

13. «У меня выступление на школьном концерте через 2,5 часа»

14. «Мой брат хотел беспроводную мышь, а ребенок просто хотел ему помочь»