20+ горе-курьеров, которые вместе с заказом доставили недоумение и неприятный осадочек

Когда мы что-то заказываем, то пребываем в приятном ожидании. Представляем, как отведаем ароматное блюдо из любимого ресторана, сидя у себя на диване. Или как включим дорогой сердцу фильм на новом компьютере. Но иногда доставка превращается в настоящее испытание для нервной системы.

ADME прошерстил интернет, чтобы найти подтверждения тому, что не все курьеры занимаются своим делом. Некоторым из них, возможно, стоит поискать другую работу. В конце бонус: фотодоказательство того, что по странным стечениям обстоятельств курьеры всегда не вовремя.

«Такая вот доставка пиццы»

«Спасибо тебе, служба доставки»

При доставке явно произошла беда с витаминами. Кажется, без ножа теперь тут не обойтись

«Курьер не смог найти мой дом и решил просто бросить заказ на землю»

«Наконец-то прибыла доставка круассанов»

Надпись на коробках: «Хрупкое».

Судя по скотчу и пенопласту, курьер пытался довезти компьютер в целости и сохранности. Но что-то пошло не так

«Пока жена укладывала ребенка, заказал курицу. Курьер сунул пакет и учесал. Я в темноте кладу пакет на стол и сижу жду жену. Она выходит, включаю свет и что я вижу»

«С одного края защитные наклейки надорваны. При пересчете вместо 10 крылышек всего 9».

«Мне доставили погнутый светильник. К счастью, можно получить бесплатную замену. Но что-то пошло не так и во второй раз светильник прислали тоже погнутым»

«Я проснулся от уведомления, что посылка доставлена. Выглядываю на крыльцо, хм, посылки нет. Смотрю фото от курьера, куда же он положил коробку, и вижу это»

«Неожиданно мою игровую приставку доставили полицейские. Дело в том, что они нашли коробку в кустах»

«Курьер оставил заказ на улице под ледяным дождем так, что коробки балансировали на почтовом ящике»

«Служба доставки прислала фотоподтверждение того, что заказ на месте. Пока я дошел, пакетов уже не было»

«Курьеры, доставлять нужно на задний двор».

«На конверте огромными синими буквами написано: „Фотографии, не сгибать“. Большое спасибо службе доставки»

«Заказал дорогущий монитор. Когда курьер приехал, дома никого не оказалось. И доставщик решил импровизировать»

«Представьте мое удивление, когда курьер бросает заказ возле двери и удирает со всех ног. Я заглянула в пакет. Оказывается, он пролил напиток на бутерброд»

«Я на диете. Всю неделю жаждал пиццы. И вот наконец заказал. Паренек привозит пиццу, даю ему $ 10 чаевых. Открываю коробку, а внутри такое месиво»

«Курьер доставил мою виниловую пластинку. Еще тяжелее смотреть на это, зная, что рядом стоял ящик для посылок»

«Впервые заказал холодный кофе. Когда курьер отдавал заказ, смотрел прямо в глаза, нисколько не смущаясь. Лишь немного пожал плечами. А при этом подал мне такое»

«Почему курьеры так и норовят поставить еду прямо перед дверью? Как я должен открывать дверь, чтобы забрать заказ?»

«Доставили багет»

«Курьер отдал заказ своим детям, чтобы они доставили»

«Заказала ягодный лимонад. Девушка-курьер отдает мне его как ни в чем не бывало. А я-то вижу, что это точно не то, что я заказывала. Говорю ей об этом, а она мне отвечает, что у них закончились ягоды»

Бонус: иногда курьеры словно чувствуют, в какое время нужно прийти

«Я ждал доставку. Часами стоял за дверью в ожидании, когда же постучат. Выбежал выбросить мусор, возвращаюсь и вижу записку: „Мы вас не застали дома“, прикрепленную к двери».