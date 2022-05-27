19 ярких доказательств того, что природе не нужен фотошоп

Говорят, что в природе редко можно встретить такие же яркие цвета, как в баночках с гуашью. У художников есть даже термин «природные оттенки», которым называют приглушенные, не вырвиглаз цвета. Но мир куда сложнее, и на самом деле красочности ему хватает.

Мы в ADME обожаем природу и любим яркость в мире, поэтому не смогли пройти мимо этих фотографий.

Этот розовый куст собрался в «букет»



«В прошлом году мы стали свидетелями геомагнитной бури, которые случаются раз в десятилетие»

Просто фотография, сделанная во дворе, а столько красочности

Странненькие грибы внутри обгоревшего пня

Похоже на ириску с кусочками фруктов. © tingulz / Reddit

Микроорганизмы на дыне, забытой в холодильнике, тоже могут поражать красочностью

Какие-то очень оранжевые грибы

«Я смог сделать фотографию биолюминесцентного планктона»

«Яйца зарянки под нашим сараем. Причем это без фильтров, настоящие цвета»

«На прошлой неделе во время научной миссии я нашла своего первого голубого омара»

«Я работаю в лаборатории коралловых рифов и не могу не показать, какая красота у нас есть»

«Встретили такого мотылька в Бразилии»

Казалось бы, все уже привыкли, что закатное небо красивое. Но потом случаются такие закаты, которые поднимают все на новый уровень

«Я нашла это в лесу и сразу подумала, что это яйца насекомого. Но когда я вернулась через пару дней, оно превратилось в похожую на волосы субстанцию»

Морские анемоны красочные, как и многое другое из того, что можно встретить в море

«Без понятия, что это за вид, но цвет прекрасен»

«Красивая звезда с недавней рыбалки»

«В прошлом году я разбросала здесь семена полевых цветов. Вот как это место выглядит сейчас»

«Цветок кактуса из моего двора в Нью-Мексико. Когда нет газона, куда веселее получается»

«Я установил камеру возле птичьей кормушки, и в объектив попала эта птичка цвета индиго»