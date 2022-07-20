8 доказательств того, что эволюция медленно, но верно делает свое дело, пока мы живем своей жизнью

Мысль о том, что человек — венец творения, безусловно, очень лестная. Но ученые уверяют: эволюция продолжается. И кто знает, возможно, мы с вами всего лишь промежуточный этап на пути к более совершенному существу.

Конечно, между современными людьми и, скажем, неандертальцами, разница очень велика. Но мы в ADME покопались поглубже и нашли исследования, которые показывают, что даже не самые далекие предки отличались от нас на физиологическом уровне.

Они не могли пить молоко

Еще 3 тысячи лет назад у подавляющего большинства европейцев не было мутации, позволяющей расщеплять лактозу. Это значит, что, например, Ахиллес и другие герои событий, описанных Гомером, вряд ли могли пить молоко без неприятных последствий для организма. Сегодня этой способностью обладает 90 процентов жителей Северной Европы. Непереносимость лактозы выражается в том, что организм не может переварить этот углевод. У людей с такой особенностью молоко вызывает вздутие живота, метеоризм или диарею. При этом большинство людей могут есть твердые сыры. Самый древний сохранившийся до наших дней сыр был обнаружен во время раскопок на северо-западе Китая, он датируется серединой второго тысячелетия до нашей эры.

Температура их тела была выше, чем у нас

Средняя температура человеческого тела снизилась за последние полтора столетия. Еще в XIX веке люди были «горячее» нас примерно на полградуса Цельсия. Одной из причин может быть то, что люди стали реже болеть, и, как следствие, организм стал реже нагреваться. По другой версии, все дело в центральном отоплении и кондиционерах. Люди стали жить в гораздо более комфортных температурных условиях, и, как следствие, нашему телу нет нужды так сильно нагреваться.

Они спали не так, как мы

Непрерывный 8-часовой сон — относительно недавняя привычка людей. Еще в XVII веке люди ложились спать вечером, 3–4 часа спали, затем 2 или 3 часа бодрствовали и снова засыпали — на этот раз уже до утра. В перерыве они могли заниматься чем угодно — даже ходили в гости. Стандартный 8-часовой сон возник с появлением уличного и домашнего освещения. Ученые решили провести эксперимент, чтобы подтвердить эту теорию. 4 недели 15 мужчин жили в условиях ограниченных часов светового дня. Наверстав часы недосыпа, участники начали просыпаться посреди ночи. В итоге у них, как и у наших предков, стало 2 сна.

А ели они больше

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Ученые выяснили, что люди Викторианской эпохи ели в 2 раза больше, чем мы, и не полнели. Просто уровень их физической активности был гораздо выше — до 50–60 часов в неделю. Они тратили энергию не только на работу и домашнее хозяйство, но и на ходьбу пешком на большие расстояния, ведь общественного транспорта не было. Даже для того, чтобы носить повседневную одежду, им требовалось гораздо больше усилий, чем нам сегодня, то есть даже такая обыденная вещь требовала большой траты калорий. При этом продукты, которыми питались англичане в 50–70-х годах XIX века, были намного качественнее. Викторианцы употребляли больше фруктов, цельного зерна, жирной рыбы и овощей, то есть уровень потребляемых ими микро- и фитонутриентов был примерно в 10 раз выше, чем тот, что считается нормой сейчас. Как следствие, жители викторианской Англии середины позапрошлого столетия отличались хорошим здоровьем, а к 1875 году их продолжительность жизни даже превысила нашу. Однако скоро в страну хлынули дешевые продукты из Нового света: консервы и сахар. Это, с одной стороны, позволило снизить цены на еду, а с другой, негативно сказалось на здоровье. Повышенное потребление сладкого нанесло такой ущерб зубам целой нации, что к 1900 году люди не могли жевать твердую пищу и, соответственно, есть много овощей, фруктов и орехов.

У них было меньше костей

За последние 150 лет у людей почти в 3,5 раза чаще стала встречаться фабелла — маленькая косточка, которая прикрывает коленный сустав сзади. Нашим предкам она только досаждала: снижала маневренность и гибкость сустава и сковывала движения. А вот нам такая косточка очень даже пригодилась, ведь средний рост и вес людей стали больше, а значит, нагрузка на коленную чашечку выросла, и сейчас фабелла ей только на пользу.

Их головы были меньше, чем у нас

Размер человеческой головы увеличивается. При этом бедра остаются узкими. Эволюция установила баланс между размерами этих частей тела, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути. Но в XX веке кесарево сечение стало более безопасным и распространенным методом родоразрешения. Ученые считают, что оно может вытеснить естественные роды, и благодаря этому человеческие головы будут продолжать расти, а размеры бедер — сужаться.

А зубы — меньше

За последние 30 тысяч лет человеческие челюсти и зубы постоянно уменьшались. В целом эти изменения происходили пропорционально уменьшению размеров тела. Однако за последние 10 тысяч лет свою роль сыграли и изменения в питании: еду стало легче жевать. Но в прошлом веке человеческие зубы стали увеличиваться. Отчасти это связано с использованием зубной пасты с фтором, который утолщает зубную эмаль.

Изменился прикус

Еще несколько столетий назад у людей был совсем другой прикус — нижняя челюсть располагалась прямо под верхней. Это было следствием того, что они разрывали челюстями мясо и ели сырые фрукты и овощи, что было большой нагрузкой на челюстные мышцы. 250–300 лет назад европейцы и американцы стали постоянно использовать вилку и нож, и кусочки пищи, складываемые в рот, стали меньше. Нагрузка на челюстные мышцы снизилась, и верхняя челюсть стала заходить за нижнюю. В Китае привычный нам прикус распространился еще раньше — 900 лет назад. А все благодаря палочкам для еды.

А как вы считаете, какие изменения произойдут с человеческим телом в будущем?