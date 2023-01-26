19 историй об игрушках, после прочтения которых мигом сожмется сердце и захочется вернуться в детство

У каждого взрослого были игрушки, с которыми связаны самые теплые воспоминания. Одни люди с грустью вспоминают о потерянном когда-то плюшевом медведе, другие и по сей день хранят какую-нибудь тряпичную собачку, с любовью подаренную прабабушкой. Так или иначе, всякие детские погремушки, куклы и машинки занимают важную роль в жизни человека, и у каждого есть своя ностальгическая история.