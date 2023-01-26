19 историй об игрушках, после прочтения которых мигом сожмется сердце и захочется вернуться в детство
У каждого взрослого были игрушки, с которыми связаны самые теплые воспоминания. Одни люди с грустью вспоминают о потерянном когда-то плюшевом медведе, другие и по сей день хранят какую-нибудь тряпичную собачку, с любовью подаренную прабабушкой. Так или иначе, всякие детские погремушки, куклы и машинки занимают важную роль в жизни человека, и у каждого есть своя ностальгическая история.
- Везу маму с дочкой на вокзал. Девочка задает вопросы, мама отвечает, я рулю — идиллия. Вдруг слышу: «Мам, а где зайчик?» И гробовая тишина. Вижу испуг в глазах мамы. Забыли! У ребенка текут слезы, но молчит — самый страшный плач. Идеальная поездка стала трагической. Тут уже мама не выдерживает и просит развернуть машину, чтобы вернуться. Объясняю, что, скорее всего, не успеем до отправления поезда. Далее выясняется, что дома никого, но у соседки есть ключи — она может вынести зайчика. Высаживаю пассажиров и мчусь за зайцем. В итоге забрал его, лечу обратно. Успел за 10 минут до отправления. Хозяйка забирала свою игрушку все так же со слезами, только слезы были другими. Этот одинокий плюшевый зайчик, молчаливо едущий со мной на сиденье, останется для меня одним из самых важных пассажиров. © sonic0013 / Pikabu
- Наша дочь родилась в декабре, и ее прабабушка подарила маленькую мягкую собачку на ее первое Рождество. Когда дочка научилась ходить и говорить, то назвала ее Паппи, а также придумала, как держать собачку всегда при себе, при этом чтобы руки оставались свободными. Она просто вскидывала Паппи к себе на плечо, и он как-то держался там. В старших классах и колледже дочь иногда тоже ходила с ним. Даже на своей свадьбе она выходила к алтарю со своей любимой игрушкой на плече. © Marcy Stehling / Quora
- В моей жизни появилась игрушка, когда я болел ангиной в 5 лет. В полубреду я открываю глаза и вижу перед собой медведя! Меня поразил сразу яркий алый язычок и черные глаза-бусинки. Назвал его Мих-Михом. Всю жизнь он был со мной, но однажды, будучи уже взрослым, я чуть было не потерял друга. Его подарили чужому ребенку без моего ведома, но я заставил вернуть мою игрушку назад. И вот сейчас Мих-Мих живет на моей даче, сидит на спинке старого дивана в одежде моих сыновей тех времен, когда они тоже были размером с игрушку. Всегда здороваюсь с ним и разговариваю. Мальчик Леша, 52 годика. © fish.hleb / Pikabu
- В 1994 году мне было 3 года. Родители забрали меня из детского сада и по приходе домой сразу же уложили спать. Уснуть не удавалось из-за странных звуков. Оказалось, что мама с папой всего лишь купили приставку «Денди» и играли до самого утра. © Подслушано / Ideer
- Мне нравилась игрушечная строительная техника: краны и самосвалы. Когда я был маленьким, они были сделаны из металла, не то что современные пластмассовые. Там, где я раньше жил, родители не баловали своих детей, как это делают многие родители сегодня, покупая огромное количество игрушек. © Michael Arndt / Quora
- Раньше денег в семье было немного. В 1-м классе дети не хотели со мной играть из-за того, что у меня было мало игрушек. Как-то я пришла домой и начала плакать, так как понимала, что денег на игрушки в семье нет. Минут через 10 после того, как я успокоилась, родители быстро собрались и ушли. Как же я была счастлива, когда они вернулись домой, а в руках у них был пакет, полный игрушек из самого крутого детского магазина! Это самый волшебный момент моего детства. © Подслушано / Ideer
- Как-то сидели с мамой на кухне, вспоминали детство. Она вспомнила, как в 7 лет жутко завидовала своей лучшей подруге, ведь у нее были заграничные игрушки-ежики. Решила я, что на Новый год исполню мамину мечту, но описание было размытым. Кое-как удалось их найти через интернет, причем у 3 разных продавцов со всего мира. И вот перед Новым годом мама пришла с работы и увидела на столе те самые игрушки, о которых мечтала 49 лет назад. Сначала был шок, потом большая радость. А я еще раз убедилась в том, что мы все в душе немножко дети, даже если по паспорту совсем взрослые. © torbova / Pikabu
- Одно из моих первых воспоминаний — как мама подарила 3-летнему мне плюшевого зайку. Это был 1958 год. Я болел, а этот маленький ушастик значительно ускорил мое выздоровление. С тех пор зайка всегда спал со мной. В 1984 году мамы не стало, и я переехала, а свою игрушку положила в мамин сундук для сохранности. И вот в 2006 году я потеряла и папу, а когда вернулась в родительский дом, открыла тот самый сундук. На меня смотрел мой зайка. Всплыли воспоминания. Теперь любимая игрушка снова со мной. © Julie A. Gates / Quora
- Подруга поделилась, что в детском саду была игрушка, которая вызывала у нее неподдельные чувства, — резиновый котик с очень печальными глазами. Вдруг она решила, что котик страдает в садике, его все обижают и с каждым днем он становится все грустнее. В итоге на прогулке тайком закопала его в песочнице, а когда ее забирала мама, раскопала и забрала домой. Играла с ним каждый день, гладила, спала с ним. Кот до сих пор у нее, она много раз ругала себя за поступок, но в то же время хвалила за спасение котика. © Kudapropala / Pikabu
- Иду мимо помойки, дождь, холодно, слякоть. Смотрю, выбросили старого мишку, а у меня такой же был плюшевый в цветном комбинезоне — аж сердце защемило! Оглядываясь, чтобы соседи не увидели, что хлам собираю, запихала его в пакет, притащила на работу и положила на батарею, чтобы высох. И целый день говорила про себя: «Потерпи, милый, приедем домой — я тебя постираю, пришью глазик и заштопаю». Сидит сейчас на шкафу, подмигивает разноцветными глазками и улыбается. © Подслушано / Ideer
- В детстве у меня был набор столярных инструментов, разумеется небольшого размера: пила, молоток и рубанок. Жалко, что в настоящее время со всеми современными правилами такие игрушки больше уже не делают. С другой стороны, когда родители оставляли меня дома одного, я всеми силами старался «улучшить» всю мебель в доме. Родители были недовольны. © Edds87 / Reddit
- Вчера отец подарил своим внукам 2 робота, потом подошел ко мне и говорит: «Помню, как-то в начале 1990-х видел похожего робота. Очень хотел тебе его подарить, но не получилось: тогда зарплату так и не дали». В общем, теперь и я вместе с детьми залипаю на этих роботов. Пап, спасибо тебе! © tatmachok / Pikabu
- У меня в детстве был плюшевый мишка. Обожала его до безумия. Когда мне было 5 лет, этот мишка пропал. Плакала сильно, а через год уже забыла. Но однажды пришла из школы и увидела своего мишку на полу. С недоумением подошла к маме с расспросами. Она сказала: «Иди и спроси у папы». Хотя отношения с ним были не очень хорошие, я пошла. Оказалось, он целый год искал такого же мишку и наконец нашел его! С тех пор с папой отношения наладились, а мишка до сих пор стоит. © Подслушано / Ideer
- Моя любимая игрушка — немецкая железная дорога: тепловоз и вагончики. Из коробочек разных, желудей, веточек, кусочков ткани, цветной бумаги и старых журналов мы с мамой создали целый мир. Склеили здание вокзала, домики, наделали людей из желудей. Была речка из стеклышка и мост с нарисованными кирпичами. © Яна / ADME
- Я обожал игрушку йо-йо. Она развлекала меня целыми днями. Когда родители отправляли меня спать, я дожидался, пока они сами уснут, и продолжал безудержно играть. © HIV_Variety_Bucket / Reddit
- Как-то раз меня оставили с бабушкой на несколько часов. Она заметила, что я ни во что не играла. Быстренько она сделала мне что-то вроде куклы из маленьких кусочков ткани, связанных между собой. С тех пор это была моя любимая игрушка. Такую в магазине точно не купить. © Robin Pridgen / Quora
- У меня был робот без головы, который трансформировался в машинку. Была только одна маленькая проблема: он была не мой, а двоюродного брата. Несмотря на это, всегда буду помнить ее как свою самую любимую игрушку в мире. © my_toes_hurt / Reddit
- Вчера жена решила навести порядок в нашей кладовке. Там было много старых вещей, и, пока я был на работе, она с сыном вынесла на мусорку много всякого барахла. Остался только старый плюшевый мишка. Но и его судьба была женой решена: пойдет следом. Утром собираюсь на работу, увидел его глаза — и сердце защемило. Это же был мой первый подарок будущей жене на Новый год. Она так ему радовалась и, когда я уходил в ночь на работу, спала с ним. Ему уже больше 20 лет. Никому его не отдам. © Подслушано / Ideer
- Я помню свою главную «игрушку» в детстве — набор счетных палочек. Из них можно было выкладывать план квартиры любого размера, хоть по всему ковру, расставлять туда какие-то вещички под видом мебели и заселять в дом оставшиеся палочки. Иногда эти палочки можно было в кусочки ткани заматывать, словно платья им мастерить. Ах, эти суровые 1990-е в коммунальной квартире. А у соседских детей были Барби, Кен и большие машины. Но вот мне из-за отсутствия возможности приходилось включать воображение и с радостью доставать свои «игрушки». © Inna Stepanova / ADME
А какая любимая игрушка была у вас в детстве?
AdMe/Ностальгия/19 историй об игрушках, после прочтения которых мигом сожмется сердце и захочется вернуться в детство
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