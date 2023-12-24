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30 старых новогодних открыток, которые возвращают в детство

Ностальгия
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Сейчас мы рассылаем открытки за пару минут, просто открывая переписку в мессенджере. Или вообще не заморачиваемся и поздравляем в смс. А раньше люди выбирали настоящие бумажные открытки, с красочным дизайном. Бережно заполняли, шли на почту и отправляли близким. Мы решили вспомнить, как новогодние открытки выглядели лет 30-40 назад.

1977 год

1981 год

1982 год

1983 год

1984 год

1985 год

1986 год

1987 год

1988 год

1989 год

1990 год

1991 год

Помню, мы каждый год отправляли открытки всем родным. Толстенная стопка набиралась. Могли жить в одном городе, созваниваться каждый день, а все равно писали открытки с теплыми пожеланиями.

Во время новогодних праздников иногда происходят невероятные события. То долгожданный малыш родится прямо в Новый год, то найдется любимый питомец, который, казалось, безвозвратно утерян. В общем, в эту пору действительно иногда творятся чудеса.

Фото на превью Ministry of Communications of the USSR / Wikimedia Commons
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AdMe/Ностальгия/30 старых новогодних открыток, которые возвращают в детство
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