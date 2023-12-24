30 старых новогодних открыток, которые возвращают в детство
Сейчас мы рассылаем открытки за пару минут, просто открывая переписку в мессенджере. Или вообще не заморачиваемся и поздравляем в смс. А раньше люди выбирали настоящие бумажные открытки, с красочным дизайном. Бережно заполняли, шли на почту и отправляли близким. Мы решили вспомнить, как новогодние открытки выглядели лет 30-40 назад.
1977 год
1981 год
1982 год
1983 год
1984 год
1985 год
1986 год
1987 год
1988 год
1989 год
1990 год
1991 год
Помню, мы каждый год отправляли открытки всем родным. Толстенная стопка набиралась. Могли жить в одном городе, созваниваться каждый день, а все равно писали открытки с теплыми пожеланиями.
Во время новогодних праздников иногда происходят невероятные события. То долгожданный малыш родится прямо в Новый год, то найдется любимый питомец, который, казалось, безвозвратно утерян. В общем, в эту пору действительно иногда творятся чудеса.