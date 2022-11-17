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20+ ярких сравнений из любимых мультфильмов, в которых одинаковые герои отличаются друг от друга, как день и ночь

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Когда мы были малышами, нас было очень трудно оттащить от экрана телевизора, на котором нас смешили и радовали любимые персонажи мультфильмов. В детстве мы не могли позволить себе пропустить очередную серию любимого мультсериала, потому что переживали, что ее больше никогда не будут повторять. А повзрослев, мы узнали, что у многих популярных диснеевских героев, оказывается, есть не менее колоритные двойники. И нам захотелось повнимательнее на них посмотреть.

1. Жасмин и Зульфия

2. Аладдин

3. Джинн

4. Русалочка

5. Урсула и морская ведьма

6. Принц Эрик и прекрасный принц

7. Белль и Настенька

8. Чудовище

9. Принц Адам и прекрасный принц

10. Золушка

11. Дризелла, леди Тремейн, Анастасия и злая мачеха с дочерьми

12. Фея

13. Принцы из «Золушки»

14. Винни Пух

15. Пятачок

16. Иа-Иа и ослик

17. Филин и сова

18. Кролик

19. Белоснежка и царевна

20. Принц Флориан и королевич Елисей

21. Королева и царица

22. Маугли

23. Пиноккио и Буратино

А какой мультфильм нравился вам в детстве больше всех?

Фото на превью Aladdin / Walt Disney Pictures and co-producers, Новый Аладдин / Союзмультфильм
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AdMe/Ностальгия/20+ ярких сравнений из любимых мультфильмов, в которых одинаковые герои отличаются друг от друга, как день и ночь
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