20+ ярких сравнений из любимых мультфильмов, в которых одинаковые герои отличаются друг от друга, как день и ночь

Когда мы были малышами, нас было очень трудно оттащить от экрана телевизора, на котором нас смешили и радовали любимые персонажи мультфильмов. В детстве мы не могли позволить себе пропустить очередную серию любимого мультсериала, потому что переживали, что ее больше никогда не будут повторять. А повзрослев, мы узнали, что у многих популярных диснеевских героев, оказывается, есть не менее колоритные двойники. И нам захотелось повнимательнее на них посмотреть.