20+ ярких сравнений из любимых мультфильмов, в которых одинаковые герои отличаются друг от друга, как день и ночь
Когда мы были малышами, нас было очень трудно оттащить от экрана телевизора, на котором нас смешили и радовали любимые персонажи мультфильмов. В детстве мы не могли позволить себе пропустить очередную серию любимого мультсериала, потому что переживали, что ее больше никогда не будут повторять. А повзрослев, мы узнали, что у многих популярных диснеевских героев, оказывается, есть не менее колоритные двойники. И нам захотелось повнимательнее на них посмотреть.
1. Жасмин и Зульфия
2. Аладдин
3. Джинн
4. Русалочка
5. Урсула и морская ведьма
6. Принц Эрик и прекрасный принц
7. Белль и Настенька
8. Чудовище
9. Принц Адам и прекрасный принц
10. Золушка
11. Дризелла, леди Тремейн, Анастасия и злая мачеха с дочерьми
12. Фея
13. Принцы из «Золушки»
14. Винни Пух
15. Пятачок
16. Иа-Иа и ослик
17. Филин и сова
18. Кролик
19. Белоснежка и царевна
20. Принц Флориан и королевич Елисей
21. Королева и царица
22. Маугли
23. Пиноккио и Буратино
А какой мультфильм нравился вам в детстве больше всех?
AdMe/Ностальгия/20+ ярких сравнений из любимых мультфильмов, в которых одинаковые герои отличаются друг от друга, как день и ночь
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