Если вы знаете, для чего нужны 15 из 20 штуковин из статьи, вас официально пора заносить в Красную книгу

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Сложно представить, что многие предметы быта, которыми мы сегодня активно пользуемся, через несколько десятков лет могут полностью утратить свою актуальность. На смену им придет что-то более функциональное, и многие из нас со временем забудут их названия. А люди нового поколения, покажи им эти раритеты, и вовсе не будут иметь ни малейшего представления, что перед ними.

Мы в ADME время от времени испытываем острую необходимость поностальгировать. В связи с этим мы предлагаем вам окунуться в прошлое и вспомнить, как назывались 20 вещей, которые практически полностью исчезли из нашего обихода. А в конце статьи вас будет ждать приятный бонус.

1. Начнем с простого: специфичная форма этой штуковины намекает на то, что это...

...подставка под утюг. И правда, не держать же его все время на весу!

2. А это не что иное, как...

...монетница. Такой специальный кошелек использовался для хранения металлических денег.

3. Нет, это вовсе не орудие пыток, а всего-навсего...

...электроприбор для завивки волос, или же просто плойка.

4. А это не гигантские палочки для еды, а всего лишь...

...щипцы для кипячения. Раньше стирка была значительно ближе к алхимии и требовала существенно больших затрат сил.

5. Сегодня подобное приспособление часто используется в качестве музыкального инструмента

А изначально стиральную доску использовали для ручной стирки, и только.

6. Пару десятков лет назад подобные устройства были широко распространены. А имя им было...

...фильмоскоп. Они предназначались для демонстрации рулонных диафильмов.

7. А вот эта причудливая штука именовалась как...

...машинка для штопки чулок и носок. Для того чтобы штопать чулок или носок, его следовало натянуть на деревянный «грибок».

8. Это приспособление точно видели многие, но не каждый вспомнит, что это...

...молочный сторож. Его нужно было класть на дно кастрюли с молоком, и, когда то закипало, диск начинал постукивать по дну кастрюли.

9. Какой-то сосуд с насадкой и баллончики. Да это же...

...сифон для приготовления и (или) хранения газированной воды и напитков.

10. Такая штуковина раньше была едва ли не у всех, а называлась она...

...электрокипятильник. Прибор предназначался для нагрева и кипячения воды.

11. Это дедушка калькулятора, или же...

...арифмометр. Он позволял быстро и безошибочно производить основные математические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

12. Нет, это не модный массажер для лица, а...

...некогда популярная механическая бритва.

13. Это устройство можно было встретить практически в каждом доме, а называлось оно...

...радиоточка. Оно будило по утрам уйму людей.

14. Это причудливое приспособление было незаменимым в процессе приготовления разных вкусностей

Таким ручным миксером пользовались практически все любители готовки до тех пор, пока на смену ему не пришел автоматический вариант.

15. До появления калькуляторов этот инструмент служил незаменимым расчетным орудием инженера

А назывались такие вычислительные устройства логарифмическая линейка.

16. А этот некогда популярный домашний атрибут запомнился всем как...

...диск «Грация». Этот тренажер представлял из себя тяжелый диск, который вращался и тренировал мышцы.

17. Немногие вспомнят, но этот кусок картона с отверстиями именовался...

...перфокарта. Наиболее широко перфокарты применялись во второй половине прошлого века для ввода и хранения данных в системах автоматизированной обработки информации.

18. Выглядит как еще одно орудие пыток

Но это всего лишь щипцы для захвата банок после стерилизации.

19. Кот вряд ли знает, что это, но вам не составит труда опознать...

...сушилку для обуви.

20. А эта «кроха» вовсе не степлер, а...

...ручная швейная машинка. Работает же она по одному принципу со степлером: одно нажатие — один стежок.

Бонус