10 вещей, которые заботливый родитель никогда не купит и даже даром не возьмет

Когда мы видим на полках магазинов детские товары, нам, конечно, хочется верить, что все они прошли проверку на безопасность, ответственно проработаны и созданы с заботой о детях. Однако, как показывает практика, лучше все же проявлять осмотрительность и подвергать покупки довольно жесткому отбору, чтобы быть полностью уверенным в отсутствии рисков.

Мы в ADME чуть внимательнее изучили некоторые товары для детей и выяснили, с какими из них как минимум стоит быть настороже. В конце статьи вы найдете бонус, благодаря которому вновь сможете почувствовать себя ребенком.

10. Подвижные игрушки

Всяческие игрушки-качалки знакомы всем нам с незапамятных времен, однако это вовсе не значит, что они действительно безопасны для ребенка. Как показывает практика, подобные игрушки на самом деле довольно травмоопасны — и с точки зрения возможного падения, и относительно наезда игрушкой на часть тела. Особенно ставки повышаются, если пренебрегать возрастными ограничениями, подпускать к ним детей до 3 лет и оставлять играть ребенка без присмотра.

9. Приставная кроватка

Спать с ребенком в одной комнате, по крайней мере, в течение первого полугода его жизни — отличная идея. Однако при этом ему все же стоит оставаться в безопасной среде в рамках своей кроватки. Риски совместного сна с приставной кроваткой сравнимы с рисками сна в кровати родителей. Конечно, существуют определенные правила, которые могут свести нежелательные вероятности к минимуму. Однако прибегать к этому все же стоит только в случае крайней необходимости, но не по прихоти.

8. Люлька-качалка для новорожденных

Такое приспособление в целом подходит для ребенка, когда он бодрствует и находится под присмотром, однако оставлять его спать в качалке не рекомендуется. Эксперты говорят, что младенец должен спать на твердой плоской поверхности без каких-либо пышных постельных принадлежностей. Подобная наклонная люлька не соответствует заданным критериям безопасного сна, а значит, ее использование в этих целях влечет за собой серьезные риски.

7. Стаканчики-непроливайки

Такие стаканчики, безусловно, крайне удобны с точки зрения поддержания чистоты, ведь маленьким детям до определенного возраста не особо дается аккуратность. Но, к сожалению, в то же время они являются идеальным местом для роста плесени. Как известно, для ее появления многого не нужно — всего-то темное, влажное и теплое место, а это и есть мелкие детали непроливаек, которые не то что вымыть, даже просто хорошенько просушить часто не представляется возможным.

6. Масло для новорожденных

В детских маслах наибольшую обеспокоенность вызывают используемые в составе ароматизаторы, которые призваны, например, оказывать успокаивающий эффект. Дело в том, что в таком маленьком возрасте дети наиболее чувствительны к любого рода аллергенам и ароматизаторы как раз являются таковыми. Поэтому, если использование масла все же необходимо, лучше всего отдавать предпочтение вариантам, которые не содержат отдушек.

5. Детские прыгунки

Прыгунки, с одной стороны, спасение для родителей активных малышей. Но тканевое сиденье, в которое помещают ребенка, создает неидеальное положение для таза и дополнительную нагрузку на голеностопный сустав и икроножные мышцы. Поэтому физиотерапевты рекомендуют не увлекаться использованием прыгунков и ограничиваться всего 10–15 минутами в день. Кроме того, некоторую обеспокоенность вызывает и само строение устройства, ведь качелька подвешивается в дверном проеме и чересчур энергичные дети вполне могут раскачаться и получить травмы о дверной косяк.

4. Слинг на одном плече

Переноски слинги, с одной стороны, отличное решение для перемещения ребенка, позволяющее держать его ближе к себе, качать, общаться и баюкать, и при этом заниматься некоторыми своими делами. Однако же к слингам С-формы, которые фиксируются на одном плече, стоит относиться с осторожностью, так как в них поза ребенка может быть не слишком удачной — боковой, из-за чего очень легко придавить его лицо к телу и затруднить дыхание. Кроме того, стоит в целом ответственно следовать инструкциям: следить, чтобы лицо не накрывала ткань переноски, не нагибаться, а присаживаться, когда необходимо поднять что-то, и, конечно же, не допускать износа ткани.

3. Виниловые игрушки для ванны

Игрушки из винила, которые делают процесс купания ребенка более веселым и заманчивым, можно найти практически в каждом магазине. Однако то, что игрушки априори создаются для детей, вовсе не значит, что все они отвечают реальным стандартам безопасности. Так, конкретно виниловые игрушки изготавливаются из довольно токсичного материала и им явно не место рядом с ребенком. Кроме того, из-за повышенной влажности они часто являются рассадником плесени.

2. Прорезыватели для зубов

Период прорезывания зубов волнующ как для самих малышей, так и для их родителей. Конечно, в такой ситуации хочется облегчить дискомфорт ребенка любыми способами, и самый простой из них — предложить пустышки и прочие похожие игрушки. Однако нередко материал, из которого изготовлены эти предметы, вызывает вопросы: например, может содержать парабены, которые влияют на эндокринную систему. Да и не особо спокойно при мысли о том, что пластиковый или резиновый фрагмент может отколоться и оказаться проглоченным. Более безопасные варианты — дать ребенку холодную ложку или растереть ему десны.

1. Стульчик-бустер

Первое, что стоит учитывать при использовании подобных стульчиков, — это то, что их не рекомендуется ставить на высокие поверхности: стол, стулья и так далее, — потому что риск падения слишком велик. Кроме этого, физиотерапевты сходятся во мнении, что длительное пребывание на стульчике несет негативные последствия для тазобедренного сустава, позвоночника, а также развития основных мышц.

Бонус

Взрослым порой тоже хочется хотя бы немного побыть детьми. Расслабиться, забыть о срочных делах и поиграть. Если вы как раз не прочь передохнуть, отправьтесь в путешествие по островам вместе с Tropical Merge. Красочная игра на совмещение предметов поможет вам отвлечься.