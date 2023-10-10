11 знаменитых женщин, которые не побоялись отложить роды до 40 лет

Во времена наших бабушек и дедушек было принято обзаводиться детьми совсем в молодом возрасте. Сейчас женщины решаются на этот шаг ближе к 30 годам и потихоньку это становится нормой. А вот женщины, у которых появились дети после 40 лет, встречаются не так часто. Мы вспомнили 11 знаменитостей, которые считают, что стать мамой можно в любом возрасте.

Ева Мендес

Courtesy Everett Collection / PHOTOlink / Everett Collection / East News , Coleman-Rayner / EAST NEWS

В 2011 года Ева Мендес начала встречаться с Райаном Гослингом. За годы отношений у пары родились две дочери — Эсмеральда и Амада Ли. Они появились, когда Еве было 40 и 42 года соответственно. После этого звездные родители тайно поженились, а в одном из интервью Ева сказала, что, когда влюбилась в Райана, она захотела не просто детей, а именно его детей. Сейчас актриса посвящает все свободное время дочерям и пока не планирует возвращаться в кино.

Тэндиве Ньютон

У актрисы Тэндиве Ньютон и режиссера Ола Паркера трое детей. Так в 2000 году у звездной пары появилась дочь Рипли, а спустя 4 года еще одна девочка по имени Нико. Ну а в 2014 году у возлюбленных родился сын Букер. Его маме Тэндиве на тот момент был 41 год.

Тина Фей

Courtesy Everett Collection / PHOTOlink / Everett Collection / East News

Между дочерьми актеров Тины Фей и Джеффа Ричмонда 6 лет разницы. Первая девочка появилась у пары, когда Тине было 35, а вторая — уже в 41 год. По словам актрисы, беременность проходила легко в физическом плане, но сложно далась психологически. На середине срока Тина вдруг засомневалась, а на самом ли деле она хочет еще детей. К переживаниям также прибавились опасения, что актриса останется без работы. Но в итоге ребенок появился на свет, а Тина по-прежнему востребована в Голливуде.

Николь Кидман

East News , Jackson Lee / starmaxinc.com / East News

В браке с Томом Крузом у австралийской актрисы Николь Кидман появилось двое детей. Пара усыновила девочку Изабеллу Джейн и мальчика Коннора Энтони. Пережив разрыв с Крузом и несколько романов, Николь снова вышла замуж. Ее возлюбленным стал австралийский певец и музыкант Кит Урбан. В 2008 году, когда Кидман исполнился 41 год, у пары родилась дочь Сандэй Роуз. Спустя два года у них появилась еще одна девочка — Фэйт Маргарет. На этот раз от суррогатной матери.

Хелена Бонем Картер

AFP / EAST NEWS , Will Groves, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

У Хелены Бонем Картер и режиссера Тима Бертона двое детей: сын Билли 2003 года рождения и дочь Нелл, которая появилась на свет в 2007-м. На тот момент актрисе был 41 год. Кстати, девочка 7 месяцев оставалась безымянной, потому как пара никак не могла сойтись на одном имени. По словам Хелены, до 2-й беременности она долго лечилась от бесплодия и даже рассматривала вариант оплодотворения ЭКО. Забеременеть у женщины получилось после 2 лет попыток.

Кэмерон Диас

VALERIE MACON / AFP / East News

Кэмерон Диас никогда не привлекала роль матери. Но все изменилось, когда она встретила музыканта Бенджи Мэддена и вышла замуж за своего возлюбленного. 30 декабря 2019 года у 47-летней актрисы появилась дочь Рэддикс Хлоя. Счастливые родители говорят, что девочка мгновенно покорила их сердца.

Мерил Стрип

Evan Agostini / Invision / AP / East News

У одной из величайших актрис современности, как называют Мерил Стрип, четверо детей. На момент рождения последнего ребенка актрисы и скульптора Дона Гаммера, его родителям было 41 и 44 года.

Моника Беллуччи

EAST NEWS , East News

В браке с французским актером Венсаном Касселем у Моники родилось двое детей — дочери Дева и Леони. Одну итальянка родила незадолго до своего сорокалетия, а вторую — в 46 лет.

Белуччи одинаково легко перенесла обе беременности, но по ее собственному признанию, она не хочет быть примером для остальных в вопросе поздних родов. Моника считает это дело рискованным, а себя — просто счастливицей, которой улыбнулась такая удача.

Дженнифер Коннелли

Madison / ABACA / EAST NEWS

Дженнифер Коннелли — многодетная мама. Первенец актрисы появился на свет еще в 1997 году, второй ребенок — в 2003-м, а третий — весной 2011 года. На момент рождения младшего ребенка Дженнифер было 40 лет. Беременность далась ей непросто, ведь первый триместр актриса сильно страдала от токсикоза.

Диана Крюгер

Немецкая актриса Диана Крюгер впервые стала мамой в 2018 году. Тогда у 42-летней бывшей фотомодели и актера Нормана Ридуса родилась дочь Нова. Пара старалась не афишировать беременность, однако таблоиды то и дело писали о свободных платьях, в которых актриса появляется на ковровых дорожках. Сегодня Крюгер часто публикует в социальных сетях фотографии дочки и делится забавными историями из будней мамы.

Кортни Кокс

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Актриса Кортни Кокс как никто другой понимает свою героиню из сериала «Друзья» Монику Геллер. Та никак не могла забеременеть и стать мамой, а вот Кортни довелось пережить 7 выкидышей. Актерская чета Кокс-Аркетт изо всех сил боролась, и в итоге на свет появилась девочка Коко. На тот момент Кортни было 40 лет.