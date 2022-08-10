12 звездных пар, которые были готовы на все, чтобы стать родителями

Согласно исследованиям, каждая восьмая пара сталкивается с проблемами зачатия или сохранения беременности. Это сложное испытание. Но рассказ о борьбе может не просто помочь пережить непростое время, но и окажется поддержкой для других пар, оказавшихся в подобной ситуации. Некоторые голливудские звезды нарушили молчание и поделились своими историями.

Мы в ADME уважаем этих сильных людей, которые верят в чудо и преодолевают любые препятствия на пути к желаемому.

Меган Маркл и Принц Гарри

AP / East News

В 2020 году у Меган случился выкидыш. Герцогиня рассказала, что меняла подгузник своему сыну Арчи и вдруг почувствовал острую судорогу. Она опустилась на пол с ребенком на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить и его, и себя. Маркл поняла, что, сжимая своего первенца, она теряет второго ребенка. Принц Гарри и Меган Маркл стойко переживали утрату. А в 2021 году у пары родилась дочь Лилибет Диана.

Бейонсе и Джей Зи

Певица рассказала, что начала искать во всем более глубокий смысл, когда жизнь преподала ей урок. Пережив выкидыши, она поняла, что сначала должна стать хорошей матерью для себя и только потом для кого-то другого. Рождение дочери Блю Айви и близнецов Сэра и Руми Бейонсе называет собственным возрождением.

Крисси Тайген и Джон Ледженд

Invision / Invision / East News

Крисси и Джон прошли долгий путь, прежде чем стали родителями. Паре пришлось несколько раз пройти процедуру искусственного оплодотворения. Тайген обвиняла в неудачах себя. В конце концов, в 2016 году в семье Тайген и Ледженда родилась дочь Луна, а в 2018 — сын Майлз. Спустя 2 года они ждали третьего ребенка, но случилась трагедия. Модель сравнивала потерю с дырой в сердце. Ее Тайген заполняет любовью к сыну и дочери, дети помогают ей переживать утрату.

Эми Смарт и Картер Устерхаус

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

В 2016 году актриса и ее супруг Картер Устерхаус стали родителями. После многих лет неудачных попыток пара обратилась к суррогатной матери. Смарт признавалась, что ее благодарность женщине, которая заботливо выносила их дочь, не знает границ.

Эмма Томпсон и Грег Уайз

STEVE PARSONS / AFP / East News

Эмма и Грег не скрывают, что прошли через процедуру ЭКО. Так появилась на свет их дочь Гайя. Однако на этом Томпсон и Уайз не остановились. Им хватило сил, чтобы пережить сложности с зачатием и спустя 4 года усыновить мальчика, став родителями двух долгожданных детей.

Марсия Кросс и Том Махони

Gerald Matzka / DPA / East News

Звезда «Отчаянных домохозяек» мечтала о детях задолго до того, как ей исполнилось 30. После 40 она подумывала об усыновлении или искусственном оплодотворении. В 42 актриса вышла замуж. Вместе с супругом Томом Махони она пропустили медовый месяц, чтобы начать подготовку к ЭКО. Все получилось: теперь Кросс и Махони — родители двух дочерей, Саванны и Иден.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Актриса поддерживает всех, кто проходит множество препятствий на пути к родительству. Хэтэуэй призналась, что все ее попытки на протяжение длительного времени ни к чему не приводили. Актриса и ее супруг Адам Шульман не сдавались, и в 2016 году они победили бесплодие — у них родился первый сын Джонатан, а в 2019 — второй сын Джек.

Пинк и Кэри Харт

AFP / East News

В 17 лет у Пинк случился выкидыш. Певица рассказывала, что это стало ударом для нее. С тех пор Пинк вышла замуж и родила двоих детей — дочь Уиллоу и сына Джеймсона. Но паре пришлось пройти еще через несколько выкидышей. Пинк считает важным говорить о том, чего многие стыдятся, ведь так становится легче.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Invision / Invision / East News

Вскоре после того, как распались Spice Girls, врачи поставили Бантон диагноз эндометриоз. Это нарушение впоследствии повлекло за собой бесплодие. Певица очень переживала, потому что хотела детей. Желание было настолько сильным, что спустя 5 лет борьбы за право стать мамой Эмма забеременела. У Бантон и ее избранника Джейда Джонса двое сыновей — Бо и Тейт.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

У звезды шоу «Семейство Кардашьян» и Канье Уэста четверо детей. Ким родила двоих старших детей сама, испытала серьезные осложнения и прошла 5 восстановительных операций. Двое младших родились уже от суррогатных матерей. Несмотря на сложности, Кардашьян и Уэст благодарят судьбу за своих чудесных детей.

Николь Кидман и Кит Урбан

Invision / Invision / East News

В браке с Томом Крузом у Кидман случились внематочная беременность и выкидыш. Тогда актрисе сказали, что она вряд ли когда-либо забеременеет, и пара усыновила двоих детей — Изабеллу и Коннора. После развода дети остались с Крузом, а Николь собиралась жить в одиночестве и подумывала о том, чтобы родить и воспитать ребенка самой. Но тут в ее жизни появился Кит Урбан. А через некоторое время Кидман обнаружила, что беременна. И опять ей говорили, что, скорее всего, ничего не получится. Сегодня супруги воспитывают двоих детей — Сандей Роуз и Фейт.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Jason Mendez / Everett Collection / East News

В 2002 году у пары родился первенец — сын Джеймс Уилки. А забеременеть во второй раз все никак не удавалось. Бесплодие стало причиной того, что Паркер и ее муж Мэттью Бродерик обратились к помощи суррогатной матери. В 2009 году на свет появились близнецы Табита и Лоретта. Счастью пары не было предела.

Изменилось ли ваше отношение к некоторым знаменитостям после того, как вы узнали, через что им пришлось пройти?