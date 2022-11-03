13 знаменитых пап, которые доказывают, что отцовская любовь слаще меда

Отцовство — это волшебное, но непростое состояние, которое дарит мужчинам весь спектр эмоций. Каждый отец на этом пути находит уникальный способ общения со своим ребенком, и известные люди не исключение. Ничто не может сравниться с любовью, которую испытывает родитель, держа на руках собственное чадо. Мы сами никак не налюбуемся знаменитыми мужчинами, которые с гордостью демонстрируют всему миру свою привязанность к детям.

1. Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс совершенно честен, когда говорит о том, как ему нравится быть отцом: «Я думаю, это делает меня лучше. Я даже немного скучаю по тому плохишу, которым был. Я люблю это». У Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса 3 прекрасных дочери. Однажды актер заявил: «Я на 100 % девчачий папа. И мне это нравится. Я это просто обожаю». Он был в восторге, когда стал родителем, но все же признает, что заниматься воспитанием детей порой непросто. Однако Райан уверен, что сложности того стоят, и с радостью делится тем, что чувствует: «Это прекрасный сон. Это лучше всего. Мы — настоящие друзья. Мне это нравится». Рейнольдс считает, что не смог бы стать таким отцом своим дочерям, если бы не его жена. Он утверждает: «Быть отцом — это не только съесть целую пачку мармеладных мишек, пока жена рожает. Это значит в чем-то быть героем».

2. Дэвид Бекхэм

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / East News

Дэвид и Виктория Бекхэм — счастливые родители четверых замечательных детей. У них 3 сына: Бруклин, Ромео и Круз — и дочь Харпер. Экс-футболисту нравится быть отцом. «По-моему, основное, что ты понимаешь, становясь родителем, — что ты уже не так важен. Главное — твои дети, — говорит он. — Я думаю, с детьми ты быстрее взрослеешь. Ты должен задумываться о необходимых вещах, и все вертится вокруг детей». Во время визита в Индонезию в 2018 году в интервью Дэвид вспомнил период, когда его дети были маленькими: «Я не хотел пропустить ни секунды, но, конечно, случалось и так, что я не мог быть рядом. Я боялся, что они сделают что-то впервые, а я этого не увижу. Я знал, что самое важное — это как можно больше времени проводить с ними, особенно пока они не подросли. Я абсолютно бессилен перед своей дочерью. Мои дети — это моя мотивация».

3. Трэвис Скотт

Трэвис Скотт заявил, что отцовство — это самая важная в мире работа. Дочь Сторми — его вдохновение во всем. «Когда я стал папой, я перестал жить для себя. Если раньше я работал для своих поклонников, то сейчас — для Сторми. Я это обожаю», — рассказал рэпер в интервью о том, как родительство повлияло на все аспекты его жизни.

4. Криштиану Роналду

Когда Криштиану Роналду спросили, как наличие семьи повлияло на его жизнь, он ответил: «Это такое уникальное персональное путешествие, которое сильно меня изменило. Оно открыло мне то, что я никогда не знал о любви. Оно сделало меня более понимающим и помогло уяснить, что действительно важно. Быть родителем и заботиться о семье — это лучшее из того, что я когда-либо делал. Я люблю каждую минуту этого процесса. Я стал мягче и научился ценить жизнь».

5. Джон Ледженд

В интервью Джон Ледженд сказал, что родительство — это прекрасная вещь. «В этом состоянии скрывается какое-то особенное чувство. У вас есть этот маленький человечек, продукт вашей с супругом любви. Это невероятно — видеть, как мы сами отражаемся в нашем ребенке, которого мы должны растить, учить, кормить. И я восторге от этого», — заявил певец.

6. Дуэйн Уэйд

Бывший профессиональный баскетболист Дуэйн Уэйд сказал, что старается привить своим детям ответственность, уважение к другим и склонность к порядку: «Это очень важно в моем доме. Они должны знать, что от них требуется, относиться к людям с уважением и придерживаться установленных правил. Я даю своим детям список всех обязанностей для возраста от 1 года до 16 лет. Если вы приучите их что-то делать по дому, у них не будет никаких проблем, когда они станут жить отдельно. Но если они не привыкнут быть ответственными дома, они не научатся этому нигде».

7. Брэдли Купер

Invision / Invision / East News

Брэдли Купер сказал: «Отцовство помогло мне восстановить самооценку и построить здоровые отношения с самим собой. Оно поменяло все. Теперь я все воспринимаю через призму того факта, что я стал папой восхитительного человека». «Представьте, что случается что-то хорошее: вам предлагают классный сценарий или что-то замечательное происходит на съемках или в монтажной... С ребенком у вас по 40 таких моментов каждый день. Вот какой это уровень радости. Я не преувеличиваю, это правда», — утверждает актер.

8. Уилл Смит

С 6 лет Уилл Смит мечтал стать отцом. Он обожал свою семью, но чувствовал, что обязан исправить ошибки, которые совершал его папа. Когда у Уилла родился сын, он подумал, что воспитание детей — это тяжелое бремя. Актер признался: «Я чувствовал, что не справлюсь. Я не тот парень. Я понимал, что ничего не знаю». Но когда Смит взял на руки своего ребенка, он осознал, что теперь в ответственности за его жизнь. Всего у актера трое детей: два сына и одна дочь.

9. Джон Стэймос

59-летний актер поделился своими ощущениями от отцовства. Джон Стэймос объяснил: «Я в порядке. Немного устал. Думаю, мой костюм немного испачкан какашкой». Актер также похвалил жену за то, как мастерски она справилась во время родов, оставаясь при этом прекрасной и элегантной. Стэймос сказал: «Это красивее, чем я себе представлял: красочнее, эмоциональнее».

10. Джимми Фэллон

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Комик и ведущий вечернего телешоу вместе с женой Нэнси Джувонен воспитывают двух чудесных дочек, и к этому он относится вполне серьезно. Фэллон сказал в интервью: «Когда у меня не было детей и я слышал плач ребенка в ресторане, я думал: „Ты можешь уже успокоиться?“ Теперь я бы сказал: „Дайте мне малыша. Как я могу помочь? Я бывал на вашем месте“». Фэллон говорит, что отцовство сделало его более чувствительным. Он всегда становится очень эмоциональным, когда говорит о своих дочерях.

11. Генри Голдинг

Генри Голдинг рассказал о том, как тяжело ему было возвращаться к работе после того, как родилась его дочь Лайла: «Это разрывало мне сердце. Конечно, я очень скучаю. Но мне нужно работать. Мне нужно выплачивать ссуду за колледж, я хочу сделать это побыстрее, так что я должен много трудиться». Отцовство изменило Генри. По его словам, в нем появилась готовность к самопожертвованию — ощущение, что вы больше не живете для себя, ваши надежды и мечты перестают иметь значение. «Да, я думаю об этих вещах, но сейчас мне важнее быть уверенным, что у моей дочери есть все, что ей нужно, и что она может делать все, что захочет», — говорит Голдинг.

12. Ашер

У рэпера Ашера есть двое сыновей, рожденных в браке с Тамеки Фостер: Цинко и Навид. До свадьбы в 2007 году Ашер и Тамеки долгое время встречались. В июне 2009 года рэпер подал на развод и в течение трех лет сражался за право полной опеки над своими детьми, которое получил в 2012 году. Сейчас 44-летний рэпер уверен, что он рожден быть отцом. Он гордится сыновьями и часто делится их фотографиями. Ашер сказал в интервью, что очень серьезно относится к роли родителя, потому что однажды его дети будут равняться на него. Он говорит о том, что включает в себя отцовство: «Каждый ребенок хочет внимания. С ним рядом должен быть кто-то, с кем можно поиграть, обсудить мужские проблемы».

13. Джастин Тимберлейк

У 41-летнего певца и его супруги Джессики Бил 2 сына: семи и двух лет. Джастин старается наслаждаться каждым моментом в кругу своей семьи, но замечает, что быть отцом не так-то просто. Он говорит: «Настоящая победа в родительстве — это просыпаться каждое утро и постоянно терпеть неудачи». Тимберлейк искренне заметил, что отцовство — это чрезвычайно поучительный опыт. «Это самое безумное, чудесное, невероятное, что может с вами случиться», — сказал певец.