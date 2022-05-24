14 семейных историй, которые достойны «Оскара» за интригующий сюжет и непредсказуемую концовку
С одной стороны, семья — это опора. С другой — причина для встряски. Ведь родные всегда найдут повод, чтобы изумить вас и не дать заскучать. Пожалуй, у большинства из нас и наших знакомых найдется интригующая семейная история, которая годится для экранизации в лучших киностудиях мира.
ADME почитал немало семейных историй, захватывающий сюжет которых может составить конкуренцию даже вашему любимому сериалу.
- Было мне 5 лет. Мне не нравилась одна родственница, которая должна была прийти к нам на семейный ужин. Я возьми да спрячь мамины украшения и деньги под ковриком в туалете. После ее ухода родители заметили пропажу ценностей и позвонили ей, мол, верни, что взяла. И на следующий день она принесла мою курточку, сковородку и картину со стены. Она и правда оказалась нечистой на руку. © Подслушано / Ideer
- Когда учился в универе, у моего одногруппника с родителями были весьма занятные традиции дарения подарков: он маме на день рождения дарил диск с игрой, она ему полное собрание альбомов народного ансамбля, батя ему дарил удочки или бензопилу. Короче, каждый покупал себе что хотел под видом подарка. Прикольная семейка. © D***Rainbow / Pikabu
- Совсем недавно я узнала, что фамилия моей семьи не та, которая сейчас. Дело в том, что когда моему деду было 11 лет, его отчим устроил опрос среди семьи и было решено изменить фамилию. Получается, что нынешняя фамилия никак не связана с нашими предками. © jemmeow / Reddit
- Отмечали у родителей мужа в деревне новый год. Ближе к часу ночи вышли на улицу запускать салюты. Зять снял перчатку и обронил кольцо в снег. Найти не получилось. Решили утром при солнце посмотреть. Но ночью пошел сильный снег, намело сугробы. Мы пересеивали снег, но кольца не нашли. Весной вновь всей семьей собрались в доме. Снег уже сошел, бежали ручьи, была сильная грязь. Мимо дома тропка проходит, по которой все каждый день ходят. Тут муж замечает, что что-то блестит. Кольцо вернулось к владельцу спустя 4 с лишним месяца. © LenaShe / Pikabu
- Я всегда думала, что мой день рождения 17 мая. В школе однажды выдали документ, где было написано 15 мая. Спросила у папы, он сказал: «О, это, должно быть, просто ошибка». И только когда мне исполнилось 26 лет, моя мать сказала мне правду: они лгали мне и скрывали мой настоящий день рождения, потому что у меня есть близнец. А изменили дату рождения, чтобы никто не смог установить связь. Хотя я всегда знала, что меня удочерили. Кстати, я нашла своего близнеца и мы стараемся вместе отмечать наши дни рождения. © Ann McNeil / Quora
- Моя мама родила ребенка, но отдала его на усыновление, потому что была слишком молода. Она сказала, что у меня есть сводный брат, когда мне исполнилось 20 лет. Он вышел на связь, и сейчас мы общаемся. © bungle_bogs / Reddit
- Я узнал, что моя мать слепа на один глаз. Она прекрасно водит и читает. Это однажды случайно всплыло в разговоре. Мама никогда не видела ничего особенного в этом и не понимала, почему я был так потрясен. Несколько месяцев спустя я поговорил об этом с тетей. Но, к моему большому удивлению, она тоже была не в курсе, хотя они выросли вместе. © Galvatron64 / Reddit
- У нас с мужем интересная история вышла. Отдыхали прошлым летом. Собрались на море. Вышли на улицу, муж такой: «Давай снимем кольца, а то потеряем». Сказано — сделано. Он положил обручальные кольца в кошелек. Вернулись с моря. Муж — в кошелек, моего кольца нет. Пошли искать. Во дворе нет, на улице нет. Муж весь номер перерыл, расстроился. Некоторое время спустя он снимает свое кольцо и говорит: «Смотри, твое аккурат внутри моего застряло». С тех пор и лежат вместе, разъединить не смогли. © Princess.Zadolba / Pikabu
- Моя семья богата, но об этом никто не знает. Причина в том, что мои родственники всегда жили экономно, покупая самое дешевое. Я оцениваю наш капитал в несколько миллионов долларов, хотя мой папа работает инженером и у него средний доход. Откуда я знаю? Ну, это довольно легко узнать, если у вас есть список всех домов и квартир, которыми вы владеете. © Anonymous / Quora
- Однажды мой брат разбирал письма, которые наши родители писали друзьям и родственникам, а на следующий день позвонил мне и сказал, что я не поверю и должна увидеть это своими глазами. Оказывается, в этих письмах была ложь обо мне и брате. Родители придумывали про нас нелепицы и жаловались на нас, например, что мой взрослый брат якобы живет за счет родителей, хотя он на самом деле работал. © Brigitte K. / Quora
- Моя бабушка унаследовала кучу денег от своего отчима. Пикантность истории заключается в том, что по сей день никто не знал, что у него были такие деньги, пока он не ушел из этого мира. © notstephanie / Reddit
- Жена полгода назад уволилась. А месяц-полтора назад стала не просто хорошо выглядеть, но и дорого. Уходила по вечерам гулять, возвращалась с цветами. Говорила, что купила сама для хорошего настроения. А недавно на наш семейный счет упала круглая сумма. Ну я подумал, что все, хахаль ее обеспечивает. Устроил жене допрос с пристрастием. Оказалось, что 4 месяца назад удачно купила акции и все деньги — это проценты. А я уже разводиться собирался. Обожаю ее. © Подслушано / Ideer
- Мои родители один раз разбирали завалы на антресолях, и папа выкинул старые мамины сапоги в мусоропровод, а чуть позже мама вспомнила, что в этих сапогах был ее тайник и там лежали ее золотые украшения. Всей семьей ковырялись в мусорных баках. Нашли. © Подслушано / Ideer
- У бабушки на дачном участке стоит почти столетний трехэтажный дом. Сама она живет в новом, а тот у нее — экспонат. Там хранятся чужие книги, картины, мебель. А недавно, зайдя протереть пыль в старом доме, я нашла тайник в одной из спален, о котором никто в семье не знал. Все внутри оборвалось: клад, завещание, миллионы! Оказалось, там антикварные фото и открытки с девушками. © Подслушано / Ideer
А какие интригующие истории случались в вашей семье?
AdMe/Семья/14 семейных историй, которые достойны «Оскара» за интригующий сюжет и непредсказуемую концовку
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