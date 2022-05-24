14 семейных историй, которые достойны «Оскара» за интригующий сюжет и непредсказуемую концовку

С одной стороны, семья — это опора. С другой — причина для встряски. Ведь родные всегда найдут повод, чтобы изумить вас и не дать заскучать. Пожалуй, у большинства из нас и наших знакомых найдется интригующая семейная история, которая годится для экранизации в лучших киностудиях мира.