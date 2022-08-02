15 детей, которые даже не подозревают, насколько они уморительны

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Жизнь с детьми похожа на катание на американских горках. Вы испытываете весь спектр эмоций. На подъемах хочется смеяться, а когда летишь вниз — кричать. Но все же отрицать нельзя: поездка того стоит.

Мы в ADME любим детей и решили создать еще одну подборку фотографий, чтобы поднять вам настроение.

1. «Он не хотел намочить ноги, поэтому надел бумажные пакеты и пошел в воду»

2. «Подошел и спросил: „В какой руке носок?“ Хм-м-м...»

3. «Вот так дочка закрепила свой новенький велосипед, чтобы его не украли»

4. «Мой 3-летний брат уронил на пол бутерброд и решил его помыть. Вот лежит сохнет»

5. «Просто гениальное решение! Похоже, ему ну очень хотелось миньона»

6. «Детям нравится купаться с этой игрушкой»

7. «Мой 2-летний ребенок положил цветные карандаши в посудомоечную машину»

8. «Сломалась ручка сковородки, на которой я всегда готовила любимое блюдо дочки, пришлось выкинуть. Она подумала, что мы теперь больше никогда не сможем его приготовить»

9. «Гений игры в прятки»

10. «Младший брат расплакался, потому что я не разрешил ему играть с мусором»

11. «Вот что моя 12-летняя дочь записала на первом занятии»

Надпись на фото:

«Правила поведения в классе:

1. Сидеть ровно

2. Не есть в классе

3. Не отвлекаться или что-то в этом роде (но это не точно, я рисовала, когда она говорила)».

12. «6-летняя дочка решила, видимо, нагрубить своей 23-летней учительнице»

Надпись на фото: «Я думала, что моя учительница будет моложе».

13. «Мама сказала, что ей очень нравилось так ходить»

14. «Сын друга все никак не мог поднять книгу»

15. «Сын решил „сбежать из дома“. Мы сказали, что любим его и чтобы он возвращался, если что-нибудь понадобится. Он вернулся и забрал кошку»

А как ваши дети проявляют изобретательность? Поделитесь своими историями в комментариях.

Внимание: в мае 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.