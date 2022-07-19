15 одиноких отцов поделились кадрами своих будней и рассказали, на что идут ради любимых детей
Быть родителем совсем не просто, а растить детей в одиночку сложнее вдвойне. Герои этой статьи — преданные и любящие отцы, которые сами поднимают на ноги своих сыновей и дочерей. Несмотря на невзгоды, эти мужчины справляются со своими обязанностями на ура, и мы рады, что они нашли время поделиться своими достижениями с пользователями сети.
ADME снимает шляпу перед 15 одинокими папами, которые доказывают, что отцовская любовь не знает преград.
1. «С ноября воспитываю детей один. Сегодня впервые сходил с дочками на маникюр. Непередаваемые ощущения!»
2. «Постепенно осваиваю премудрости воспитания дочери»
3. «Провожаю сына первый раз в первый класс. Хочу делать совместные фото в этой же позе в начале каждого учебного года и подарить их ему на выпускной»
4. «Заработал на дом для нас с дочерью, и еще хватило на тренажер»
«Сегодня вечером впервые за долгие годы я смог потренироваться. Для меня, как для отца-одиночки, это большое достижение».
5. «Хочу поделиться советом с отцами девочек с длинными волосами»
«После мытья головы шампунем нанесите на волосы кондиционер и расчешите их щеткой для мокрых волос, чтобы после сушки избежать спутывания».
6. «Сегодня научил свою дочь брить ноги»
7. «Мне нужно было срочно ехать в кабинет неотложной помощи, и пока я одевался, 9-летняя дочь приготовила лучший в моей жизни завтрак»
8. «Мой привычный досуг как отца-одиночки»
9. «Впервые за 3 года одинокого отцовства приготовил фаршированную индейку. Вышло отлично!»
10. «Очень сложно воспитывать детей в одиночку, но такие моменты они обязательно запомнят»
11. «Недавно научился плести косички своей дочери»
12. «Подготовил перекус для поездки с 2 маленькими детьми»
13. «Труд, который я вложил в воспитание своих детей, наконец-то начал окупаться. Они подарили мне на день рождения нож для пиццы, и я счастлив как никогда»
14. «Мой дядя — отец-одиночка. Он приготовил некруглые оладьи по заказу своего 3-летнего чада»
15. «Несмотря на все тяготы и трудности, я получил вот такой подарок от своей дочери. Похоже, что я на правильном пути»
«Папе от дочки».
Какие снимки тронули вас больше всего? По вашему мнению, что самое сложное в жизни родителей-одиночек?